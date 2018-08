«Nunca nos hemos gastado para las fiestas más del presupuesto fijado» El alcalde de Los Santos, Juan Morato, delante del Ayuntamiento. / M.J. GUTIÉRREZ LOS SANTOS Con una partida de 40.000 euros, el Ayuntamiento hace frente a todos los gastos y cuenta con una programación que se desarrolla hasta el día 26 M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD LOS SANTOS Martes, 21 agosto 2018, 11:19

El alcalde de Los Santos, Juan Morato, afronta las últimas fiestas de su legislatura con la misma ilusión que las primeras y con la satisfacción del trabajo bien hecho al frente del Ayuntamiento, en el que ha conseguido reducir la deuda que se encontró al ser nombrado alcalde más de la tercera parte de la deuda, además de poder hacer frente a las facturas generadas por el gasto de las fiestas. De las fiestas y de la gestión municipal habla en esta entrevista.

-¿Quién organiza y sufraga las fiestas de Los Santos: el Ayuntamiento o hay alguna peña o asociación que se encargue de ello?

-Las organiza la concejala de Cultura y Festejos con los colaboradores habituales, excepto los toros que nos encargamos otro concejal y yo. Lo organiza todo el Ayuntamiento y también lo sufraga, aunque cobramos entrada para ver los toros, pero los vecinos no aportan absolutamente nada. Y la colaboración que tenemos es de las empresas que ponen publicidad en el libro de fiestas.

-¿De qué presupuesto estamos hablando para la organización de todas las celebraciones?

-Tenemos un presupuesto de las fiestas, como el año pasado, de 40.000 euros, aunque nunca llegamos a él. Respecto al coste real estará entre 55.000 y 60.000 euros; hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de los toros se sacan unos 15.000 euros y es el Ayuntamiento el que se hace cargo de las pérdidas. Otros años las pérdidas eran de 1.500-2.000 euros, que eso no es nada; pero este año hemos hecho un festival taurino (con el rejoneador Víctor Herrero, los matadores David Luguillano, Domingo López Chaves y Juan Leal, y con el novillero Valentín Hoyos) con el que hemos querido dar un salto de calidad. Por ejemplo, el año pasado, que se puede ver en el libro de fiestas, el coste para el Ayuntamiento de las fiestas fue de 37.260,75 euros, pero desde que nosotros llevamos nunca nos hemos gastado el presupuesto fijado. La concejala ha sido muy responsable en ese sentido, porque no nos podemos gastar todo el dinero en fiestas.

-Aunque el día grande de las fiestas es el día 24, festividad de San Bartolomé, ya comenzaron con las actividades el pasado día 12 y finalizarán el día 26, ¿hay alguna novedad en el programa de este año respecto a otras ediciones?

-Básicamente la novedad de esta edición es el espectáculo flamenco ecuestre 'Sueños del Sur' el día 24 a las nueve de la noche, que es la jornada que teníamos un poco más vacía. Es lo más destacado y que no había otros años. Y hacer incidencia en el Granito Rock, el miércoles 22, que cuenta con una entrada de 600 a 800 personas, y que es un clásico de las fiestas de Los Santos.

-¿Qué otros actos destacaría?

-El pregón es muy típico y lo arropa mucha gente y hay que agradecer el esfuerzo de las peñas en los disfraces, que se lo 'curran', y es lo más emotivo y donde se junta toda la gente del pueblo, con la subida a la iglesia y la bajada a la Plaza. Está todo el pueblo en el mismo acto.

-¿Sería junto a la paella los dos actos más multitudinarios?

-A la paella también acude mucha gente, unas 800 personas, pero hay gente que puede no ir y yo creo que en el pregón está toda la gente. Por otro lado, quiero señalar que por la paella se van a cobrar 8 euros por persona y será un importe que se dedicará íntegramente para colaborar en el arreglo de la iglesia parroquial.

-¿Los vecinos les demandan alguna actividad concreta?

