Una pareja con dos hijos pequeños pide ayuda para no quedarse en la calle Adolfo y Coral, los dos pequeños, en el piso que tienen que desalojar. Adolfo Ferreruela y Cristina de la Rosa tienen que desalojar el próximo miércoles el piso donde viven, por impago del alquiler, tras la orden de lanzamiento del Juzgado ROSA M. GARCÍA / WORD SALAMANCA Lunes, 3 junio 2019, 11:21

«Mis hijos no se merecen esto; no tienen la culpa de nada y no pueden quedarse sin un hogar». Con estas palabras se expresa Adolfo Ferreruela Bermúdez, un padre desesperado ante el inminente abandono del piso en el que viven el próximo miércoles. Ese día, a las 10:30 horas se ejecutará el lanzamiento de la finca situada en la plaza Diego Hurtado Mendoza de la capital salmantina, en cumplimiento del mandato del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Salamanca y tras la demanda de desahucio presentada por la propietaria de la vivienda tras el impago del alquiler de esta familia.

Ferreruela y su pareja, Cristina de la Rosa Muñoz, tienen dos hijos, Adolfo, de dos años y siete meses, y Coral, de un año y dos meses. Ambos están en paro desde hace tiempo y sus únicos ingresos son los 426 euros que cobra ella por el PAE desde el pasado mes de marzo. «Llevo cuatro años sin trabajo y una vez agotada la prestación por desempleo y los subsidios, nos quedamos sin nada; hemos estado dos años sin ningún ingreso y ahora con los 426 euros no podemos hacer frente a los gastos de un alquiler». La renta cuesta al mes 350 euros y es «imposible que lo paguemos, tenemos que dar de comer a nuestros hijos y eso es lo más prioritario».

Unos niños, bebés, que temen que «se queden sin un hogar», en el que desde hace meses sobreviven sin luz y sin agua. El alquiler comenzó en octubre, mes que pudieron abonar, pero al mes siguiente, al no poder seguir con los pagos, el propietario les cortó la luz y el agua, asegura.

Por eso, por sus dos hijos, esta pareja de jóvenes está luchando desesperadamente y haciendo llegar su caso a todas las instituciones, porque «no es que no queramos pagar, es que no podemos». Su caso cumple los requisitos recogidos en el Real decreto 106/2018 del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y en otras normativas regionales y locales para poder tener un alquiler social o una vivienda social, pero «nadie nos responde a nuestras peticiones», afirma Ferreruela. Además, el turno de oficio del Colegio de Abogados de Salamanca les facilitó el protocolo de actuación en materia de protección a familias en situación de perdida potencial de su vivienda habitual por causa de un procedimiento judicial de ejecución hipotecario o por desahucio de vivienda arrendada; su caso podría acogerse al mismo.

No es la primera vez que les ocurre esto. Ya se han tenido que ir de varias viviendas por impagos. En el anterior al piso al que están ahora, comenta Ferreruela, el propietario incluso les denunció por estafa, pero, al no tener dinero para pagar la deuda, el juez declaró la insolvencia, dijo que no era delito y archivó el caso.

Y en la actual vivienda ya hubo un requerimiento judicial para que desalojaran el piso el pasado día 20 de febrero. Sin embargo, explica, «se paró por las trabajadoras sociales del Ayuntamiento». A raíz de ahí, les dijeron que tenían tres meses para buscarse otra vivienda. Pero el problema sigue siendo el mismo, señala, la falta de dinero para pagar el alquiler; «Caritas te abona los dos primeros meses, pero luego volvemos a lo mismo y no quiero que nos pase otra vez, que no podamos pagar y nos vuelvan a denunciar».

Pese a esto, la pareja ha intentado alquilar otra vivienda, pero «nadie nos lo hace, porque no queremos mentir; nos preguntan si tenemos trabajo, nos piden nóminas, avales bancarios, etc. para garantizar el alquiler».

Desde el mes de febrero, Cristina de la Rosa está inscrita en el Registro Público de Demandante de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León. También en ese mismo mes solicitaron una vivienda social al Ayuntamiento de Salamanca, «pero no nos dicen nada».

A la par han seguido buscando un trabajo que no encuentran y a algún propietario que les alquile.

Con fecha del día 3 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Salamanca les notificaba la orden de desahucio para el día 5 de junio a las 10: 30 horas. tras la demanda presentada por la propietaria para desalojar el inmueble o pagar la deuda y ante el incumplimiento de lo requerido.

Desde ese día, Adolfo Ferreruela ha intentado que se sepa del caso de su familia en todas las instituciones, reclamando ayuda por sus hijos. Así ha enviado escritos al Ministerio de Fomento, al Defensor del Pueblo, a la Dirección de Servicios Sociales, a la Consejería de Fomento, al Ayuntamiento de Salamanca, etc., solicitando una vivienda o un alquiler social. En el caso del Consistorio salmantino, han ido incluso más allá; han remitido un escrito dirigido al concejala Cristina Klimowitz, a la que incluso han enviado un correo electrónico, al igual que otro dirigido al alcalde salmantino. «No sabemos si la concejala tiene constancia de nuestro caso» y la «urgencia» del mismo.

El escrito fue registrado el día 24 de mayo, al igual que otro dirigido al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Salamanca para que aplace la fecha del desalojo del día 5, a la espera de que el Ayuntamiento de Salamanca les dé una respuesta a su petición y, sobre todo, que sea positiva. Una espera que para ellos es «desesperante, por nuestros hijos».