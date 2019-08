«Hemos pasado de gastar 150.000 litros de agua al día a 1,5 millones diarios» Miguel Ángel Luengo delante de una fotografía del teatro, que celebra este año su centenario. / M.J. GUTIÉRREZ LA ALBERCA Con la llegada de las fiestas patronales, la población del municipio serrano se ha multiplicado por diez, como también el gasto M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD LA ALBERCA Miércoles, 14 agosto 2019, 17:45

Una de las dificultades con las que se encuentra el Ayuntamiento de La Alberca, presidido por Miguel Ángel Luengo, es que cuenta con una población de poco más de mil habitantes, pero tiene que dar servicio para una población mucho mayor, que con la llegada del verano se multiplica hasta diez, y más durante las fiestas que hoy mismo comienzan con el pregón.

–Una población entorno al millar de habitantes, que se multiplica estos días, lo que significa que el consumo de agua se dispara en unas fechas en las que muchos pueblos ya tienen que contar con cisternas para el abastecimiento, ¿cómo llevan ustedes este tema?

–La gran dificultad de nuestro Ayuntamiento es que tenemos una población de mil habitantes y damos servicios a una población mucho mayor. En el tema del agua, por ejemplo, pasamos de consumir 150.000 litros al día a 1,5 millones diarios. La demanda de agua en estos días es tremenda, tanto en la hostelería como en la restauración pero también en las viviendas particulares, donde al haber más personas hay mayor gasto de agua por las duchas, lavadoras, consumo humano... Respecto a nuestra situación, de momento no hemos tenido que cortar el agua, gracias al control que está llevando el personal del Ayuntamiento y también a que la lluvia de la semana pasada ha venido bien para evitar riegos y refrescar el terreno. En este sentido, tengo que señalar que desde la asociación de jóvenes se está realizando una campaña de sensibilización para que la gente no malgaste el agua.

-Hablando de la asociación de jóvenes, parece que está muy activa este verano.

-Sí, se están implicando en las fiestas patronales y son protagonistas de muchas actividades que se están realizando este verano como el cuidado del teatro, de la Casa de Cultura y las visitas a la torre de la iglesia, que este año cumple 500 años, junto a Cateja Teatro. Además están llevando a cabo dos campañas de sensibilización, la que te comentaba del consumo de agua y otra sobre reciclaje. A cambio, el Ayuntamiento como contrapartida le ha puesto un autobús nocturno para ir a las fiestas de la Sierra, ya han estado en Madroñal, Herguijuela, Mogarraz... y también tienen acceso gratuito a la piscina.

-Hablando de fiestas, ¿continúan con su estructura de siempre o han introducido alguna novedad?

-La estructura es la misma, porque las fiestas de La Alberca son ofertorio y Loa por encima de todo, actos declarados de Interés Turístico Nacional y el resto son actividades que les acompañan. No podrían existir unas fiestas de La Alberca si faltara alguno de esos dos actos, el ofertorio es su seña de identidad, que nos distingue por mantener la tradición, el protocolo, la rigidez, por no haberse desvirtuado a lo largo de los años y mantener su esencia, en un acto en el que se complementan lo divino y lo humano y no necesita añadir nada más. Y la Loa es un auto litúrgico medieval, de siglos atrás que hay que conservar y mantener porque hay muy pocos en España. En la Sierra de Francia había más loas que habría que recuperar y sacar al mundo. El resto de actos que acompañan a estos dos son para hacer de las fiestas unos días para todos, desde los niños más pequeños a las personas de mayor edad, con orquestas, charangas, hinchables.., y espectáculos taurinos, que van más allá de ser simples toros sino que es un momento de reunión y de encuentro en torno a la plaza con gentes de otros pueblos.

-Este año contarán como pregonero con un albercano de pro, José Luis Puerto.

-Este año no podía ser de otra forma. Y es un gran honor contar con el Premio de las Artes de Castilla y León, que siempre ha llevado el nombre de La Alberca por toda España y la ha puesto en la primera línea cultural. José Luis Puerto ha aceptado el encargo de buen grado porque es una persona que ama su pueblo y se desvive por él. Con este acto queremos que también que sirva como reconocimiento del pueblo a su persona.

-Aparte de las fiestas, que se celebran del 14 al 17 de agosto, durante todo el mes no han cesado las actividades en La Alberca.

-Desde el mismo día 1 y hasta el día 25 que será la Loa nocturna, todas las noches contamos con alguna actividad gracias a la implicación de las diferentes asociaciones del municipio, lo que da una idea de la oferta lúdica y cultural con la que cuenta ahora mismo La Alberca. Por ello quiero agradecer la implicación de los distintos sectores que lo han hecho posible.

-Este año además se celebra el 500 aniversario de la torre de la iglesia y el centenario del teatro municipal, con lo que las actividades también aumentarán...

-El centenario del teatro llevamos celebrándolo desde principios de año con la actuación estelar del Brujo, con su apertura permanente con visitas y exposiciones con planos antiguos de 1919 y de su reforma en 1996, con fotografías de las actuaciones y de elementos importantes del edificio, que antes de teatro fue la casa del duque de Alba, con datos como lo que costó la obra o los personajes que han pasado por el teatro y los eventos importantes que ha acogido en estos 100 años. Todo esto se puede ver en el teatro, ya que los jóvenes se encargan de enseñarlo y de mantenerlo abierto para que se puedan utilizar los cuartos de baño como un servicio público. Además, este año hemos realizado una serie de mejoras en la pintura, iluminación... Respecto a los 500 años de la torre es una efemérides que estamos celebrando en colaboración con la iglesia, Cateja y la asociación de jóvenes, que se encargan de las visitas. Por ejemplo, el lunes proyectamos un audiovisual sobre la evolución de la Sierra de Francia y de La Alberca, en el que se veía cómo se construyó la torre y los símbolos que tiene, como el escudo de la casa de Alba. Todo ello se está haciendo con la colaboración del Ayuntamiento.

-Hay una última cuestión a la que se está dando bastante relevancia en los últimos días y es la negativa por parte de la Junta a la implantación de FP y Bachillerato en La Alberca, ¿harán algo al respecto?

-Estamos en contacto continuo con las administraciones y en septiembre, una vez pasado el parón de agosto, llevaremos a cabo una campaña de recogida de firmas y organizaremos encuentros y ponencias, todo de forma conjunta con Ledesma, que está en la misma situación que nosotros, para conseguir un ciclo de Formación Profesional y Bachillerato; porque es una pena que muchos niños no puedan seguir estudiando y se tengan que poner a trabajar con 16 años porque su situación familiar no les permite irse a Salamanca, de forma que pasan o bien a engrosar las filas del paro o a conseguir un trabajo precario, cuando lo lógico es que pudieran seguir estudiando y estar más años en la Sierra. En otros casos, los padres se van con los hijos a la capital y se llevan a los más pequeños, con lo que se fomenta la despoblación.