«No tengo ninguna duda de que Unionistas va a conseguir la permanencia»

Roberto Aguirre da instrucciones a Unionistas durante un partido. / LAYA El entrenador de Unionistas, Roberto Aguirre, señala que « quizá ahora no tengamos ese nivel tan alto de la racha buena y eso se ha juntado con las lesiones» Miércoles, 20 marzo 2019

Unionistas ha ralentizado en las últimas jornadas su camino hacia la salvación en Segunda B. La plaga de lesiones ha hecho mella en los resultados y el equipo ha logrado en las diez jornadas que van de la segunda vuelta los mismos diez pocos puntos que lograron los dirigidos por Roberto Aguirre en la primera. El míster asturiano no está preocupado y confía en los suyos.

–Hace unas semanas declaró que la situación de Unionistas le preocupa pero que no está preocupado. ¿Lo sigue pensando?

–Sí, en aquel momento lo dije con respecto a la situación de bajas y lesionados. Ahora hemos perdido de golpe a varios lesionados de larga duración, pero no estoy preocupado porque hay alternativas. Es verdad que nos pueden limitar más pero el equipo mantiene un buen nivel competitivo. Venimos de perder pero aún así y con las bajas en Vigo, tuvimos buenos momentos durante el partido, incluso para haber logrado puntuar. Me preocupa todo pero no es para que me meta en un estado de preocupación.

–Tras el gran final de la primera vuelta declaró que la segunda vuelta sería mucho más dura para Unionistas. ¿Tanto?

–Sí, porque hicimos una muy buena primera vuelta, con una fase en la que nos costó sumar puntos y otra que era difícil que los perdiésemos. Veía mucha igualdad en el grupo y que sacar un partido adelante en la primera vuelta era muy complicado, que daba igual jugar contra el primero que contra el último porque la dificultad dentro del partido era siempre máxima y nosotros hicimos en esa primera vuelta un esfuerzo altísimo para mantenernos en estos niveles, siempre dando el 100%. Y conseguir estar en ese 100% toda la temporada es difícil. Veía que en la segunda vuelta podría ser más dura por eso, porque te exige estar a ese 100%. No me equivoqué cuando lo dije, pero para todos.

–¿Qué diagnóstico tiene Aguirre para explicar el bajón de puntos de Unionistas en esta parte de la temporada?

–Si tomamos como referencia la buena racha genera un listón muy alto y mantenerlo es muy difícil. Ahora estamos con los mismos puntos que en la primera vuelta a estas alturas. No es que el equipo esté teniendo un nivel más bajo. Hay diferentes factores:quizá no tengamos ese nivel tan alto de la racha tan buena y ahora se ha juntado lo de las lesiones que han llegado todos a la vez. Es un factor más que tiene influencia. Al final es la dureza de la competición la que te hace estar donde estás, hay que contar con los rivales. Veo ahora la misma dificultad para ganar un partido que en el mejor nivel nuestro de la temporada. Para mí es el factor determinante, el potencial de los rivales. Un equipo peor clasificado que nosotros no es inferior a Unionistas. No nos sentimos inferiores a nadie, pero tampoco superiores.

–Es curioso que en las diez primeras jornadas de Liga y en las diez primeras de la segunda vuelta, Unionistas haya logrado 10 puntos.

–En realidad lo único que hay en común son las lesiones. Pero no buscaría un dato más allá de ello. Insisto en que hay tanta igualdad que los mínimos detalles de un partido influyen mucho en los resultados. Eso siempre estando bien como equipo, óptimo. Antes de caer en Vigo llevábamos un mes sin perder. Ante el Celta estuvimos siempre en el partido y lamento el error del primer gol.

–El gran final de la primera vuelta dejó la salvación para Unionistas muy cerca. Pero no termina de llegar con el paso de los partidos. ¿Ve ansiedad en el vestuario?

–No, no, ninguna. El grupo está muy bien anímicamente y lo ha demostrado toda la temporada, conocen la categoría y saben de la dificultad y lo caros que están los puntos. Y lo saben incluso tras haber pasado una racha buena. No hay ansiedad, sobre todo por el gran conocimiento que tienen de la competición y también por la seguridad que transmiten sobre las opciones del equipo en cuanto a lo que falta de Liga. Nos cuesta sumar puntos, pero también a los rivales que juegan ante nosotros. Estamos en mitad de tabla.

–Si le hubieran dicho en verano que Unionistas estaría décimo a nueve jornadas para el final de la Liga, evidentemente que lo hubiera firmado.

–Está claro que sí. Además internamente, me refiero a plantilla y cuerpo técnico vemos con normalidad cada jornada más allá de ganar, perder o empatar. Ves que no hay ningún rival fácil. Esta situación la habríamos firmado todos. Queremos seguir puntos para mantener la categoría. Nos gustaría sumar pronto para no llegar con presión a la parte final pero cada punto se vende muy caro y las victorias carísimas. Tenemos la seguridad de que lo vamos a conseguir.

–Con Guille Andrés y Diego Hernández con semanas por delante de baja, ¿quién va a meter los goles de la salvación definitiva?

–En ello estamos, hay una situación de déficit. Ahora tiene el protagonismo Garrido por las bajas, también está De la Nava, recuperamos a Llano que también aporta... confiamos en la aportación de Unai y Jorge y esperamos que Javi Navas se estrene como goleador. Confío en la aportación de todos. Tiene que ser una faceta compartida.

–Los equipos van partido a partido, pero es que ahora a Unionistas le vienen seguidos el líder Fuenlabrada, Ponferradina, Burgos, Salamanca CF y CD Guijuelo...

–No quiero repetir lo de la primera vuelta pero es que tengo que hacerlo. Los partidos son once contra once y se puede ganar a cualquiera. Es la realidad de la competición. Ahora viene el líder, pero allí empatamos. Y nosotros queremos ganarle el sábado. No me dice nada la clasificación o el nombre. Ni de más, ni de menos. La mayoría de los partidos transcurrirán en las igualdad y los detalles serán factores determinantes de los resultados. No hay temor por ningún equipo, hemos jugado de tú a tú con todos.

–Nada más conocerse la derrota, el club publicó un tuit de apoyo al cuerpo técnico y la plantilla. ¿Eso ayuda?

–Se ha demostrado internamente desde el club el grado de unión que hay. Hemos caminado siempre juntos cuando se gana, se pierde y empata. Es el componente genético del funcionamiento de Unionistas. El mensaje siempre es de unió n y eso siempre reconforta. Tener los pies en el suelo es lo importante. Dentro hay unión y convicción de conseguir los objetivos.

–Por último, el míster es optimista de que la permanencia va a llegar para Unionistas.

–Sí, totalmente, sin ningún tipo de dudas.