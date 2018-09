La oposición reclama cambios en el carril bici y los autobuses y no «actos puntuales» Usuarios del autobús durante la semana de la movilidad de 2017. / LAYA PSOE y Ganemos coinciden en que la semana de la movilidad planificada por el Ayuntamiento peca de «anodina» y de «limitada» D.B.P. / WORD SALAMANCA Martes, 18 septiembre 2018, 11:57

Dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento coincidieron ayer en sus críticas a los actos programados por el Ayuntamiento para la semana de la movilidad que comenzó el domingo. Según el PSOE, es un programa «anodino y sin ambición», repleto de actos «puntuales» y sin un hilo conductor. Para Ganemos, Salamanca necesita «medidas permanentes, concretas y destinadas a cambiar hábitos» y no sólo «actividades limitadas a siete días a la semana».

Los socialistas José Luis Mateos y Almudena Timón reclamaron «un modelo diferente» de movilidad para Salamanca porque las ideas de la Semana de la Movilidad «se repiten todos los años». Así, invitaron al equipo de Gobierno a consultar las propuestas de la Unión Europea para incentivar la movilidad sostenible y a dedicarles atención y medios. Los socialistas echan de menos que el Ayuntamiento no mencione conceptos como el transporte de mercancías, el ruido, los hábitos de vida saludable o la contaminación. Además, opinan que plan de movilidad sostenible aprobado en 2013 debe ser «reevaluado» y reclaman más atención para el autobús y el carril bici.

Según Almudena Timón, la reordenación del servicio de autobús «debe ir más allá» de retocar algunas líneas porque «hay gente que no lo usa porque no tiene alternativa. No puede ser que se tarde más en ir en autobús que andando». Timón citó como ejemplo de las ideas socialistas la implantación del bonobús joven.

En cuanto al carril bici «no se ha planteado como modelo de movilidad alternativa», sino como instrumento «de ocio o turismo». «Hay que poner los medios para que la gente la use», apuntó.

Ganemos expondrá sus ideas en materia de movilidad en la mesa en la comisión de Medio Ambiente de esta semana.

La agrupación de electores asegura que el equipo de Gobierno «sigue dando prioridad al tráfico rodado en sus políticas de movilidad» mientras que sus propuestas «defienden iniciativas pensadas para dar protagonismo a los peatones, así como a la bicicleta y al transporte público, incluidas en su decálogo de medidas para mejorar la movilidad en Salamanca. Las propuestas tienen como objetivo dar forma a otro modelo de ciudad, capaz de luchar contra el cambio climático gracias a su marcado carácter».

Entre las ideas más destacadas de Ganemos está situar los carriles bici en la calzada y no en las aceras, como sucede ahora; estudiar la implantación de carriles bus en las grandes calles de la ciudad; mejorar la frecuencia de paso de los autobuses urbanos para que sea «más efectivo, rápido y barato» que usar el coche; la creación de rutas de movilidad como las rutas escolares seguras o la promoción del 'metro-minuto', (un plano elaborado por el equipo técnico de Ganemos que recoge los tiempos de los trayectos entre los principales puntos de la ciudad, tanto si son realizados a pie como en bicicleta).

Ganemos, finalmente, pide que se busquen nuevas fórmulas para la carga y descarga en la ciudad, especialmente en entornos como la Plaza Mayor.