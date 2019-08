La nueva terraza de San Esteban cumple las expectativas tras su primer trimestre abierta Vista de las Catedrales desde lo alto del mirador de San Esteban. / LAYA Desde el convento transmiten una valoración «positiva» de los tres primeros meses del mirador y destacan especialmente los elogios de los visitantes DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Lunes, 12 agosto 2019, 11:50

La terraza del convento de San Esteban abrió al turismo hace tres meses y llega el momento de hacer un primer balance. La citada terraza está a 30 metros sobre el suelo de la plaza del Concilio de Trento, justo sobre la fachada principal del templo.

El prior de los Dominicos, Ricardo de Luis Carballada, afirma que las valoraciones son «positivas», especialmente por las gratas impresiones que se llevan quienes llegan hasta el mirador. «La gente que sube y lo ve sale muy contenta y satisfecha con la visión que reciben». La subida permite contemplar casi a vista de pájaro la mole de las Catedrales, la calle Palominos, las torres de la Clerecía, la calle San Pablo, el vecino convento de Las Dueñas, la cúpula de las Agustinas e incluso parte del edificio de la Universidad.

Unos cuantos salmantinos y turistas ya han visto la ciudad desde las alturas. La terraza atrajo a 1.311 visitantes en junio, a 1.209 en julio y más de 750 en apenas diez días de agosto. Este mes «se nota aglomeración», en palabras del prior. Total: 3.270 personas durante los meses estivales y sin contar mayo. También hay visitas gratuitas semanales «y la verdad es que se han aceptado muy bien. Al comenzar, las invitaciones se agotaban. Ahora ya no hay tanta presión, pero viene mucha gente».

Popularidad

El prior cree que las cifras «son buenas», sobre todo teniendo en cuenta que la visita se hace en grupos de 20-30 personas como mucho (la terraza no tiene capacidad para más), que hay que salvar dos tramos de escaleras de caracol bastante angostos y que a no todo el mundo le gusta la idea de subir a 30 metros de alto (en estas semanas ha habido algún episodio de vértigos). Finalmente, hay que añadir que las visitas por la tarde están condicionadas por el sol. «Prácticamente hasta las 19:00 no se puede subir por el calor y porque da el sol de frente».

El mirador se ha popularizado y es «un buen complemento» para la visita general

Y aún con todo, la visita a la terraza «se ha logrado popularizar» y ha contribuido a dar a conocer el convento de San Esteban. «Incluso hay gente que viene y lo primero que pregunta es por la terraza. Se lo comentan en las oficinas de turismo y vienen preguntando por ello. Incluso cabe la posibilidad de que si los grupos para subir ya están completos, vengan al día siguiente» usando la misma entrada. La semana pasada, sin ir más lejos, se vieron en esta tesitura. Un matrimonio y unos jóvenes visitaron 'ex profeso' el convento durante su última mañana en Salamanca porque el día anterior los grupos estaban completos y no querían marcharse sin subir al mirador del convento.

El prior insiste sobre todo en que las valoraciones de quienes suben son muy halagadoras. «Muchos comentan la tranquilidad y la paz que perciben, que el paisaje desde las alturas se ve mejor que a ras de suelo y que transmite serenidad, paz y quietud. La perspectiva de la Catedral, de la Clerecía... son muy particulares y no se ven desde otros ángulos. Y la espadaña tiene una vista singular».

Ricardo de Luis Carballada confiesa que hay otro elemento que atrae a todos los visitantes: las cigüeñas del campanario. «A los niños les llaman mucho la atención. Están al lado y casi parece que puedes tocarlas. Además, acaban de tener crías». Una de las guías que sube con los grupos de turistas le confesaba que jamás había tenido que escribir tantas veces la palabra 'cigüeña' como durante las visitas a la terraza.

En resumen, el mirador de San Esteban «es un buen complemento» para la visita que contribuye a atraer la atención de los viajeros.

Referencia cultural

El convento de San Esteban también trabaja para 'remusealizar' algunas de sus salas. Desean que los visitantes conozcan las aportaciones de los Dominicos salmantinos y de la ciudad al pensamiento humanista del Renacimiento. La economía moderna, por ejemplo, hunde sus raíces en la escuela de Salamanca del siglo XVI.

El convento ultima más exposiciones sobre su contribución al humanismo del s. XVI

«Estamos en ello», comenta el prior. Por ahora han terminado la construcción de los soportes sobre los que se colocarán las piezas. También están «ultimando las fotos y textos explicativos y el montaje de dos audiovisuales» en los que varias personalidades hablan de la escuela de Salamanca y sus aportaciones al conocimiento universal. Calcula que «en cuatro o seis semanas» podría estar todo listo.

Por ahora ya han colocado algunos elementos nuevos «que han llamado la atención», como una esfera cubierta de flores y un juegos de espejos en la pérgola del patio principal. Y vendrán más novedades.