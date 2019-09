El paro crece en 220 personas en agosto en Salamanca por el frenazo del sector servicios Un camarero trabaja en la Plaza Mayor. / LAYA El número total de desempleados asciende a 21.234, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social D. B. P. / WORD Martes, 3 septiembre 2019, 12:59

El mes de agosto ha dejado 220 desempleados más en Salamanca y rompe así cinco meses generando puestos de trabajo. Se repite la situación del verano pasado y de prácticamente todos los agostos: acaba la temporada estival, finalizan los contratos temporales y las listas del paro empeoran (en 2018, sin ir más lejos, fueron 329).

La provincia fue incapaz de romper la barrera de los 21.000 desempleados en julio y no parece que vaya a hacerlo al menos a corto plazo. La historia dice que las listas del paro empeorarán hasta diciembre, cuando la campaña invernal vuelva a generar puestos de trabajo. A día de hoy, por tanto, hay 21.234 vecinos de Salamanca buscando ocupación. Hay 15.534 desempleados en servicios; 2.268 sin empleo anterior; 1.470 en la construcción; 1.409 en la industria y 553 en la agricultura. La buena noticia es que son 1.140 menos que hace un año.

La distribución por sectores no deja lugar a dudas. Hay 209 parados más en el ramo de los servicios y 43 en el de la construcción. El primero incluye a todos los empleos asociados tradicionalmente con el verano: hostelería, turismo, ocio y comercio. Ahora acaban las vacaciones, vuelve la calma a las empresas y finalizan los contratos temporales. Y una ciudad como Salamanca, que vive básicamente de los servicios, no tiene muchos más recursos para compensar ese frenazo. Los 17 nuevos empleos en la construcción, los ocho en la industria y los siete que encontraron su primer empleo no fueron suficientes.

En cuanto a los contratos, en agosto se firmaron 9.715, de los que solo 670 fueron indefinidos. El resto (9.045) fueron temporales. Es uno de los grandes males que denuncian los sindicatos de Salamanca.

La cifra total de contratos (9.715) es notablemente inferior a la de julio de este año (fueron 12.262) y a la de agosto del año pasado (10.971). Es otro dato que refleja el frenazo en el mercado laboral salmantino durante agosto.