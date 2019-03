CARNAVAL DE CIUDAD RODRIGO «Los novilleros irán de luces para dar importancia y proteger al Bolsín» Cristian González en la balconada del ayuntamiento. / S.G. CIUDAD RODRIGO Afronta su cuarto año como máximo responsable en la organización de los festejos del Carnaval del Toro S.G. CIUDAD RODRIGO Viernes, 1 marzo 2019, 14:19

Asegura que no mira las previsiones meteorológicas ni lee las críticas pues considera que ya habrá tiempo para reflexionar él mismo, una vez pasado el antruejo. El Concejal de Festejos y presidente de la Comisión Especial, Cristian González, afronta su cuarto carnaval como máximo responsable, en lo que a organización refiere, del mismo.

–Después de cuatro años, ¿ha variado mucho la organización del carnaval?

–En este cuarto año hemos seguido las mismas líneas de trabajo. Todos estos años ha funcionado más o menos bien y por eso no hemos cambiado el orden, primero buscando los toros de calle y luego dedicándonos a reseñar festivales, a preparar los carteles de los festivales de las tardes, y luego la animación callejera o temas de seguridad.

-Pero siempre habrá enseñanzas, cosas que uno piense que no debe repetir.

Sí que después del carnaval hacemos la valoración pero en estos años no la hemos realizado justo el miércoles de ceniza porque valorar un carnaval lleva tiempo. Nos fijamos mucho sobre todo en vídeos y vamos viendo los errores o las cosas que deben mejorar para aprender de los errores y escuchar las críticas constructivas.

-¿Con el encierro a caballo ha llegado a alguna conclusión?

-Es el día más complicado, me pongo muy nervioso. Es un encierro vistoso, me gustaría hacerlo más largo más que para el encierro para los caballistas, para que disfrutaran más y pudieran traer la manada un poquito más parada a lo que es la entrada al recorrido urbano pero no es posible. Mantenemos el mismo recorrido que otros años porque creemos que es el más vistoso de Ciudad Rodrigo, los toros no vienen por una calleja es el sitio que más campo hay pues todo en la parte de arriba es campo abierto. Es difícil hacer un encierro en Ciudad Rodrigo porque no tenemos tampoco medios ni terreno, todo está aparcelado y cerrado, no es como antes y se hace el encierro a caballo de la mejor manera posible.

-¿Qué sensaciones le han ido transmitiendo desde que se presentaron los carteles?

-Hay de todo, no me gusta ni leer las críticas ni escucharlas, después de carnavales el primero que me voy a criticar soy yo mismo. Creo que los carteles están hechos de una manera para que la plaza se llene todos, todos los días y es el objetivo, luego después de carnavales veremos si hemos acertado o no.

-El domingo, los cuatro novilleros del Bolsín Taurino saldrán al ruedo vestidos de luces, ¿por qué se ha tomado esta decisión?

-Queremos darle importancia al bolsín y protegerlo. Estos años de atrás la gente pedía ya solo una tarde de Bolsín y hay que protegerlo y a lo mejor le damos más importancia vestidos de luces. Además, el fin de semana del carnaval es cuando más gente nos visita y los dos festejos que hay van a ser vestidos de luces, dándole colorido también y vistosidad al festival y a lo mejor un poco más de importancia.

«El desfile de disfraces se mantiene el sábado al mediodía porque la gente está contenta»

-Ha habido crítica al sobre todo porque el triunfador que torea el martes no vestirá de luces.

-Los cuatro del domingo se pueden vestir de luces y el triunfador como es un festival siempre se torean de corto. Yo creo que no es incongruente, el que queda primero ya tiene un gran premio que es torear un festival con matadores de toros.

-Tras las reuniones mantenidas con la gente de los disfraces, ¿hay novedades?

-La medida que tomamos el año pasado del sábado al mediodía la gente está contenta y los disfraces se mantienen ahí y las carrozas, al no llegar a un acuerdo se mantienen el lunes por la tarde.