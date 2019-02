Parada afirma en Guijuelo que «el cerdo ha quitado mucha hambre en nuestro país» José Manuel Parada, a la derecha, durante su discurso, que tuvo lugar en el Museo de la Industria Chacinera. / SERNA GUIJUELO Con el pregón del presentador televisivo se iniciaban anoche las XXXIV Jornadas de la Matanza Típica M. J .G. / WORD Domingo, 3 febrero 2019, 12:10

El periodista y presentador José Manuel Parada abría anoche con su pregón en el Museo de la Industria Chacinera las XXXIV Jornadas de la Matanza Típica de Guijuelo. «Ser pregonero de las matanzas era una asignatura pendiente», aseguraba, recalcando que por tema laboral era difícil comprometerse con tanta antelación para desempeñar ese papel. «El pasado verano me llamaron para decirme que de este año no podía pasar, que ya tenía que ser pregonero. No pude negarme», recordaba ayer, asegurando que ha tenido que pedir permiso en Telecinco a sus compañeros del programa 'Viva la Vida' para poder faltar a la emisión semanal. Y es que como señaló durante el pregón, «han sido más de veintitantos años esperando, pero ha merecido la pena. Aquí estoy y muy bien acompañado de todos vosotros».

Las anécdotas y los chascarrillos no faltaron durante su discurso, en el que se preguntaba que siendo la primera vez que iba a Guijuelo cómo hablaba de la matanza a la gente que tantos años lleva acudiendo y cómo les decía, sin que les molestase, «que vengo a la tierra donde hay los mejores cerdos del mundo».

«Pero a vosotros os tiene que pasar lo mismo que me pasó a mí en un programa en el que pasábamos llamadas telefónicas y me llamaron para decirme que 'es usted todo un cerdo' y yo le dije, pero qué le he hecho yo a usted, porque me trata así», prosiguió contando, «a lo que el señor me contestó: 'no se lo tome a mal, si es positivo, es que a usted le aprovecha todo lo que hace y al cerdo se le aprovecha todo', y yo desde entonces sé que ser un cerdo no es nada negativo, ni nada malo, es algo maravilloso». Con esta anécdota quiso decir al público asistente que llenaba la sala que no se molestara por lo que les había dicho previamente.

Rostro habitual en la pequeña pantalla, José Manuel Parada reconoció que «es un honor convertirme en embajador oficial de Guijuelo, aunque durante años ya lo he sido», explicaba, y proseguía hablando de todos los productos buenos del cerdo y recordando cuando era niño y con las matanzas «se llenaban las despensas para todo el año». «El cerdo ha quitado tanta tanta hambre en nuestro país», apostillaba y recordando que en su familia se criaba con mimo el cerdo para su sacrificio. Y es que sus productos duraban todo el año, entonces «no había nevera ni congelador en casa, había fresqueras», recordó, como también otras muchas cosas que han cambiado en todos estos años, como por ejemplo algunos oficios que incluso ya han desaparecido.

Muchas fueron las anécdotas y las historias con las que José Manuel Parada se metió al público en el bolsillo, en un acto en el que no faltaron otras intervenciones ni tampoco los tradicionales bailes del grupo local de El Torreón.