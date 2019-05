«El objetivo es dar a conocer el trabajo que se puede hacer con la piedra de Villamayor» Manuel Gago (izda.), alcalde de Villamayor. / WORD VILLAMAYOR El municipio celebra desde el día 15 y hasta el próximo día 22 de este mes su feria bajo el título 'La piedra, poética de lo perdurable' M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD VILLAMAYOR Viernes, 17 mayo 2019, 16:55

Manuel Gago se enfrenta a su último mes como alcalde con dos citas importantes, por un lado, la celebración de la VII Feria Provincial de la Feria y la XIX Feria de la Piedra de Villamayor bajo el título de 'La piedra, poética de lo perdurable'; y por otro, las fiestas patronales que tendrán lugar a finales de mes. De la feria y de su gestión municipal en esta legislatura habla en esta entrevista.

–Son muchos años ya los que lleva celebrándose en Villamayor la feria de la piedra que ha hecho al pueblo conocido, al ir ligado su nombre al de esta arenisca, ¿cuál es el objetivo de esta feria para el Ayuntamiento?

–El objetivo es dar a conocer el trabajo que se puede hacer con la piedra de Villamayor, que es su máximo exponente y por el que se conoce al pueblo. Dar a conocer las características de una piedra que es muy moldeable, cuyo trabajo es «fácil» comparado con otras piedras más duras.

-La feria propiamente dicha comenzó el pasado día 15 con el sorteo de las piedras del XIX Certamen de Escultura en Piedra de Villamayor.

- Sí, se inauguró el día 15 con ese sorteo para que tanto las personas que participan en la modalidad de artistas como en la de alumnos de Bellas Artes y de Artes y Oficios pudieran comenzar a esculpir sus obras, algo que harán hasta el día 22, en el que se entregan los premios. Este año, el jurado ha seleccionado cinco bocetos de alumnos entre la gran cantidad de bocetos presentados y sólo tres de escultores, que son los que ya están trabajando.

-¿Las obras que se realizan en las dos categorías del certamen se quedan en Villamayor?

-Las esculturas premiadas se quedan en Villamayor y pasan a formar parte del fondo de esculturas del municipio, que se encuentran distribuidas por diferentes espacios del municipio; y las obras no premiadas se las pueden llevar los autores.

-¿Qué procedencia tienen los participantes?

-En los últimos años son gente de Salamanca o de zonas limítrofes. En la anterior legislatura se traía a escultores de fuera, pero no era una actividad competitiva.

-¿Cuántos canteros quedan en la actualidad en Villamayor?

-Canteras abiertas sólo hay una, el resto sacan la piedra a demanda y sus talleres están cerrados. Actualmente hay muy poca demanda de piedra, aunque desde el Ayuntamiento se exige, dentro del Plan General de Urbanismo, que todas las construcciones del centro lleven piedra de Villamayor.

-¿Solo existe esa exigencia para Villamayor?

-Uno de los grupos internacionales con los que se está trabajando y en el que está Lola Pereira ha presentado un proyecto para que la piedra de Villamayor se utilice en todas las rehabilitaciones de edificios de Salamanca, con el fin de que sea una exigencia que recoja Patrimonio. Y también se está trabajando con el Instituto Geológico Minero para que se proteja la cantera histórica.

-Volviendo a la Feria de la Piedra que se está celebrando estos días, la apertura para el público en general, ¿cuándo será?

-La presentación propiamente dicha es mañana, sábado, a las 13:00 horas con varias ponencias sobre la piedra y las canteras históricas, en las que participarán autoridades, expertos del Instituto Geológico Minero, del Departamento de Geología de la Usal y expertos en minas y cantería. Será en el salón de actos Antonio Gamoneda.

-En la programación complementaria a la feria, la música jugará un papel importante...

