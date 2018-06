La OMIC tramita un centenar de reclamaciones de afectados de iDental La reunión que mantuvieron el pasado viernes los afectados. / WORD La Oficina Municipal del Consumidor ha atendido más de 600 peticiones de información de forma presencial o a través de teléfono REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Miércoles, 27 junio 2018, 07:48

Los afectados por el cierre de la clínica iDental el pasado 13 de junio tienen a su disposición el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que ya está asesorando y apoyando a las personas afectadas.

Según apuntan fuentes municipales, además de ofrecer información, la OMIC está remitiendo ya las reclamaciones de los usuarios empadronados en la ciudad salmantina tanto frente a iDental como frente a las entidades financieras que han otorgado los créditos para sufragar el coste de los tratamientos. Durante dos semanas, el Ayuntamiento de la capital ha atendido más de 600 peticiones de información tanto presencial como telefónica y tramitado un centenar de reclamaciones. Ante el cierre de iDental, la OMIC recomienda reclamar ante la clínica que haya hecho el tratamiento por la vulneración de sus derechos como consumidor. Asimismo, aconseja solicitar el historial médico. Si la clínica no lo entrega o no responde se puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Si el tratamiento ha sido financiado, se aconseja solicitar a la entidad financiera que suspenda el cobro y anule los cargos pendientes de pago, así como la devolución de los importes abonados por servicios no prestados. Si la financiera no responde o no acepta, el usuario puede reclamar al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España.

La OMIC no aconseja dejar de pagar sin haber presentado antes una reclamación de modo fehaciente contra iDental y frente a la entidad financiera. Si la entidad de crédito ofrece continuar el tratamiento en otra clínica, el consumidor puede aceptar o rechazar esta opción y rescindir el contrato de crédito. Si acepta la continuación del tratamiento, la OMIC recomienda prestar atención a las nuevas condiciones ofrecidas.