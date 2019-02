BALONCESTO - Liga Femenina Ortega: «Tengo la determinación de que vamos a ganar, quiero el triplete de Copas para Avenida» Miguel Ángel Ortega posa en Würzburg con una bufanda de Avenida. / MANUEL LAYA El entrenador del equipo salmantino dice que «no pienso si estamos mejor o peor que la temporada pasada, estamos preparando al equipo para ganar» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 26 febrero 2019, 16:08

Hace casi un mes tomó las riendas de nuevo del CB Avenida en su segunda etapa en el club salmantino. Tras el despido de Lino López, Miguel Ángel Ortega regresó al equipo charro tras su exitosa anterior experiencia -en dos campañas y media ganó siete títulos nacionales, todos los que disputó- y ahora se enfrenta a su primer gran reto:revalidar en Vitoria el título de la Copa de la Reina que ya lleva dos años seguidos conquistando el club azulón. El catalán está convencido de ello.

–En Avenida todas las semanas son importantes, pero esta de la Copa de la Reina es sin duda de las más grandes del año.

–Sí, sin duda, es la semana del baloncesto femenino. En Avenida hemos ganado las últimas ediciones y ahora queremos el triplete de la Copa.

–El torneo del KO regresa este año a los ocho participantes. ¿Qué le parece?

–Es muy especial para todos. En mi opinión y sobre todo en el pasado, la Copa era el escaparate del baloncesto femenino, es un momento de mucha repercusión a nivel nacional, no solo donde se celebra. Estamos todos juntos y es un momento importante en el que queremos estar en nuestra mejor versión.

–Ya lleva unas semanas al frente del CBAvenida en su segunda etapa. ¿Llegará el equipo a la Copa como le gustaría?

–Es un tema al que no le doy vueltas, no hacemos valoraciones de ese tipo. Ahora lo importante es encauzar al equipo, disponerlo y prepararlo en términos de aprovechar lo que tenemos de la mejor manera posible.

–¿Cómo ha percibido su vuelta al club y al vestuario?

–He sentido afecto de todo el mundo, cosa que se agradece. Yo en la distancia siempre he sido muy de Avenida, sobre todo por el entrenador que estaba antes, Lino, al que he entrenado, conozco y le tengo afecto, por las jugadoras, con las que tengo muy buena relación y que me han dado tantos títulos. Y el cariño está ahí. Cuando has trabajado con gente que te ha hecho tan feliz y que te ha hecho ganar tanto eso te crea una relación de afecto muy grande. En casa tengo una foto con un abrazo de Erika cuando ganamos en Girona un título, por ejemplo. Siempre estaré en deuda con ellas porque son jugadoras que me han dado mucho prestigio. Y por supuesto a Jorge y Carlos, porque que cuenten contigo en una situación difícil, son detalles que marcan.

–¿Y es más difícil exigir ahora ponerse tan serio y disciplinado en 'modo Ortega' ante ellas?

–Yo a todas las quiero mucho. Puede que levante la voz a alguna en un momento puntual, pero nunca habrá nada personal. Es porque es mi trabajo y tengo que exigir, es mi forma pasional de dirigir a la gente. Pero no porque sea un 'ogro', sino porque ese que está ahí es una persona que quiere ganar siempre.

–La Copa es un título que le encanta a Avenida, ha ganado cinco de las últimas siete y tiene siete en sus vitrinas.

–El hecho de que sea una concentración de todos los equipos, la convivencia, que sea a mitad de temporada, hace que sea atractiva.

–Cada vez que se gana un título, y Avenida lleva siete seguidos, por lógica ya se está más cerca de perder el siguiente... ¿Están preparadas las jugadoras, el club y la directiva para que en algún momento llegue ese día?

–Nosotros, la directiva, el equipo... todos tenemos eso en la cabeza, el miedo a perder. Pero yo como máximo responsable solo pienso en ganar y ganar y volver a ganar. Y tengo muy claro que voy a ganar otra Copa de la Reina. Yo no pienso ahora si estamos mejor o peor que el año pasado, pero en la determinación de que vamos a ganar a la Copa no tengo ninguna duda. Si luego me caen palos, pues es lógico porque soy el máximo responsable.

–Ahora que está de moda quejarse por el calendario como lo hace Solari -entrenador del Real Madrid de fútbol-, ¿se queja Ortega porque su Avenida, si llega a la final, tenga que jugar los tres partidos seguidos y su máximo rival, Girona, no?

–Es un tema que quiero zanjar. Tres partidos en tres días a veces pasa, ha sido así el sorteo y nos ha tocado a nosotros. Pues ya está. Lo único que digo es que si juegas el sábado por la tarde la semifinal, te toca jugar el domingo por la mañana la final. Creo que no costaba nada jugarla por la tarde. No pasan ni 24 horas, es lo único que me chirría un poco.

–En un torneo del KO, Avenida solo debe centrarse en el partido ante Cáceres, el de cuartos.

–Sí, es importante tener claro que si caes el primero te vas para casa. Y luego a pensar en el segundo.

–Por presupuestos y plantilla, debería ser una final Avenida-Girona. ¿Ve más fuerte que nunca este año a Girona?

–Girona tiene un buen equipo, pero a mí me gustó mucho aquel en el que estaba Ibekwe, Peters, Spanou, Buch, Leo, Jordana, Coulibaly... Para mí fue muy satisfactorio ganar el triplete ese año porque la plantilla era muy poderosa. Este año he visto el partido que nos ganaron allí y se mostraron con una solvencia espectacular.

–El fichaje de Laia Palau le ha dado un gran salto...

–Es una jugadora que influye mucho en el equipo: se pone a presionar y defender en todo el campo, y eso es de agradecer en una jugadora que ya está en el tramo final de su carrera y que tenga esa dignidad como jugadora de hacer esfuerzos continua. Es una jugadora que he admirado siempre.

–Por volver a su plantilla. Tras varias semanas entrenándola. ¿Es tan buena Loyd como parece desde fuera de la cancha?

–Es extraordinaria. Hablamos de una WNBA y selección americana. Es una top que se está adaptando de una forma excepcional, es 'cero' egoísta.

–¿Cómo llegará Eldebrink tras su lesión?

–La veo bien, creo que el doctor Moreno y Mavi han hecho un trabajo muy bueno. A veces es mejor un poco más tarde y estar más seguros.

–Por último y pensando más allá. ¿Le preocupa que en caso de que llegue a la final su equipo, el cansancio que pueda dejar para la eliminatoria de la Eurocup ante el Nadezhda con el duro viaje hasta Oremburgo?

–El subidón de ganar la Copa te hace tan feliz que puedes dar tres vueltas al mundo y te pones a jugar luego y no pasa nada. Todos sabemos que los equipos son un estado de ánimo en un porcentaje muy grande y cuando has ganado un título todo se minimiza aunque no es lo mejor. Ganar está por encima de todo y te hace subir el nivel.