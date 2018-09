Segunda B Nuevo empate sin goles del CF Salmantino Un jugador del Salmantino intenta robar el balón a uno del equipo local. / BURGOS CF Los de José Miguel Campos tuvieron sus opciones en Burgos, pero no concretaron OPTA BURGOS Domingo, 9 septiembre 2018, 21:09

Burgos y CF Salmantino se repartieron los puntos en El Plantío y todavía no saben lo que es ganar esta temporada. Es el segundo empate para los dos conjuntos que también solventaron con tablas su encuentro de la pasada jornada, el cuadro salmantino por idéntico resultado al del día de ayer (0-0). En la primera mitad los dos equipos se alternaron las llegadas al área contraria pero sin generar ocasiones muy claras. En la segunda mitad los visitantes tuvieron su oportunidad, con un par de llegadas con peligro en las que pudo cambiar el guión del encuentro pero sin conseguir materializarlas.

El primer aviso del Burgos llegó a los tres minutos con una buena acción que culminó Cantero con un disparo raso que salió cerca del palo. La respuesta de los visitantes llegó poco después con un remate de Amaro que golpeó en la defensa del Burgos. Se animó el Salamanca con esta acción y en el minuto 9 Owusu puso a prueba a Mikel Saizar que detuvo como pudo su disparo en dos tiempos. Ambos conjuntos se alternaban las acciones pero ninguno generaba peligro sobre la meta contraria en los primeros compases. Goti probó suerte para los locales pero su remate no encontró portería. Molina ejecutó una falta en el minuto 25 y Amaro metió la pierna para despejar el esférico.

A la media hora el disparo de Owusu buscando la escuadra se marchó fuera por muy poco. Y en el minuto 37 el juego quedó detenido para que fuera atendido Owusu, con algunas molestias, pero el jugador del Salamanca pudo continuar. De hecho, él fue protagonista de la ocasión más clara para los salmantinos. Fue en el minuto 42 cuando hizo un recorte y disparó con todo a favor pero por encima del larguero.

El marcador no se movió y ambos conjuntos se retiraron a vestuarios con el 0-0 inicial.

En el inicio de la segunda mitad apareció también Owusu para protagonizar la primera ocasión, un disparo sin peligro a las manos de Mikel Saizar. Respondió el Burgos en el minuto 48 con un remate de Madrazo que se marchó por encima de la portería. Madrazo se la dejó a Goti en el minuto 53 y éste remató fuera cuando ya se cantaba el gol en la grada.

Owusu siguió siendo el jugador más destacado y en el minuto 64 se montó una rápida cabalgada por banda izquierda pero no fue capaz de concretar con acierto la acción. En el minuto 70 los visitantes dispusieron de una ocasión muy clara para hacer el primer gol. Fue en una falta lanzada por Molina que no llegó a rematar por muy poco Moussa, que acababa de ingresar en el campo, en línea de gol. En el rechace también la tuvo Armando pero el marcador no se movió.

El Salmantino estaba crecido y Pablo robó un balón a la defensa y también pudo marcar en el minuto 76. Los visitantes llegaban ahora más al área contraria y generaban más peligro que el rival.

En el minuto 78 Goti buscó la vaselina tras una buena jugada de Elliot y Undabarrena. Los minutos corrían y el 0-0 seguía inamovible en el marcador de El Plantío. El Burgos agotó sus cambios buscando nuevas opciones para romper el partido. Con el tiempo cumplido Owusu la puso al área buscando un rematador pero atajó por alto Mikel Saizar y en el 93 el meta local hizo lo propio a remate de cabeza de Moussa. Fue la última acción de un encuentro que finalizó con el 0-0 inicial.