Baloncesto - Liga Día Ortega: «Queremos marcar un hito en la historia, que este Avenida se recuerde» Ortega, entrenador de Avenida, durante un partido. / LAYA El técnico de Avenida explica que «somos favoritos» en la final ante Girona y desea que «Loyd» siga la próxima temporada JUANJO GONZÁLEZ SALAMANCA Miércoles, 1 mayo 2019, 13:54

Solo sabe ganar en España con Avenida. Llegó precisamente desde Girona, tras ser despedido y desde que levantó esa final de Liga 2015-16 ante sus ex no ha parado de llenar de trofeos las vitrinas del club salmantino:en total, tres Ligas, dos Supercopas de España y tres Copas. Pero al final de la pasada temporada Miguel Ángel Ortega decidió poner lo que parecía por entonces un punto y final a su relación con el club al anunciar que no seguiría esta temporada. Pero a comienzos de 2019 regresó al club para enderezar el rumbo de la entidad. Ganó la Copa y ahora quiere su cuarta Liga.

–De nuevo Avenida y Girona en la gran final, ¿lo esperado no?

–Sí, es la final previsible pero las semifinales han sido bonitas en ambos casos. Y también el interesante nuevo play-off de ocho clubes.

–Por lo visto en las semifinales, su equipo llega en un gran estado de forma.

–Sí, estoy contento de cómo llega. Las jugadoras y sobre todo las veteranas se han puesto el reloj en hora digamos, y el equipo está bien.El trabajo que ha planificado Mavi (preparadora física) de llegar bien a este momento ha sido bueno, y ahora el jueves hay que demostrarlo.

–Siendo Ortega un entrenador tan exigente, ¿qué es lo que más le ha dejado satisfecho desde que ha llegado más allá de la Copa lograda?

–He sido muy bien acogido y eso siempre le gusta al ego. Pero lo que más, cómo el equipo se ha unido. Para mí, la sensación que dimos en la Copa y no lo digo por el juego, sino por cosas como que las jugadoras se unieron, fueron un equipo por la atmósfera creada y de eso te das cuenta en detalles como ver que acabamos de entrenar o comer y que las jugadoras sigan juntas, hablando, riendo... a mí eso ya me hizo saber que íbamos a ganar.

–¿Qué tal está Robinson tras el esguince de tobillo de las semifinales ante Valencia?

–Sin entrenar y quizá no lo haga hasta el día del partido. Fue más fuerte de lo que yo pensaba. Ha tenido mala suerte porque ella ha ido creciendo y cada vez estaba mejor. En Valencia hizo uno de los mejores partidos de la temporada. Le he dicho es que lo importante es tener la cabeza enfocada en el momento de la verdad y si luego el pie le deja estar al 50%, pues con eso tiraremos.

–Cuando se ha ganado, ¿dónde está el reto para el técnico y las jugadoras?

–En pasar a la historia. Ya sería la cuarta Liga seguida, tres tripletes consecutivos... Se lo digo al equipo, que el reto es ser recordados en esta época igual que lo fue el Ros antes. Para todo hay ciclos. Queremos dejar nuestra impronta y que en diez años se recuerde esta época como la de Avenida, que marcamos un hito en el baloncesto. Es lo que me gustaría. Dejar una huella, la hegemonía de Avenida.

–Pues su sello personal está siendo inconfundible en todo ello.

–Todos tenemos que tener una forma, algo que te identifique, tu sello, para dejar algo... Avenida es un equipo reconocible. Para mí es muy satisfactorio que grandes jugadoras que han pasado por aquí como Alana Beard y otras hayan accedido a nuestra idea y se volcaran en ella. Eso es tan satisfactorio como ganar una Liga.

–¿Cómo se motiva a jugadoras que ya lo han ganado todo, por ejemplo como Erika, para seguir ganando después de tantos años?

–Todas son diferentes pero por centrarme en Erika. Es un ejemplo para las pívots jóvenes de la Liga. Siempre le digo lo mismo:hay jóvenes de poco más de 20 años que se quedan debajo del aro y no arriesgan nada. Y ella presiona, se esfuerza, sale de abajo... eso es un ejemplo para el resto y más haciéndolo a su edad y con lo que ya ha ganado. Muchas jugadoras de menos años no aguantarían la exigencia a la que sometemos nosotros a Erika. Ella sufre y lucha para estar bien. Y luego en las finales nunca se esconde. Esa es la manera de motivar, que hay que ser ejemplares para el resto.

–¿Qué Girona espera después de haber perdido tantas finales seguidas ante Avenida?

–Que lo siga intentando, que es lo que haría yo. Hay jugadoras como Laia que han ganado mucho ahí.

–¿Cree que Girona es más débil sin Shay Murphy y Nadia Colhado?

–Ya me han preguntado por ello. Con ellas en La Seu en la Liga perdieron y sin ellas en semis ganaron. A veces el prestigio y el rendimiento tienen poco que ver.

–¿Ha cambiado Girona sin ellas?

–Para mí es mejor equipo.

–Algún directivo de Girona se ha quejado de los árbitros en semifinales.

–Para mí todos estamos en el mismo barco:árbitros, jugadoras, entrenadores, directivos, prensa... Hay que medir mucho las cosas que decimos. Todos tenemos que respetarnos porque todos somos compañeros. Yo me siento compañero de los árbitros o de las jugadoras rivales, a las que aplaudo cuando juegan bien. Luego todos queremos ganar. Para mí es absurdo pensar que la gente nos quiere perjudicar. Los árbitros también lo quieren hacer de la mejor manera posible.

–Decía hace unos días que Loyd está ensombreciendo al resto por la gran calidad que tiene.

–Somos afortunados de tener una persona así en el equipo. La calidad es evidente. Nadie juega en la selección americana porque sí. Son 12 elegidas. Es una top mundial. Pero es que además tenemos la suerte de que es una persona excepcional con una humildad tremenda. Una jugadora de equipo.

–Ortega ya tiene contrato para la próxima temporada. ¿Le gustaría que siguiera Loyd?

–Hombre... para mí sería excepcional porque es una buena jugadora para el entrenador por su forma de ser y sobre todo para la grada por el estilo y clase. La gente disfruta con ella. Sería fantástico. Hay que pensar también en la grada.

–El primer partido en una final tan corta es vital...

–Al ser tan corta sí. Es el más difícil, con muchos nervios.

–¿Cree que puede influir el último partido de la Liga regular en el que pidió a su plantilla no solo ganar sino levantar el basketaverage (26)?

–Sí, puede hacerlo. El primero en salir de la trinchera tiene que ser el entrenador. No puedes quedarte dentro y decirle a las jugadoras que salgan. Al decir eso a mí equipo le dejaba claro que el primer tío era para mí.

–Por último y como siempre dice en España. ¿Es Avenida también favorito para esta final?

–Sí, lo somos, siempre. El mejor siempre es el favorito porque normalmente siempre gana. Lo que pasa es que hay que tener cuidado y lo tenemos reciente. El Joventut ha ganado al Barcelona este fin de semana, por ejemplo. No hay que confiarse porque estas cosas pasan.