FÚTBOL - Tecera División Nueva jornada en Tercera para el Santa Marta y el filial del Salamanca CF UDS esta tarde Equipo inicial del Santa Marta. / Maria Serna El filial blanquinegro es tercero tras empatar la última jornada mientras que los tormesinos llevan cinco derrotas seguidas JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 9 octubre 2019, 13:24

Nueva jornada intersemanal en el grupo VIII de la Tercera División en la que el filial del Salamanca CF UDS, tercero en la tabla tras el empate de la última jornada en casa ante la Arandina sin goles, visita al Atlético Tordesillas a las 18:30 horas, con las bajas de Nono, Daniel, Alan y Mati, que son baja por distintas molestias físicas, mientras que la UD Santa Marta, que acumula nada menos que cinco derrotas consecutivas, recibe en el San Casto al filial de la Cultural Leonesa, el Júpiter Leonés a las 19:30 horas con la intención de poner freno a su mala racha. Arturo Martín tiene la baja de nuevo de Asensio.

«Queremos jugar ya para quitarnos las malas sensaciones tras la última derrota. No hay excusas, estamos cometiendo errores de bulto y no podemos mirar para otro lado. Lo único que cambia esto es ganar y recuperar las sensaciones positivas«, analiza el técnico. »Casi todo ha sido por las mismas historias. Ya no estamos para cometer esos errores. Al final, echa por tierra todo el esfuerzo de una semana y no se refleja el nivel que estamos dando y por eso nos hemos cometido en un rival muy frágil«, sentencia. Respecto a la Cultural B, Arturo Martín espera un »equipo muy valiente, con personalidad con balón, físicamente está en buen tono, que lleve a un nivel de exigencia algo y será un partido más de errores que de aciertos», ha señalado el entrenador del Santa Marta.