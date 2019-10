«El objetivo de la feria es promocionar la almendra y atraer a nuevos inversores» Encarna Quirós, alcaldesa de Saucelle. / WORD SAUCELLE El municipio celebra el próximo sábado, día 5, la tercera edición de este evento que cuenta con una mañana repleta de conferencias M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD SAUCELLE Jueves, 3 octubre 2019, 18:23

El municipio de Saucelle se convertirá en unos días, concretamente el próximo sábado, día 5, en la capital de la almendra, ya que ese día se celebra la tercera edición de la Feria de la Almendra que incluye, junto a la venta de productos, una serie de conferencias de gran interés sobre este fruto. Una feria de la que habla la alcaldesa, Encarna Quirós, además de otras cuestiones municipales.

–Este año se celebra la tercera edición de la Feria de la Almendra, ¿considera que es un evento que se va consolidando?

-Sí, sí. Es el tercer año y es un evento prácticamente consolidado. Con cada año tenemos más afluencia de visitantes y de expositores.

-La feria gira entorno a la almendra y a los productos que se elaboran con este fruto, pero ¿qué otros productos se encontrará una persona que visite Saucelle el próximo día 5 de octubre?

-Dulces típicos de la zona como flores, roscas, piñonate. Quesos, aceite, dulces portugueses. Artesanía...

- Aparte de la venta de productos, siempre se han incorporado charlas, ¿cuál es el objetivo que se plantean con esta feria?

-Este año en concreto, Adezos dedicará la mañana a dar charlas sobre el mercado de la almendra, producción, etc. El objetivo es promocionar un fruto que en nuestra zona se da bien y atraer a nuevos inversores. Ya en estos dos últimos años contamos con inversión al respecto en Saucelle.

-Las degustaciones y concursos también son importantes en este día, incluso este año han incorporado un showcooking...

-Sí, este año habrá una degustación de productos de la Raya y tapas elaboradas por la Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes y como años anteriores habrá un concurso de quesos de almendra. Este año también se hará una demostración de cómo se hace la rosca del Ofertorio.

-Y hablando del Ofertorio, siempre hacen coincidir la feria con dicha fiesta, ¿por qué?

-El Ofertorio es una fiesta antiquísima en Saucelle. Se celebra la Virgen del Rosario y cada año las mujeres de uno de los barrios son madrinas y hacen unas roscas que simulan coronas, los ingredientes son almendra y azúcar. ¿Qué mejor día para hacer una feria de la almendra? Es otoño, época de recolectar dicho fruto y es el Ofertorio que aunque fiesta religiosa, la ofrenda es un producto hecho con almendra. Fue una magnífica idea de Diego Ledesma, anterior alcalde.

-Al tratarse de un municipio de la Raya, la participación es tanto de productores españoles como portugueses. ¿Con qué expositores lusos contarán este año?

-Cada año el número de expositores es mayor, del país vecino traen su excelente aceite, sus ricos quesos y su exquisitos dulces; así como jabones y cremas derivados del aceite de oliva.

-Por lo ocurrido en ediciones anteriores, ¿es una feria que atrae a un buen número de visitantes?

-Sí, nos acompaña mucha gente. Oriundos de Saucelle que aunque viven fuera vienen a celebrar el Ofertorio y a visitar la feria y gentes de otros lugares que por la buena difusión que la prensa nos proporciona, vienen a pasar un día agradable.

- En otro orden de cosas y hablando de gestión municipal, usted es nueva en el cargo, ¿qué valoración haría de estos tres meses y medio como alcaldesa?

-Estos tres meses han sido una puesta al día y con la coincidencia de la época estival y de la gran afluencia de saucellanos que regresan en los veranos a disfrutar de nuestro pueblo y casi triplicar la población y además coincidiendo con las fiestas patronales no he podido más que dedicar mi tiempo, el de mis compañeros y el de las personas que trabajan para el Ayuntamiento en que todos los servicios municipales, que son muchos, funcionen al 100%.

-El hecho de haber sido la teniente de alcalde en las dos legislaturas anteriores, imagino que le ha facilitado mucho su trabajo puesto que ya conocía el funcionamiento del Ayuntamiento.

-Por supuesto, sobre todo porque durante el tiempo que fui teniente de alcalde procuré estar al día de las necesidades de Saucelle y del funcionamiento del Ayuntamiento, teniendo un gran maestro, que fue Diego Ledesma.

-Han vuelto a contar con el respaldo de la mayoría de los vecinos de Saucelle, al obtener mayoría absoluta en las pasadas elecciones, lo que avala el trabajo realizado en los años anteriores, ¿seguirá la misma trayectoria y línea de trabajo que en legislaturas pasadas?

-Por supuesto que hay un gran trabajo realizado en las dos últimas legislaturas que hay que seguir promocionando y manteniendo, ya que se ha hecho una inversión importante. Pero también hay que dedicar nuestro trabajo a otras cosas que también son importantes y necesarias.

-¿Cuáles son los objetivos que se ha planteado para esta nueva legislatura?

-Pues yo no soy una persona ambiciosa y como tal me comporto, por lo tanto quiero hacer cosas que aunque no se vean hay que llevar a cabo, hay que solucionar algún problema de alcantarillado, poner los depósitos del agua al día en cuanto a impermeabilización, modernizar un poco la subida del agua del río, mantener el campo, pilones, etc. limpios, en fin muchas cosas. Pero también, cubrir las necesidades del pueblo que vayan surgiendo, darle un empujón a la residencia de mayores que necesita una inversión para remozarla un poco; apoyar las dos asociaciones que hay, una cultural y de gente joven, 'El Espinero', y 'Arusa', que una asociación de vecinos que colabora en la matanza, hace viajes culturales, etc. y proyectos que vayan surgiendo, sin dejar como ya he dicho antes de mantener lo ya hecho.

-¿Hay algún proyecto de legislaturas anteriores que no se haya podido realizar por diferentes razones, falta de apoyos, falta de dotación presupuestaria, dificultades burocráticas... que le gustaría retomar en estos cuatro años?

-No, no. La dotación presupuestaria es la que es y hay que atenerse a ella. Si que es verdad que las subvenciones que nos conceden para obras como hay que justificarlas antes, a veces las administraciones tardan más tiempo del debido en pagar y hacen que estemos justos, pero es así.