El DA2 ofrece cuatro muestras a lo largo de este verano

El centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, mantiene su oferta expositiva durante los meses de verano con cuatro muestras.

Hasta el 9 de septiembre se puede visitar I am the cosmos, una muestra en la que el artista Félix Curto realiza un recorrido a lo largo de su carrera, mostrando por primera vez en España, la obra tal y como a él le gustaba mostrarla en México. Esta exposición la forman quince pinturas, cuarenta y cinco dibujos, treinta y cinco fotografías y veinte instalaciones, una de ellas, creada con un Chevrolet Impala de 1967, que da título a la exposición. En I am the Cosmos podremos viajar junto al artista por todos esos lugares que tanto le marcaron, explorando lo lejano, otro mundo paralelo, a modo de laboratorio donde experimenta con las pasiones personales, pudiendo percibir el cuidado trato que Félix da a todo el proceso de creación y exposición de su trabajo.

Hasta el 20 de septiembre, en las sala 6, 7 y 8 del centro de arte contemporáneo de Salamanca se puede disfrutar de la Tramadramas, del artista Daniel Verbis que incluye más de 100 obras, entre pinturas, esculturas y dibujos. Además, la exposición cuenta con un total de cinco intervenciones o wall drawings en las que el artista ha creado la obra directamente en los muros del DA2. Las obras que se exponen en el centro de arte de Salamanca, abarcan el periodo artístico de Daniel Verbis desde los años noventa hasta la actualidad. La dialéctica entre pasado y presente dibuja el recorrido de Tramadramas que, sin ser una retrospectiva en sentido estricto, da buena cuenta de su todo su trabajo hasta hoy en día.

Hasta el 14 de octubre, en el espacio dedicado a las últimas tendencias en el cine y vídeo en España, se muestra una selección de obras de la cineasta y montadora de origen gallego, Diana Toucedo. Diana, estudió el grado de cine en la ESCAC (UAB) en la especialidad de montaje y el Máster de teoría cinematográfica contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra. Con una dilatada carrera en postproducción, entre sus trabajos destacan los largometrajes 'La noche que no acaba', de Isaki Lacuesta, 'O quinto evanxeo de Gaspar Hauser', de Alberto Gracia o 'Julia Ist', de Elena Martín.

Por último, hasta el 30 de septiembre, el centro de arte acoge la muestra 'El Hilo rojo', realizada en colaboración con el ElTaller, espacio de creación-espacio de educación, y que se corresponde con el trabajo realizado por los alumnos de este centro durante el curso 2017-2018. La temática de la muestra es la adolescencia. Una exposición realizada por adolescentes, para todos los públicos, que explora el universo de esta etapa de la vida

La entrada a este centro de arte es gratuita y el horario de apertura al público es de martes a viernes, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados domingos y festivos de 12:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:00 horas. Además se realizan visitas guiadas gratuitas los sábados a las seis y a las siete de la tarde; y los domingos a las 13:00, a las 18:00 y a las 19:00 horas.