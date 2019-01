Patxi López cree que «la izquierda en Castilla y León va a salir a votar para hacer efectivo el cambio» Patxi López, a su llegada al hotel salmantino, junto a otros dirigentes salmantinos. / MARÍA SERNA El secretario de Política Federal del PSOE y exlehendakari vasco reconoce que la situación de la región no es comparable a Andalucía ICAL SALAMANCA Lunes, 28 enero 2019, 11:32

El secretario de Política Federal del PSOE y exlehendakari vasco, Patxi López, se mostró ayer convencido de que «la izquierda en Castilla y León va a salir a la calle a votar para hacer efectivo ese cambio que se necesita en la Comunidad», durante los minutos previos a la celebración de una comida de confraternización organizada por el PSOE de Salamanca en el Parador de la ciudad.

López matizó, no obstante, que la situación de Castilla y León no es comparable a Andalucía, porque en esa comunidad mucha gente de la izquierda se quedó «en casa». Además, aseguró que «Castilla y León sí necesita el cambio, porque un gobierno hoy del Partido Popular es un gobierno en retroceso, como han demostrado en los últimos años».

Precisamente sobre la situación dada tras las elecciones autonómicas andaluzas y el panorama que se plantea ante los próximos comicios autonómicos y locales que se celebran el próximo 26 de mayo en la mayoría del territorio nacional, López afirmó que este 2019 «va a ser un año trascendental» porque «si uno se da cuenta de lo que tenemos alrededor y cómo están las cosas, las elecciones de este año son fundamentales para decidir cómo queremos construir el futuro».

En opinión del secretario de Política Federal del PSOE, «vemos cómo en Europa crecen esos populismos de tinte xenófobo y racista que van en contra de lo que son los valores, principios y esencias democráticas de construcción social de la Unión Europea». Así, y después de creer que «en España estábamos vacunados, que éramos inmunes a todo esto, estamos viendo que no es así y que estos movimientos existen».

No obstante, para el exlehendakari vasco «lo preocupante no es que 400.000 personas en Andalucía hayan optado por votar a Vox, sino que el Partido Popular y Ciudadanos, lejos de hacer lo que hacen todos sus homólogos europeos, que es una especie de cordón sanitario para aislar a esos movimientos y denunciar sus planteamientos ideológicos, han pactado con ellos, comprando, asumiendo y compartiendo buena parte de esa ideología». Para López, «la gravedad se encuentra en que no se trata de cosas menores, porque quieren combatir y cargarse la Ley de Igualdad, la Ley contra la Violencia Machista, la de Memoria Histórica o la de derechos del mundo LGTBI», propuestas que, en opinión del expresidente del Congreso de los Diputados, «definen claramente cómo son» estos partidos.

«En Europa crecen esos populismos de tinte xenófogo que van en contra de los valores»

De hecho, López añadió: «Cuando uno decide quitar el impuesto de patrimonio y sucesiones, sabemos a quien están beneficiando, como cuando se cargan la subasta de medicamentos para favorecer a las farmacéuticas».

«Esto es Vox, pero esto es el PP y Ciudadanos», recalcó el mandatario socialista, quien repitió entonces que «por eso las elecciones son fundamentales». En dichos comicios, López defendió que el PSOE se presenta como «proyecto socialdemócrata que vuelve a recuperar esos valores de lucha contra la desigualdad y por la justicia social», en un programa que «no es una soflama política, sino que se ha plasmado en la subida de pensiones, del salario mínimo o de los recursos de la dependencia del Gobierno de Pedro Sánchez» que, en su opinión, «redistribuyen de una manera mucho más justa la riqueza del país». «Eso es lo que va a estar en juego en las próximas elecciones», concluyó Patxi López.

Y es que, tal y como explicó el secretario de Política Federal del PSOE, su formación «no tiene ningún miedo» a Vox, sino que van a «salir con mucho más orgullo, coraje y ganas de decir que lo que se necesita en este momento es más proyecto socialista, más justicia social, lucha por la igualdad y defender esos valores y principios que hacen de España un país comprometido con la convivencia de los distintos, que no enfrenta territorios y que no abandona a nadie en la cuneta».

«Esa es la fortaleza del PSOE», sentenció el exlehendakari vasco, para quien «si uno mira el panorama hoy sobre cual es el partido más fuerte, incluso todas las encuestas lo dicen: el Partido Socialista Obrero Español», remarcó.