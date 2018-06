Pablo Cortés: «Tenemos que mantener un ritmo alto durante los 180 minutos» Pablo Cortés, durante un partido en el Helmántico. / WORD El entrenador del CF Salmantino asegura que el domingo ante la SD Compostela «es hora de hacer ya un partido completo y bueno» Viernes, 15 junio 2018, 18:08

El entrenador del CF Salmantino, Pablo Cortés, aseguró esta mañana que tras dos empates en casa en las dos primeras rondas del play-off de ascenso a Segunda B, «ya toca un partido realmente bueno y completo en casa, para que este partido tenga peso en la eliminatoria y vayamos con un buen resultado a San Lázaro para enfrentarnos al SD Compostela».

Cortés aseguró que llegar a la ronda final del play-off ha sido muy duro y que van a salir a por todas para lograr el objetivo. «Tenemos mucha ilusión. Llegar hasta aquí ha costado mucho. Desde principio de temporada, creo que fue el 17 de julio cuando se empezó con la pretemporada, y son muchos meses trabajando. Lo afrontamos con la máxima ilusión y la máxima exigencia. No nos conformamos con llegar a la final y tenemos que ir a por la eliminatoria desde el principio», aseguró el entrenador del CF Salmantino.

En relación al rival del domingo, a las 12 horas en el Helmántico, Cortes aseguró que «es un equipo muy bien trabajado. Domina todos los registros: ataque organizado, el juego directo… también las segunda jugadas. En defensa es un equipo que va muy bien a la presión alta. Pero si tienen que hacer un repliegue intensivo, lo hacen muy bien. En la liga gallega, los ritmos de los partidos son muy altos».

Y precisamente en el ritmo de los partidos es en algo que incidió el entrenador del Salmantino, «ha habido momentos en los que hemos muy superiores a los rivales pero no hemos mantenido el nivel de juego en los 90 minutos. Es algo fundamental en esta final para lograr un buen resultado en el partido de ida. Ya sé que es muy difícil mantener un ritmo muy alto durante los 180 minutos, pero al menos durante un 75% de ese tiempo».

Por otra parte, a las bajas ya conocidas de Martín Galván y Miguel Ángel se une la duda de Amaro, se tuvo que retirar del entrenamiento, «tenemos la duda y aun no sabemos si podrá llegar al partido».

Además, por otra parte, tras la suplencia de Rodri en la portería en el partido de la semana pasada, Cortes no quiso adelantar si Echagüe saldrá del inicio «ya se verá. Todavía quedan horas para meditarlo y reflexionarlo. No me gusta dar la alineación, salvo cosas muy excepcionales, antes del partido. Contamos con dos de los mejores porteros de la Tercera División y los dos han hecho un gran papel cuando han jugado».

Finalmente, el entrenador del Salmantino reclamó el apoyo de la afición para «que vengan cuantos más mejor. Necesitamos su aliento. Me gustaría que el campo estuviese como cuando el derbi. Hay una gran ilusión en toda la ciudad por volver a Segunda B».