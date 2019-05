«El objetivo es ayudar a las asociaciones y dar a conocer el pueblo de Saucelle» Diego Ledesma, en primer término, durante una de las marchas solidarias realizadas. / WORD SAUCELLE El municipio acoge el sábado, día 4, su séptima Marcha Solidaria en beneficio, en esta ocasión, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD SAUCELLE Jueves, 2 mayo 2019, 13:41

El próximo sábado, día 4, Saucelle celebra su VII Marcha Solidaria que, en esta ocasión, está organizada a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca (AFA). El alcalde, Diego Ledesma, habla de esta iniciativa y también de su paso por el Ayuntamiento, puesto que ya no se presentará a las próximas elecciones municipales.

–La marcha será este sábado, pero ¿hasta cuando está abierto el plazo de inscripción?

–El plazo de inscripción finaliza hoy a las 14:00 horas, pero siempre dejamos un número de plazas para todas aquellas personas que no han podido apuntarse y quieran hacerlo el mismo día de la marcha.

-¿Qué previsión de participación tienen a unos día de la marcha?

-La verdad es que no sé decirte, porque con la fiesta de ayer entre medias estamos un poco perdidos. El lunes y martes fue creciendo la cantidad en la cuenta bancaria de forma importante e imagino que hoy habrá nuevos ingresos. Creemos que podríamos contar entre 300 y 350 personas, como el año pasado, pero al celebrarse en esta ocasión en sábado en lugar de en domingo como en ediciones pasadas puede que varíe la cifra. El hecho de hacerla en sábado ha sido pensando en los madrileños que puedan estar por la zona aprovechando el puente festivo que tienen allí desde el miércoles.

-¿El recorrido es el mismo de otros años o en esta ocasión será por un lugar diferente?

-El recorrido es novedoso, porque va a La Buya por el camino de Castañeros y recupera un camino viejo que hacía tiempo que no se utilizaba y va por el río, bordeando el Duero para llegar hasta la Dehesa, por un paraje de gran belleza. Concretamente el recorrido de 12 kilómetros parte de la plaza del Ayuntamiento hacia la Fuente del Charaiz para continuar por el Sendero Botánico y Ornitológico 'Las Lavanderas', Fuentevieja, Los Castañeros, La Alameda, Pilón, Valdegarcía, Garduño, La Buya, El Pollo, La Fuente Los Lobos y La Huerta el Coco. La ruta concluye en la pradera del Llano, donde se puede disfrutar de las hermosas vistas desde el Picón del Moro sobre la presa de Saucelle.

-Tras dicho recorrido, los participantes podrán disfrutar de comida al aire libre.

-La comida será en el merendero del Llano y estará amenizada por una charanga. Además se entregará a todos los participantes un obsequio y podrán disfrutar del paisaje de este enclave.

-Todos los años dice que una iniciativa de estas características puede desarrollarse gracias a la colaboración desinteresada de los vecinos. ¿Cuántas personas se implican en la organización?

-Ahora mismo no te sabría decir el número, porque son muchas las personas que se movilizan y colaboran para que toda salga bien, desde las que llevan varios días preparando las bandejas y cajas para la comida, las que ese día se encargan de asar, de repartir la comida, de tenerlo todo listo para cada momento hasta las que actúan de guías encargándose de los distintos grupos y acompañando a los participantes... Y además de la logística, guías, asar la carne, etc. hay que sumar los vecinos que colaboran realizando la marcha o incluso dando el dinero sin acudir, para así aumentar la cuantía que se entrega a la asociación.

-Todos los años es una asociación la que se lleva los beneficios de esta marcha, ¿cómo es elegida cada año la agrupación a la que se destinará el dinero?

-De cada 12 euros de inscripción entregamos 7 euros a una asociación y este año son para la de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca. Y la forma de elegirla ha sido porque su presidenta acudió el año pasado a la marcha que se hizo a favor de la Asociación de Diabéticos de Salamanca y le gustó mucho la iniciativa, por lo que escribieron una carta al Ayuntamiento ofreciéndose para la ruta de este año. De hecho también tenemos la asociación a la que el año que viene destinaremos el dinero, ya que llegaron dos cartas y lo hemos hecho por orden de llegada.

-¿Cuáles son los objetivos principales de esta iniciativa?

