Las oposiciones a bombero generan 150 excluidos antes de comenzar los ejercicios
Miércoles, 27 febrero 2019

Nada más y nada menos que 498 personas presentaron sus solicitudes en la oposición convocada por el Ayuntamiento para optar a13 plazas de bombero. De ellas, 348 han sido admitidas, por lo que podrán presentarse a las sucesivas pruebas de selección. Sin embargo, 150 aspirantes han visto frustradas sus expectativas, dado que han sido excluidas del proceso antes de comenzar los ejercicios.

La mayoría de las exclusiones obedecen al hecho de que los aspirantes no aportaron en la documentación requerida por el Consistorio el correspondiente certificado médico o entregaron uno que no era válido. En otros casos, no han sido admitidas sus solicitudes debido a que no acreditaron documentalmente que se encuentran desempleados o no justificaron el abono de las tasas para poder concurrir a la oposición. El plazo para la presentación de las instancias arrancó el 15 de enero y permaneció abierto hasta el 14 de febrero.

Pese al elevado volumen de solicitudes inadmitidas, estas 150 personas disponen de un plazo de diez días para aportar la documentación requerida que permita subsanar la causa de su exclusión, tal como se especifica en la resolución municipal rubricada por el jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

Los opositores se enfrentarán el próximo 15 de marzo al primer ejercicio de la oposición. Se trata de la prueba de conocimiento, de tipo test, que se desarrollará en varias aulas del Edificio FES en el Campus Miguel de Unamuno.

Las bases de la convocatoria contemplan también unas pruebas de aptitud física, como serán subir a brazo por una cuerda, un ejercicio en altura, otro de agilidad y velocidad, levantamiento de peso, salto de longitud, salto de altura, una carrera de 1.500 metros, natación, un ejercicio en espacios reducidos y sin visibilidad, así como subir por una autoescalera de 32 metros de longitud. También habrá pruebas de conducción de vehículos y psíquicas y un reconocimiento médico final.