-Sí, participarán tanto la Escuela de Música como la Banda de Música y habrá actos novedosos como un concierto de tambores japoneses, mañana mismo, con una perfomance, en la que Miguel Elías pintará sobre una piedra de Villamayor, mezclándose así dos artes. Después será el XIX Festival de Bandas de Música, en el que participarán, junto a la Banda de Villamayor, las de Majadahonda y Lira. El domingo será el Encuentro de Escuelas de Música, con la participación de la de Ávila junto a la de Villamayor; y el lunes 20 habrá un concierto de los grupos de música de cámara de la Escuela Municipal.

-Las exposiciones nunca faltan en esta feria, ¿qué podrán encontrar las personas que visiten Villamayor estos días?

-Tenemos varias exposiciones didácticas y artísticas que se abrirán el sábado, una de Miguel Elías, que lleva por título 'La piedra poética de lo perdurable'; otra en la que se mostrará a través de fotografías el arco que desde el Taller de Cantería de la Universidad se está haciendo dentro de las actividades del VIII Centenario y que lleva por título 'Salamanca se viste en piedra' y también se podrán ver cerámicas de Aspace, y trabajos del taller de talla en piedra y cerámica del Ayuntamiento.

-Las visitas escolares, ¿volverán a ser parte importante?

-Las visitas didácticas al hábitat minero con los escolares continuarán como en ediciones anteriores, ya que sobre todo los más pequeños no conocen el hábitat minero, no saben cómo se extraía la piedra... Y también habrá una visita guiada para todos los públicos, a la cantera antigua, que será el martes 21, a las 18:00 horas.

-En otro orden de cosas y teniendo en cuenta que en unos días son las elecciones municipales a las que no se presenta y que después ejercerá en funciones hasta el 14 de junio, ¿echará de menos la actividad de ser alcalde?

-Claro que la echaré de menos, pero es momento de pasar página y hacer otras cosas.

-¿Qué balance realizaría de esta legislatura?

-Muy positivo, a pesar de todas las dificultades. Hay que recordar que el anterior equipo de Gobierno tuvo disponibilidad económica por un préstamo que se pidió en esa legislatura, cuya deuda ha habido que pagar en esta dejándonos sin disponibilidad económica y obligándonos a apretarnos el cinturón para seguir haciendo cosas. Han sido años complicados además por una enfermedad que tuve y me obligó a estar un tiempo de baja, pero hemos podido dejar el Ayuntamiento saneado, quitar la deuda y ahora hay en cartera varios proyectos que ya se pueden acometer, y que tendrá que desarrollar el nuevo equipo de Gobierno que entre.

-¿Qué proyectos son esos?

-Hemos hecho una auditoría energética y la empresa que la ha realizado ya tiene el proyecto para cambiar todas las luminarias de Villamayor, con lo que conseguiríamos un ahorro de más de 200.000 euros al año y que será algo que revertirá en los vecinos. Encima de la mesa ya están las expropiaciones para ampliar el Camino de Gudino; tenemos el Plan de Expropiaciones sólo para aplicarlo; y también está hecha y aprobada en pleno la RPT para llevar a cabo el paso de vigilantes a policías, algo que también tendrá que hacer el nuevo equipo de Gobierno.

-¿Entonces, lo que le ha faltado en esta legislatura ha sido tiempo para poder ejecutar esos proyectos?

-Nos ha faltado tiempo porque ya están presupuestos. Por ejemplo, ya está también aprobada por la Junta de Castilla y León la guardería, para que sea un servicio municipal, y realizados los pasos previas para abrirla en septiembre. El problema en todo ha sido que los trámites son lentos y no van tan rápidos como se quería para poder materializarlos.

-Tras estos cuatro años, ¿con qué sabor de boca se va del Ayuntamiento?

-Bueno, aunque siempre te queda esa espinita clavada de los que no has podido hacer, bien por falta de tiempo, como en los casos anteriores, o por falta de disponibilidad económica. Siempre quieres hacer más en cuatro años de lo que realmente puedes hacer, por falta de tiempo y porque no dependes sólo de tus propias fuerzas sino también de otras que hay a tu alrededor.