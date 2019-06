BALONCESTO - Liga ACB Osas Ehigiator, ex del CB Tormes, se queda en ACB en la primera plantilla del Montakit Fuenlabrada Osas Ehigiator, con el CB Tormes. / María Serna El pívot sevillano promedió esta temporada con el equipo salmantino 8 puntos, 6 rebotes y 11 de valoración por partido JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 29 junio 2019, 18:19

Osas Ehigiator, pívot que esta temporada ha jugado en el CB Tormes en la LEB Plata en calidad de cedido por el Montakit Fuenlabrada, pasará a formar parte de la plantilla del primer equipo madrileño en la ACB para la próxima temporada de forma oficial tras su estancia en el equipo salmantino en el que este curso no pudo evitar el descenso a Liga EBA de los charros.

ASi lo ha hecho oficial en su comunicado el Montakit Fuenlabrada.

Osas Ehigiator sube un nuevo escalón y se convierte en jugador del Montakit Fuenlabrada. En el club desde categoría infantil y tras haber sido internacional con España desde cadete, este sevillano de nacimiento y fuenlabreño de adopción estará a las órdenes de Jota Cuspinera tras haber renovado su vínculo con el club hasta junio de 2022.

Así, a sus 19 años de edad, Ehigiator se suma a la cada vez más amplia nómina de jóvenes que pasaron del equipo vinculado al conjunto de ACB del Baloncesto Fuenlabrada: Rolands Smits, Chema González, Moussa Diagne, Bismack Biyombo, Javi Vega, Álvaro Muñoz o Adrián Laso le han precedido en ese salto en los últimos años.

En la temporada recién concluida Ehigiator disputó la LEB Plata con La Antigua CB Tormes donde alcanzó medias de 8 puntos, 6 rebotes y 11 de valoración por partido, siendo uno de los pívots más destacados de la categoría. Simultaneó esa labor con los entrenamientos con el primer equipo y disputó tres partidos con el Montakit Fuenlabrada, uno en la Basketball Champions League y dos en la Liga Endesa. Precisamente en el último partido de ACB fue en el que tuvo más protagonismo pues disputó 14 minutos en los que ayudó al equipo a ganar al Iberostar Tenerife con 4 puntos, 4 rebotes y 3 tapones.

En la cantera del CB Fuenlabrada ha pasado por todas las categorías de formación desde infantil hasta EBA y LEB Plata, disputando diversos Campeonatos de España con nuestro club.

En paralelo ha sido internacional en múltiples ocasiones. Así ha disputado con España un Eurobasket sub 16, un Mundial sub 17, dos Eurobasket sub 18 y un Mundial sub 19. De hecho, se encuentra ahora concentrado para la disputa del Eurobasket sub 20. Además, con la selección madrileña Ehigiator se proclamó campeón de España infantil y cadete.

Le llega el momento de dar el paso definitivo al baloncesto profesional y ganarse con trabajo los minutos de juego en la Liga Endesa de la mano del Montakit Fuenlabrada.