-Aquí la gente no se suele meter en la organización de las fiestas, quizás los jóvenes algún año han pedido una charanga para después de la verbena y la discoteca móvil, para empalmar, por ejemplo, hasta la hora que van a buscar los toros.

-¿Por qué una persona que no conozca Los Santos debería venir durante las fiestas?

- Los Santos es un pueblo que tiene merecida la visita de cualquier ciudadano. Tenemos un pueblo, ahora lleno de gente, con un parque temático, la plaza de toros, la iglesia, los castaños, las piscinas... Es un pueblo que tiene todos los servicios y mucho que ver.

-En otro orden de cosas y hablando de gestión municipal, ¿qué balance realizaría del último año?

-Del balance del último año yo fundamentalmente destacaría la puesta en funcionamiento del polideportivo, que es la obra más emblemática hecha; y también hemos arreglado una buena parte del colegio de Infantil y Primaria que estaba en unas condiciones bastante deficientes.

- ¿A qué se van a destinar los fondos de los Planes Provinciales y con qué partida cuentan?

- Al arreglo de dos calles y cambio de tuberías de otra calle; y contamos con 98.000 euros.

- ¿Qué proyectos tienen para lo que queda de legislatura?

- En cuanto acabemos con las fiestas empezaremos con otra remodelación importante en la residencia; la obra de la depuradora, que la están empezando y es una obra súper importante, también desde un punto medioambiental, y es un paso importante en el tema de la depuración. Afortunadamente veremos cumplido ese sueño, porque podría estar funcionando a últimos de 2019 o principios de 2020.

- ¿Quién realiza la obra de la depuradora, es cosa del Ayuntamiento?

- No, de la Junta de Castilla y León, aunque el Ayuntamiento aporta una cuantía para su construcción y mantenimiento. Hemos realizado un convenio con Somacyl para el primer año explotarla conjuntamente y sólo pagamos la luz; y después el Ayuntamiento la explotará por su cuenta.

-¿Qué cuantía tiene que aportar el Ayuntamiento?

- Para la construcción y la explotación del primer año, 330.000 euros.

-¿En estos años hay alguna cosa que le hubiera gustado hacer y que no haya podido?

- Muchas, muchas; tanto por falta de presupuesto como por falta de tiempo. Aunque en estos tres años nos ha dado tiempo a enderezar la economía y a realizar obras significativos como la reforma de la residencia, del colegio, en la Dehesa municipal se han desbrozado 100 hectáreas, hemos limpiado prácticamente todos los caminos y desbrozado, se ha conseguido que la carretera de San Esteban se haga en su totalidad -aunque las obras ya deberían estar en marcha y aún no han empezado, cosa por la que estoy bastante molesto-. ¿Y proyectos?, pues queremos recuperar el edificio de las antiguas escuelas con un taller de empleo y a final de año, la reforma del Ayuntamiento con una subvención que tenemos de 50.000 euros. Y también tenemos que meternos con el tema turístico, parque de granito, señalizaciones...

-Eso quiere decir que tiene que volver a presentarse a las elecciones para poder acabar con tantos proyectos...

-Es algo que no tengo nada claro, porque lo hemos pasado mal estos años, hemos trabajado con muchas dificultades y habrá que pensar fríamente si seguimos, aunque lo suyo sería seguir... Yo tengo la satisfacción de haber hecho todo lo que he podido y más, pero a veces es muy ingrato y los que no nos llevamos un duro de esto no sé si merece la pena luchar tanto; yo creo que con cuatro años de alcalde y cuatro de concejal es suficiente, éste es un pueblo importante y sería para tener una dedicación exclusiva.

-Hablaba de que habían conseguido enderezar la economía...

-En el tema económico hemos conseguido reducir la deuda a una tercera parte. Había 780.000 euros de deuda y ahora está en poco más de 200.000. En tres años hemos conseguido reducirla. Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento, en 2015, había unos 400.000 euros en facturas pendientes de pago, que se han abonado; y la residencia tenía un déficit de unos 70.000 euros y ahora prácticamente no tiene. Ahí está la gestión que hemos hecho.