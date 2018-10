«'Por ocho centurias' es una antología-monumento por Salamanca y su Universidad» El vicerrector Enrique Cabero y Alfredo Pérez-Alencart durante la presentación de la antología. / J.A. MARTÍN Álfredo Pérez-Alencart: Poeta y profesor de la USAL BORJA DOMÍNGUEZ SALAMANCA Lunes, 15 octubre 2018, 13:15

Basta hojear (u ojear) el magnífico volumen para darse cuenta primera de que estamos ante una joya bibliográfica, un trabajo digno del mejor de los encomios. Es obra, como coordinador o antólogo, del reconocido poeta peruano-español y profesor de la USAL Alfredo Pérez Alencart, referencia en ámbitos líricos internacionales, pero también por su empeño en libros y actos donde se plasma la comunión entre poetas de las dos orillas del castellano y del portugués, como es el caso.

- ¿Satisfecho por el resultado?

-Gozoso y agotado, a partes iguales. Ahora entiendo lo del posparto… Pero la alegría por la 'criatura' recién nacida permite hacer un desdén hacia otros temas y esfuerzos. Nada rescatable se consigue con el afán de postureo o por la inmediatez de los focos y las fotos: hay que estar seguros de lo que uno puede aportar y no estar supeditados a figuras o figurones que, como comparsas, van por ahí otorgando venías y autorizaciones, hasta para respirar. Cierto que cuesta más pero el resultado es evidente, dando dignidad todos los convocados, haciéndolos parte insustituible de un libro titulado 'Por ocho centurias', que es una vivífica antología-monumento levantada por Salamanca y su Universidad, incorporando también a su primer brote americano, la Universidad de San Marcos de Lima.

-¿Pareciera que evade una respuesta más contundente sobre la qntología?

-Para nada, pero la pasión es un ingrediente que no debe faltar en ningún proyecto. El propio Beaudelaire recomendaba que debemos embriagarnos sin cesar, bien sea de vino, de poesía o de virtud, de acuerdo a lo que más nos convenga. Mi embriaguez o fe poética con anclaje cristiano genera que me preocupe no solo por lo mío sino por la obra de los demás, y este volumen antológico es una de las muchas pruebas que podrá encontrar en mi 'prontuario' poético en pos del rescate y difusión de la poesía de tantos. No puede haber mediocridades en esto, rencillas al menor descuido…

-¿Pero cómo valora la antología?

- Del valor o no valor de mis propios textos o de estos esfuerzos colectivos, entiendo que deben ser otros quienes tengan su derecho a ejercer de críticos. En tal sentido, déjeme darle un mínimo ejemplo de los muchos correos que vengo recibiendo desde el jueves, cuando se hizo pública la antología. Aquí tengo copia de un correo llegado desde Miami, escrito por la cubana-española Lilliam Moro, poeta a que admiro por su parquedad y por estar alejada del peloteo mundanal. Esto dice: «Alfredo: es evidente que ha sido una labor titánica organizar esta actividad y el abundante contenido de la antología, pero ha estado todo a la altura de su histórica importancia, así que te felicito emocionada porque admiro la pasión, el respeto y la vehemencia que has puesto para lograrlo. Dijo el poeta cubano José Martí: 'Honrar, honra', y tú has honrado a Salamanca y a Lima por todo lo alto, y esa excelente labor te honra. Un abrazo, poeta».

-¿Con qué poeta o poema se quedaría, porque supongo que habrá niveles entre tantos poetas?

- Como padre putativo de la 'criatura' debo decirle que me quedo con los 210 poetas y con todos los textos que logré subir a esta Arca con pasajeros de aquende y allende. Así como en una orquesta mucho depende de la batuta del director, así me estimo, sabiendo colocar a cada cual para que ofrezca, en el momento oportuno, la nota o impulso requerido para que todo sea un concierto, una sinfonía. Lo mismo sucede con las pinturas, dibujos y fotografías incorporadas, con las firmas manuscritas de algunos poetas… En fin, 'Por ocho centurias' es también un libro-catedral, como bien ha destacado la venezolana Edda Armas.

-Tengo entendido que el libro electrónico está siendo descargado de forma libre. ¿Su deseo es la mayor difusión?

- Es deseo de las instituciones que patrocinan el encuentro, el propio Ayuntamiento y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Por otro lado, si bien la Universidad ha estado ligada con América desde hace cinco siglos, ahora se sabe abrazada por los poetas cuyas voces alcanzan a muchos. Debo agradecer que, por vez primera, la antología del encuentro sea en edición No Venal. Como no se podía atender las muchas peticiones, lo mejor y más abarcador, ha sido ponerla a disposición de todos, con el expreso mensaje de que está prohibido no compartir.

-A punto de comenzar el XXI Encuentro, pero lo supongo planeando ya el siguiente.

- Me debo a la Fundación Salamanca. Hasta ahora ha habido una perfecta relación, un convenio que a las dos partes ha satisfecho. Lo mío siempre ha sido querer apuntalar ese inmenso puente que empieza en Salamanca y termina en los últimos confines del idioma, allá por la Patagonia.