-Principalmente son dos: ayudar a una asociación y dar visibilidad al trabajo que hacen a lo largo del año, de esta forma son ya siete a las agrupaciones que hemos ayudado económicamente y con promoción; y la segunda, pero no menos importante, dar a conocer el pueblo y los parajes únicos con los que contamos. Si no fuera por actividades de este tipo muchas personas no conocerían aún el municipio de Saucelle y su entorno.

-Parece que este año por fin tendrán buen tiempo, por lo que los participantes podrán disfrutar aún más si cabe.

-Es una alegría que haga buen tiempo, el año pasado estuvimos a punto de suspenderla por el mal tiempo, porque aunque la temperatura era buena, la lluvia estuvo presente. Si no llueve se simplifica todo el trabajo, porque la comida puede ser al aire libre y no hay que montar carpas ni preparar las casetas...

-En otro orden de cosas, usted no se presentará ya a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.

-No, después de diez años creo que es el momento de dejar el camino a otras personas, para que continúen con el trabajo iniciado y que llegarán llenos de ilusión. Hemos buscado un grupo de trabajo que podrá seguir con todo lo hecho en este tiempo, que espero salgan elegidos.

-¿Qué balance realizaría de estas dos legislaturas y media que ha estado al frente de la Alcaldía?

-Siempre positivo. En estos diez años se han hecho tantas cosas que harían falta muchas páginas para poderlas contar todas. Pero principalmente destacaría el giro que se ha dado a Saucelle, la visibilidad que tiene ahora gracias a tres o cuatro iniciativas puestas en marcha y que ya forman parte del calendario anual del pueblo, con la colaboración indispensable de los vecinos, siempre dispuestos para que todos esos eventos salgan bien.

-¿Qué iniciativas son esas? Imagino que una de ellas es la marcha solidaria.

-Sí, la marcha solidaria es una, pero también la matanza, la Feria de la Almendra y la colaboración con las peñas en las fiestas. Pero además de esas fijas, a lo largo de los años también se han realizado otros eventos como la participación en la Vuelta Ciclista a Salamanca, pruebas para niños, reuniones, presentaciones como la del Club Viajero... Y se ha conseguido la implicación y participación de los vecinos a cuantas propuestas se planteaban.

-En el capítulo de inversiones, también son muchas las realizadas.

-Se han hecho muchas y muy importantes, que están ahí y todos pueden verlas, y siempre intentando que el pueblo pusiera la mínima inversión, aprovechando las subvenciones de las distintas administraciones. Así se hizo la Posada Real en la antigua Casa del Brasilero, se han renovado y mejorado calles, distintas plazas, el polideportivo, las piscinas, la residencia... Y se han puesto en valor zonas abandonadas y creado infraestructuras nuevas como el Jardín Botánico, el planetario, el mirador... Por todo ello, estoy muy satisfecho, ya que se ha hecho mucho en una época dura, para lo que se ha necesitado mucho esfuerzo.

-¿Hay algún proyecto que no haya podido desarrollar en estos diez años de gobierno por falta de apoyos o de presupuesto, que sea como una espinita clavada?

-Sí, hay dos cosas que han quedado sin hacer y me hubiera gustado realizar. Una es la carretera que llega al salto de Saucelle, que es de titularidad municipal. Hemos hablado tanto con la Diputación como con la Junta para que asumieran la titularidad de la misma porque da servicio a muchas personas, pero no lo hemos conseguido. Espero que el próximo equipo de Gobierno pueda hacerlo. Y la segunda es el ensanchamiento del Camino de Las Eritas, que conlleva la negociación con particulares y ha sido algo difícil, pero ya están muy avanzadas las negociaciones y espero que el nuevo Ayuntamiento continúe con la voluntad de realizarlo.

-Imagino que echando la vista atrás, se irá orgulloso por todo lo conseguido.

-El momento de entrar hace 10 años fue duro y desagradable al ser a través de una moción de censura, pero era necesario y siempre hemos buscado solucionar la situación que había en el pueblo con trabajo, trabajo y trabajo, y muchas horas sin parar. Estoy orgulloso de lo que dejo y de que los vecinos me hayan elegido durante dos legislaturas más. Detrás he tenido a un grupo fuerte, importante y me voy con la buena amistad de esa gente y el cariño de los vecinos del pueblo, ellos saben todo lo que se ha trabajado. Y ahora queda un nuevo equipo que espero que lo hagan mejor que yo.