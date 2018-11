Una oportunidad educativa para todos La atención a los alumnos es individual en cada turno. / LAYA El Comedor de los Pobres puso en marcha el apoyo escolar para familias sin recursos EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Domingo, 4 noviembre 2018, 12:25

No todas las familias se pueden permitir pagar unas clases particulares para sus hijos, y en ocasiones son necesarias para alcanzar el nivel de la clase. Desde Misioneros Amigos del Silencio (el Comedor de los Pobres) detectaron esta necesidad entre las familias sin recursos que atienden en otros de sus programas, como el de reparto de comida a diario.

Para que ningún niño se quede sin la posibilidad de avanzar en su etapa escolar, el curso académico pasado pusieron en marcha la iniciativa 'Misión educativa', en la que un grupo de voluntarios ejercían la labor de profesores de apoyo de manera individualizada con cada niño que conformó este proyecto. Queti Luciano y Rocío Ledesma son las responsables del Comedor de los Pobres, y la coordinadora de 'Misióneducativa' es Alicia Sánchez.

«La experiencia fue muy buena el curso pasado, que empezó con uno o dos niños, y luego se fueron sumando más, hasta 20», relatan. Además, el 90% de los niños aprobaron todas las asignaturas, «y los pocos que no llegaron a ese porcentaje es porque se unieron a 'Misión educativa' más tarde, sobre Semana Santa, pero aún así, subieron sus notas».

Se trata de un proyecto individualizado, «cada profesor está con un niño, y conoce sus necesidades o carencias». Cada alumno tiene su propia agenda, donde anota el trabajo realizado, y se consensúan las necesidades con el colegio. El mismo espacio donde se ofrece la 'Comida caliente' a personas sin hogar, por la tarde se convierte en un aula llena de mesas redondas. 'Misión educativa' abre sus puertas de lunes a jueves, entre las 17:15 y las 19:15, en dos turnos de una hora, con escolares desde primero de Primaria a Bachillerato, de entre 6 y 16 años. «Con los niños de Primaria hacen un seguimiento conjunto de las asignaturas, y en Bachillerato, se centran en aquellas materias en las que van peor, como las técnicas», relatan sus responsables.

En la actualidad cuentan con 16 profesores voluntarios, aunque necesitarían cuatro más, sobre todo para reforzar el inglés. Cada uno acude una tarde a la semana, y además del apoyo al alumno, mantienen reuniones de evaluación con el resto de voluntarios.

«Somos exigentes con los chicos, si los estudios no se lo toman en serio no puede seguir, tienen que aprobar para continuar aquí, para eso se habla con los colegios y a final de cada trimestre preguntamos cómo van u cuáles son sus carencias», añaden. En 'Misión educativa' pueden acoger hasta 20 alumnos, de familias con escasos recursos y que no pueden pagar unas clases particulares, y desde el Comedor de los Pobres aseguran que no se trata de hacer los deberes, «ni apoyo escolar, queremos darle la oportunidad de que puedan estudiar y llegar a la Universidad si así lo desean».

Voluntarios profesores

Durante las dos horas que permanecen en 'Misión educativa', también aprenden a estudiar, «traen los deberes y se les explica cómo se hace». Cabe destacar que todos los voluntarios son profesores. Y ese refuerzo también lo llevan a la práctica en casa, donde tienen que seguir estudiando y haciendo sus tareas. «Cuando llegan aquí los niños están muy desmotivados, y es en lo primero en lo que tenemos que trabajar», advierte Ledesma.

En la mayoría de los casos, los padres de estos niños no pueden ayudarles en las tareas del colegio, bien por falta de recursos o incluso por problemas con el idioma en el caso de los extranjeros. «El anterior curso terminamos con 20 niños de diferentes edades y sus padres estaban contentos con los resultados», admiten las responsables. El cambio fue notable en todos ellos, porque antes de acudir a 'Misión educativa' eran niños que estaban perdidos, «o decían a sus padres que no daban más de sí, que iban a repetir, pero finalmente han aprobado», resaltan Ledesma y Sánchez.