La pasarela sobre el Águeda tendrá 33 metros y estará operativa este mes Estado de la zona del río donde se colocará la pasarela. / S.G. CIUDAD RODRIGO Se va a demorar más de lo previsto inicialmente debido a que es necesario que «asienten» las 12 zapatas que requiere la construcción SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Miércoles, 3 julio 2019, 13:24

Después de varios años hablando de la pasarela sobre el río Águeda a su paso por Ciudad Rodrigo, parece que será una realidad y ayer mismo comenzaron las obras de colocación de la misma. En total, 33 metros de longitud para una pasarela desmontable pues en ningún caso se aconseja una estructura permanente por motivos de seguridad y de respeto a la avifauna de la zona.

Una vez concluida la obra, se podrá cruzar desde el Picón hacia la zona del camping sin necesidad de tener que llegar hasta el puente. Hasta ahora, había quien se arriesgaba a pisar los pontones siempre que era posible.

Tal y como se puede apreciar en la imagen, lo primero que se ha hecho ha sido colocar una ataguía antes de los pontones para desviar el cauce del río y así poder trabajar. Este año, además, el comentario generalizado de los usuarios de la zona de baño es el poco agua que baja por el Águeda.

Con el río desviado en ese punto, se pueden colocar las 12 zapatas que lleva la construcción de 33 metros de longitud. En un principio, parecía que esa especie de puente estaría operativo en tan solo unos días y aunque esas zapatas estén, efectivamente ya puestas, habrá que esperan a «que asienten», tal y como dijo el concejal del río y alamedas, José Manuel Jerez.

El edil lamentó las posibles molestias que puedan sufrir los usuarios por lo que se adelantó a pedir disculpas y «paciencia» pues como apuntó «en 15 días estará solucionado».

En esta visita a la zona también estuvo presente el concejal de Obras, Ramón Sastre, quien añadió la imposibilidad de actuar en ese punto al menos en una semana, hasta que sea posible apoyar la estructura sobre esas zapatas.

La autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para fijar esta estructura es del uno de junio al 30 de septiembre, fecha en la que deberá ser retirada por el Ayuntamiento.

La entrada en funcionamiento de la pasarela no impedirá que se mantengan los pontones porque «llevan cientos de años puestos», aseguró Jerez. De este modo, además, en las épocas en las que no esté la pasarela y el cauce no sea muy elevado, se podrá continuar cruzando por los mismos.

La colocación de este elemento es una vieja reivindicación vecinal que finalmente, los vecinos hicieron extensiva al Ayuntamiento.

Precisamente, José Manuel Jerez estaba entre esos vecinos que colocaron una especie de puente para poder cruzar hace varios años y que rápidamente tuvieron que retirar ante la amenaza de multas. Desde aquel momento, no se ha dejado de luchar desde diferentes frentes para que esa infraestructura fuera una realidad. Desde el Consistorio, de hecho, se ha tenido que presentar más de un proyecto hasta que se ha dado de paso el definitivo por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. El diseño ha supuesto la contratación de una persona eterna para ajustarse a todos los requerimientos demandados.

El presupuesto de esta pasarela va a rondar los 43.000 euros, según la partida que está contemplada en los presupuestos municipales para el ejercicio.