Pablo Cortés zanja cualquier debate sobre las alineaciones: «en ningún momento me han dicho quién tiene que jugar» Ulises Zurita y Pablo Cortés posan con una camiseta del equipo. / LAYA El entrenador interino del Salamanca CF UDS afirma que quiere un equipo competitivo y ambicioso y que «no vale la relajación. No quiero relajarme ni un día» D. B. P. / WORD Martes, 27 agosto 2019, 20:03

Pablo Cortés ya ejerce como entrenador del Salamanca CF UDS. Por ahora ocupa el puesto de forma interina, como esta mañana recordó el presidente institucional Ulises Zurita, pero esa interinidad podría acabarse para convertirse en el entrenador de pleno derecho.

El presidente al menos está encantado con lo que ha visto. «Estamos muy contentos desde el primer día que lo vimos trabajar supimos que es un excelente técnico y que hace un grupo formidable». Corroboró de nuevo que «hoy por hoy no tenemos en la cabeza ni hemos hablado con otros entrenadores» para ocupar el banquillo del Salamanca y confirmó que ya están tramitando su ficha y que nadie dude de que Cortés «estará este fin de semana en el banquillo». El club está resolviendo la liquidación del contrato de Chiquimarco pero por lo que a Zurita respecta «hemos dado la vuelta a la página y estamos trabajando para lo que viene. Queremos seguir con los buenos resultados. Estamos ocupado con el equipo».

La interinidad de Cortés es algo que se resolverá en las próximas semanas. Por lo que dio a entender el presidente, si el equipo carbura y consigue buenos resultados, el entrenador salmantino podría acabar siendo primer entrenador para lo que resta de temporada. «A ver estas semanas cómo se comporta el equipo y cómo se desenvuelve».

Intensidad

Cortés, por su parte, agradeció la confianza de todos los estamentos del club y explicó que trabaja para que esta ocasión sea la definitiva. «En el mundo del fútbol tenemos que estar preparados para cualquier situación. Han sido cuatro etapas en el primer equipo. Vivimos el día a día y trabajamos al máximo. Si la oportunidad dura una semana, dos o toda la temporada, bienvenido sea». Eso sí, saber que es interino no le hace sentirse más presionado porque «creo que la presión va en cada uno de nosotros. Si me pusiera más presión ahora y dentro de tres semanas el club me dice que sigo ¿debería relajarme? No está en mi forma de ser. No vale la relajación. No quiero relajarme ni un día, ni el de descanso. Sabemos que estamos en un club en el que se exige al máximo, pero eso va en cada uno. Importan los tres puntos de hoy y los de la próxima semana».

Su estilo de juego seguirá el camino visto hasta ahora. «Hay dos aspectos clave: competir cada partido, y el del otro día es un ejemplo. El equipo compitió desde el minuto 1 al 95; y el segundo es la ambición. Eso se lo tenemos que transmitir desde nuestra parcela. Los jugadores empiezan con ambición y la tenemos que mantener toda la temporada» porque «es difícil» mantener el grado de tensión y la «ambición máxima» con que se llega desde la pretemporada. Esas dos partes, la competición y la ambición «son fundamentales». ¿Cómo se traducirá esa mentalidad en el campo? «En lo en lo futbolístico, nos adaptaremos al contexto. Si podemos ser dominadores con el balón, serlo; y si no podemos y tenemos que jugar de forma más directa, hacerlo. En algunos partidos podremos ser dominadores con la gestión de la pelota y en otros jugaremos de forma más vertical». Cortés puso un ejemplo del partido con el Arenas de Getxo: «me gustó mucho la presión tras pérdida. Es algo para felicitar al equipo. No vengo a revolucionar nada. El modelo desde la pretemporada en México es similar».

Cortés zanjó cualquier posible duda sobre su labor como entrenador principal. Tras las declaraciones de Chiquimarco acusando al equipo de intentar usarle como un títere, Cortés insistió en que hay que preguntarle al mexicano por qué dice eso y en que él decidirá las alineaciones. También comentó que se apoyará en el cuerpo técnico y en la inteligencia deportiva. «Si tengo que consultar algo lo haré ¿por qué no lo voy a hacer? Todas la ayudas son buenas. Al final la última palabra la tendrá el entrenador, pero en ningún momento me han dicho quién tiene que jugar. Nos ayudamos del cuerpo técnicos y la inteligencia deportiva, pero la última palabra es del entrenador». La entidad «ha respetado las decisiones que he tomado y no creo que ahora vaya a ser diferente. Y lo pienso porque no va a ser así». Así, confirmó que el entrenador del filial, Rafa Dueñas, será parte del cuerpo técnico porque tienen ideas muy similares sobre el fútbol. «¿Por que no me voy a ayudar con esa persona que estamos en la misma sintonía, con una concepción parecida del fútbol y de la metodología de trabajo, no solo con Rafa Dueñas, sino con Toño el preparador físico, Ángel Lozano, el cuerpo médico... seria tonto si no me ayudase con esos grandes profesionales».

Fichajes

En otro orden, Ulises Zurita comentó que la Inteligencia Deportiva «ha trabajado intensamente desde hace días y meses» para acabar de apuntalar la plantilla. «Esperamos estos días tener alguna respuesta» de jugadores que puedan colmar las expectativas «para sumar a lo que hay, que ya es bastante bueno». Pablo Cortés comentó que quizá los extremos podrían necesitar algún refuerzo, pero que el resto de líneas están «equilibradas»