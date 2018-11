Las Navicolonias de Guijuelo ofrecen talleres, juegos, teatro y dos excursiones Presentación de las propuestas para Navidad por parte de María Jesús Moro y Mercedes Martín. / WORD GUIJUELO La propuesta de la Concejalía de Cultura ya tiene abierto el plazo de inscripción para alumnos de 1º de Infantil a 2º de Secundaria REDACCIÓN / WORD GUIJUELO Jueves, 22 noviembre 2018, 11:59

Las Navicolonias llenarán de actividades divertidas la Navidad de los niños de 1º de Infantil a 2º de Secundaria de Guijuelo. Ese es el principal objetivo de la Concejalía de Cultura que un año más lanza este programa con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. «Es una propuesta que no puede faltar en estas fechas», explica la concejala de Cultura, Mª Jesús Moro Tejedor, quien junto a la animadora cultural Mercedes Martín presentaban los detalles de esta convocatoria que ya tiene abierto el plazo de inscripción hasta el 5 de diciembre en el Centro Cultural.

Las Navicolonias, que se desarrollarán los días 26, 27, 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, tendrán el horario habitual, de 10:00 a 14:00 horas, aunque como en ediciones anteriores se dispondrá del servicio de madrugadores (de 9:00 a 10:00 horas) y tardones (de 14:00 a 15:00 horas). «El objetivo es favorecer la conciliación familiar en unos días que no son lectivos. Damos ese servicio a los padres que están tranquilos porque dejan a los niños en buenas manos a la vez que los chicos disfrutan y se divierten», explicaba Mª Jesús Moro Tejedor, recodando que las cuotas serán de 35 euros para empadronados y 50 para los no empadronados y que por los servicios de madrugadores o tardones los empadronados han de pagar 5 euros más por cada uno mientras que para los no empadronados el coste será de 10 euros más por servicio.

Durante las Navicolonias, los participantes podrán disfrutar de dos excursiones además de los tradicionales talleres de adornos navideños, mini-chefs, cuentos de Navidad, juegos, villancicos, la fiesta del roscón o la jornada de deporte adaptado. «Este año, además, se van a realizar dos excursiones: una a Peñaranda para conocer el horno obrador de la Pastelería Gil y se realizará una visita a Carmelo Plaza, empresa donde se crean las luces de Navidad y otra para realizar una ruta de belenes de Acasan», agregaba la concejala de Cultura, quien destacó que los participantes contarán con monitores especializados para la realización de las distintas actividades y que los niños estarán divididos por grupos de edad.

«Este año también queremos que los chicos disfruten del teatro y el día 28 de diciembre les ofreceremos la oportunidad de acudir a la obra 'El Mundo Lirondo' a cargo de Spasmo Teatro», añadía Moro Tejedor, recalcando que el principal objetivo de estas actividades es llenar el ocio de los escolares facilitando a los padres la organización de la vida familiar en vacaciones escolares.

Además, las propuestas de la Concejalía de Cultura para esta Navidad se amplían con el programa 'Living Vallejera' que se desarrollará el 26, 27 y 28 de diciembre. «El objetivo es que también en Navidad los chicos tengan un contacto directo con la naturaleza», explicaba Moro Tejedor. Pensado para niños desde 6º de Primaria a 2º de Secundaria consiste en una escapada rural al albergue de Vallejera, con ruta a caballo y juegos de rastreo nocturnos; excursión a La Covatilla y batalla de paintball, entre otras actividades.