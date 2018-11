Segunda B «Los partidos se deciden por los detalles y ante Unionistas no será diferente» Jon Pérez Bolo, durante una rueda de prensa tras un partido de la Ponferradina. / LEONOTICIAS El líder llega invicto a Las Pistas y con el claro objetivo de llevarse los tres puntos ante un Unionistas «que tiene gente que conoce muy bien la categoría» ISIDRO L. SERRANO / WORD SALAMANCA Viernes, 9 noviembre 2018, 11:51

Unionistas CF recibe este domingo al líder del Grupo I de Segunda División B, la temible Ponferradina. No es de extrañar que su entrenador, Jon Pérez Bolo no oculte que el equipo llega a Salamanca, de la que guarda buenos recuerdos tras sus distintas visitas al Helmántico en su época como jugador, con la intención de sumar otros tres puntos, y mantener una racha que le ha colocado como líder destacado, sin haber perdido aún ningún partido, algo que no ha conseguido ningún otro equipo entre todos los de Primera, Segunda y Segunda B.

El que fuera Jugador del Athletic de Bilbao, el Rayo Vallecano o el Numancia, entre otros, asumió el reto de devolver al equipo berciano a la categoría de Plata del fútbol español y, de momento, va por buen camino.

–De momento está saliendo todo a pedir de boca: líder destacado y único equipo invicto que queda en Primera, Segunda y Segunda B. ¿Satisfecho?

–Sí. Es para estarlo. Pero también sabemos que llevamos solo 11 jornadas de liga y quedan muchas por delante. No podemos perder la perspectiva. Hay que seguir con los pies en el suelo, ser humildes y trabajar. Es evidente que estamos contentos, pero para mantener la racha y seguir ahí arriba hay que trabajar y trabajar.

–La de Ponferrada es su segunda experiencia como técnico y además esta vez en un proyecto ganador que quiere subir a Segunda División. ¿Fue fácil convencerle?

–Para mí fue una oportunidad de seguir creciendo. En esta profesión no paras de aprender y de crecer. Yo me veía ya con capacidad parar dar el salto. Tuve ofertas de otros equipos, hasta de tres diferentes. Pero la Ponferradina me atrajo. Por su infraestructura, su trayectoria, por la ciudad, por la afición que hay detrás... En Las Arenas estuve muy a gusto, pero ya llevaba bastante tiempo allí, y uno necesita enfrentarse a nuevos proyectos. Me gustan los retos difíciles, y venir aquí lo era

–¿El reto es entrar al play-off o quieren quedar primeros para tener más opciones de subir?

–Nosotros vinimos con el reto de volver entrar en play-off y luchar por el ascenso. Pero es evidente que quedar primeros es un plus a la hora de conseguir ese objetivo. Pero como he dicho antes, hay muchos equipos que buscan lo mismo y esto acaba de comenzar. Va a ser difícil, claro.

–Su colega Roberto Aguirre afirma que su grupo es muy igualado. ¿Opina lo mismo?

–Yo opino igual que Roberto. La categoría es muy igualada. AL final son los detalles los que acaban marcando el resultado. Por eso hay que hacer las cosas muy bien, sino no se pueden sacar los partidos adelante. Hay que hacer muy bien lo que sabes hacer y atacar los puntos débiles del rival. Al final todos trabajamos muy parecido.

–¿Qué conoce del proyecto de Unionistas? ¿Y de cómo es el club en cuanto al fútbol popular?

–Es un proyecto muy bonito. Sé que la afición juega un papel muy importante y que el ambiente impresiona

–De lo que ha visito en vídeos, ¿qué le ha parecido Unionistas?

–Es un equipo con buenos jugadores a muchos de los cuales me he enfrentado en otras ocasiones. No va a ser un partido fácil, pero nosotros vamos con la intención clara de sumar tres puntos. Seguro que será un partido bonito.

–¿Qué partido espera en Salamanca?

–Conociendo como conozco a Roberto Aguirre será un partido muy competido, con muchas dobles jugadas. Unionistas tienen a gente que va bien de cabeza y también a muchos que conocen muy bien la categoría. Saben hacer las cosas bien y será complicado. Pero nuestra intención es que les compliquemos las cosas a ellos, que no les resulte fácil jugar.

–Yuri, su máximo goleador, será baja tanto en Las Pistas como en el derbi ante la Cultural por su última expulsión. ¿Cambiará su forma de jugar en ausencia del pichichi del grupo?

–Para nosotros no es excusa que falte un jugador u otro. El fútbol es un juego de equipo. Es evidente que es nuestro capitán y nuestro goleador y tiene su peso, pero tengo jugadores que sé que pueden dar la cara y le van a suplir perfectamente.

–Los dos últimas entrenadores que han visitado Las Pistas (Celta B y Valladolid B) se han quejado del estado del césped. ¿Le preocupa?

–No, porque al final todos tenemos que jugar en todos los campos. Además , eso tampoco es una excusa. Si el campo tiene algún problema, es para los dos.

–¿Qué recuerdos tiene de sus visitas a Salamanca como jugador?

–Un campo precioso. Con una afición increíble que siempre respaldaba a su equipo. He tenido compañeros que han jugado en la UDS y solo me han hablado maravillas de la ciudad, del club, de su gente... Un equipo histórico que ya no está y que ahora tiene dos sucesores a los que espero que les vaya todo muy bien. Cuando jugamos al inicio de temporada en el Helmántico fue un partido muy bonito, con la afición apretando. Este domingo espero lo mismo porque sé como es la afición de Unionista. Espero que haya un buen ambiente de fútbol.