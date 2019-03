Pedro de la Calle: «La salvación se ve cada vez más lejos pero hay que luchar hasta el final» Pedro de la Calle, en un partido del CB Tormes. / SERNA El jugador salmantino de La Antigua CBTormes admite que la plantilla está «tocada» tras la última derrota y que en lo personal está siendo un año «duro» J. G. / WORD Jueves, 28 marzo 2019, 13:14

No está siendo una temporada fácil para La Antigua CB Tormes. El club logró en verano, gracias al acuerdo de vinculación con el Fuenlabrada de la ACB, una plaza de la LEB Plata, la tercera categoría nacional del baloncesto masculino. En teoría, un proyecto ilusionante a varios años vista, con el propósito de mantenerse en la categoría en el primer año con la mezcla de jóvenes promesas cedidas por el club madrileño y otros jugadores de más experiencia llegados con la aportación del club charro. Pero con el paso de los meses, el equipo ha ido dando muestras de que no está dando la talla en la LEBPlata. Fue colista del grupo Oeste y ahora también lo está siendo en el grupo de la salvación. A falta de siete jornadas para el final y después de no haber ganado ni un partido fuera de Salamanca en toda la temporada, el CBTormes está a tres victorias del sexto clasificado del grupo A-2, el que marca la salvación. Es decir, casi un milagro pensar en la permanencia en las pistas del proyecto.

En la plantilla ya solo queda un jugador salmantino tras la marcha durante el curso de César Yáñez -apenas tenía presencia en la cancha- , Pedro de la Calle, que tampoco está gozando de la confianza del técnico Jandro Zubillaga (apenas 6 minutos por partido en los 19 encuentros que ha saltado a la pista). El canterano del CBTormes confiesa que el vestuario no está pasando por un buen momento tras la última derrota en casa la pasada jornada (70-73) que deja al equipo con pie y medio en la Liga EBA la próxima temporada. «Sí, la verdad es que la plantilla está tocada porque el objetivo cada vez se ve más lejos, pero no nos queda otra que trabajar hasta el final y ver dónde nos coloca la Liga en la tabla cuando concluya todo», explica el escolta charro que sabe que las cuentas del CBTormes pasan por «salir a ganar todo lo que nos queda o por los menos seis de los siete encuentros que restan para tener opciones. Es una situación muy complicada. Vamos a centrarnos en sacar el máximo número de victorias posibles y acabar lo más arriba que podamos».

Es evidente que el equipo no está dando la talla en la categoría -fue colista de la primera fase y lo está siendo de nuevo en la segunda- y para Pedro de la Calle puede estar siendo porque varios factores. «Yo creo que ha sido un cúmulo de cosas a lo largo del año. Las lesiones no nos han acompañado esta temporada, hemos tenido muy mala suerte con lo de Pere, Lucas o Rivas, luego otros jugadores que no adaptaron a Salamanca o al equipo y no han tenido el rendimiento que se esperaba... Al inicio de la temporada podíamos achacar las derrotas a la juventud y a la falta de experiencia, esa excusa al inicio podía estar bien... pero por una cosas u otras la plantilla entró en una dinámica negativa desde el inicio y no hemos sido capaces de darle la vuelta».

Otra realidad del equipo es que no ha logrado ganar aún lejos de Würzburg. «Puede que al inicio fuera por falta de experiencia y yo creo que ya es más mental, quizá no tengamos la misma energía fuera que en casa. En una liga profesional para ganar fuera de casa hay que dar un paso adelante que nosotros no hemos dado, quizá mental o de baloncesto, o de ambas», señala el escolta. Los cuartos finales de cada partido están siendo una losa en muchos encuentros. «No hemos logrado tener muchos minutos seguidos de regularidad, tomamos malas decisiones, hay nerviosismo, precipitaciones y eso en LEBPlata no se perdona».

Tras la última derrota, Pedro de la Calle optó por pedir perdón a la afición a través de sus redes sociales. «Quise hacerlo como capitán del equipo, llevamos 20 derrotas y aún así había unas mil personas en Würzburg con estos resultados. Les decimos que lo vamos a dar todo hasta el final», afirma De la Calle.

Plano personal

El salmantino confiesa que tampoco esperaba una temporada con tan pocos minutos. «Cuando firmé ya sabía que no iba a tener los minutos de EBA, era consciente de ello pero me quedó con la sensación de no haber podido demostrar el nivel para esta categoría, está siendo un año a nivel particular duro pero estoy aprendiendo mucho en el trabajo diario y si el fin de semana tengo algún minuto bien, y si no, pues a ayudar desde fuera», relata el jugador del CBTormes.

Como canterano del club charro, Pedro de la Calle es consciente de lo mucho que le ha costado a Salamanca volver a tener un equipo en una Liga semiprofesional y ver que ahora está todo cerca de perderse, le duele. «Está claro, hemos visto jugadores en Würzburg que hacía años que no venían a Salamanca, yo siento frustración por ello porque se nos está yendo y no sé si será posible recuperar esta plaza en un periodo corto de tiempo», analiza.

LaAntigua CBTormes visita este sábado la cancha del Aceitunas Fragata de Morón de la Frontera (Sevilla), actual líder del grupo de salvación y De la Calle no oculta que «aunque todas las quinielas nos den como perdedores, vamos a ir a ganar porque no estamos para pensar en otra cosa. Hay que sacar la victoria como sea», finaliza el jugador salmantino, al respecto.