Fútbol - Segunda B El nuevo presidente institucional del Salamanca CF UDS aspira a llevar al club a Primera Ulises Zurita, con la camiseta del Salamanca CF UDS, en el Helmántco. / MARÍA SERNA Ulises Zurita, que fue presentado este lunes, asegura que el técnico que llegue «deberá estar aquí al 100 por cien», en relación a la posible incorporación del televisivo Chiquimarco como técnico del primer equipo ISIDRO L. SERRANO / WORD SALAMANCA Lunes, 19 agosto 2019, 14:19

Ulises Zurita, nuevo presidente institucional del Salamanca CF UDS, fue presentado este lunes en el Helmántico y en sus primeras declaraciones dejó claro que los objetivos son muy ambiciosos, tanto que aseguró que su meta final y regresar a Primera División a medio plazo.

Respecto al futuro entrenador del equipo, el mexicano no confirmó que Marco Antonio Rodríguez, más conocido como Chiquimarco, vaya a ser el nuevo técnico del equipo, tal y como ha asegurado el director del programa de la cadena Gol en la que colabora, y explicó que Trejo seguirá en el club como parte de la Inteligencia Deportiva.

Antes de someterse a las preguntas de los periodistas Zurita señaló que «estoy muy contento y muy honrado de pertenecer a este gran club. Venimos a sumar todo lo que viene haciendo el club y a tratar de perfeccionar las áreas que se pueden perfeccionar».

El nuevo presidente institucional, que representará al club cuando Manuel Lovato no pueda estar en la, ciudad, explicó cómo se gestó su llegada al Salamanca CF UDS. «Yo conocí al señor Lovato en México, cuando estuvieron haciendo pretemporada y él me invitó después de platicar. Me emocionó y me motivó cuando me ofreció el puesto. Obviamente acepté y supera todas las expectativas que yo tenía por el equipo, la afición y el estadio. Venimos a poner al club en Segunda División y, después, en Primera. El que aspira poco, consigue poco. Nosostros somos ambiciosos y queremos llevar al claub donde se merece esta afición», señaló.

También hablo de lo que necesitaba el club para seguir creciendo y afirmó que «todas las áreas se pueden mejorar. Por ejemplo, en el área de prensa. No podemos dejar vacíos de información y tenemos que estar a disposición de ustedes. La idea es estar abiertos para todos. Mi oficina está abierta».

Y como era de esperar, la extraña situación que se vive en el equipo respecto al entrenador que se sentará el próximo domingo en el banquillo del Helmántico, centro buena parte de las preguntas de los periodistas. «La RFEF nos ha informado que Trejo no puede ser inscrito ni registrado como tal. Así que él no será el técnico del club. Tiene una amplia experiencia y creemos que podemos aprovecharlo en el club. Se quedará trabajando como inteligencia deportiva», afirmó en relación al que se pretendía fuera el entrenador del Salamanca CF UDS.

Y respecto a la posibilidad de que Chiquimarco fuese a ocupar el banquillo compatibilizándolo con su labor en la cadena de televisión deportiva Gol, Zurita fue tajante al afirma que «Marco es uno de los entrenadores con los que hemos platicado. Es una de las opciones. Hay que ver cosas con la Inteligencia Deportiva. En cuanto lo firmemos, les informaremos. El técnico que llegue tendrá que estar al 100% con el club, no puede destinar otros días a otra ocupación», en relación a la información facilitada por el director del programa televisivo en el que colabora dando sus opiniones como árbitro.

Zurita insistió en que la fundamental para conseguir los objetivos es la unión «de los jugadores, los técnicos, la afición, los medios de comunicación y la ciudad», así las cosas se consiguen con más facilidad.