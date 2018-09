Ocho meses y cuatro partidos para encumbrar a un nuevo alcalde para Salamanca

«El PP tiene miedo a Ganemos porque ha sido la oposición real»

Los portavoces de la agrupación de electores afirman que «el objetivo hoy sería ganar las elecciones municipales. Hay que cambiar la forma de gestionar los asuntos de todos y es imposible dirigir una institución como ésta sin participación». Ganemos se reivindica como un partido «con capacidad. Tras cada denuncia que hemos hecho hemos presentado una propuesta. El PP tiene miedo a Ganemos porque hemos sido la oposición real. Todos el mandato hemos sido los que hemos dejado mas claras las diferencias en la gestión, otros grupos no pueden decirlo tan claro», añaden. «Ahora mismo no creo que nadie pueda decir que Ganemos no tiene propuestas», entre las que citan el control en el gasto corriente o los planes para rehabilitar viviendas. «Tenemos a Salamanca en el corazón y al Ayuntamiento en la cabeza»