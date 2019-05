FÚTBOL - Segunda B Más novedades de las deseadas en Unionistas CF Gorka Etxeberria, sentado, sigue un entrenamiento en el Reina Sofía. / Manuel Laya El equipo salmantino se centra en los fichajes ante la falta de respuesta definitiva de la mayoría de los jugadores pretendidos JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 31 mayo 2019, 15:56

A los jugadores que interesa renovar Unionistas CF se les acaba el tiempo para ser opción preferente para la próxima temporada. El club presentó hace tiempo a los futbolistas que interesan sus ofertas de renovación para la temporada 2019-2020 y ante la falta de respuesta de los mismos, la dirección deportiva ya se ha puesto manos a la obra para intentar cerrar las opciones para esas demarcaciones que estaban pendientes de las posibles respuestas de los todavía jugadores de Unionistas de Salamanca.

El club salmantino les manifestó desde un inicio a jugadores como Javi Navas, Unai Hernández-el club ya ha hecho oficial esta mañana que el cántabro no seguirá junto al meta Lluis Andreu, que ha renunciado al año de contrato que tenía- o Adrián Llano el interés para que siguieran una campaña más vistiendo la elástica blanquinegra pero ante la falta de respuesta a la hora de aceptar esas condiciones -desde la dirección deportiva se advirtió que no esperaran una contraoferta con más dinero porque en la primera oferta iba la cantidad máxima que la entidad les podía ofrecer para no descuadrar el presupuesto- el club ha empezado a pasar página y ha intensificado otras negociaciones con jugadores que sí estén dispuestos a jugar en el club que homenaje a la UD Salamanca por las cantidades modestas que maneja el club -Unionistas ya contó con uno de los presupuestos más bajos de todos los grupos de Segunda B y el dinero para la siguiente campaña será muy similar-.

El caso de Albisua es algo diferente porque aunque Unionistas sí le ha confirmado al jugador que está interesado en seguir juntos en la temporada 2019-2020, el club todavía no le ha pasado una oferta en firme en forma de contrato, aunque el jugador también ha explicado al club que prefiere tomarse un tiempo barajando otras posibles opciones para su carrera deportiva.

En cuanto a Javi Navas y Adrián Llano, los dos han tenido un gran rendimiento en Salamanca y confían en mejorar sus contratos en Unionistas o en otros proyectos.

Por su parte, con Portilla las negociaciones siguen sin cerrarse a pesar de que cuando firmó este año lo hizo con una opción de 1+1 aunque las dos partes confían en hacerlo pronto.

Más novedades

De concretarse que jugadores como Llano o Javi Navas no siguen en Unionistas, el club tendrá más caras nuevas de las deseadas en un inicio tras la gran primera temporada del club en Segunda B, salvándose dos jornadas antes de acabar la Liga y clasificándose para la Copa del Rey. Los que no estarán ya fijo son Diego Hernández (cedido por el Real Madrid) y Quintana (cedido por Las Palmas) y ya se han despedido del club jugadores como el meta Carlos Molina, Admonio, Juanmi y Blas Alonso, y esta misma semana de Jorge Hernández y Pau Cendrós.