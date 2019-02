Baloncesto - Eurocup El Nadezhda ruso será el rival de Avenida en los cuartos de la Eurocup Gil y Asurmendi celebran la victoria ante el Nadezhda en la eliminatoria que las enfrentó la pasada temporada en la Eurocup, ante la mirada de Nicholls, que ahora juega en el equipo rival. / WORD El primer partido ante un equipo que también procede de la Euroliga será en Würzburg y las perfumeras volverán a tener un largo desplazamiento REDACCIÓN / WORD Salamanca Viernes, 22 febrero 2019, 14:45

A estas alturas no se puede hablar de suerte por el tópico de que no hay rival pequeño en una fase decisiva de un competición europea, pero parece claro que Nadezhda no es precisamente el equipo preferido por Avenida para disputar los cuartos de final de la Eurocup. Y eso pese a que ya el año pasado el bombo quiso se enfrentase en esta ronda de la Eurocup y Avenida resultó vencedor.

Al igual que Avenida, el equipo ruso, al que se ha enfrentado de forma habitual en la Euroliga en los últimos años, procede de la principal liga continental de baloncesto femenino, aunque este año no se cruzó con las salmantinas al jugar en el otro grupo, el A. En ese grupo también ocupó la quinta plaza al finalizar la fase, como Avenida en el B, y también tiene el mismo número de victorias y derrotas que el equipo que ahora entrena Miguel Ángel Ortega. Pero al tener un mejor basket avarage de las perfumeras, tendrá el factor cancha a su favor y el primer partido se disputará en Würzburg. Los encuentros, a falta de confirmación oficial, se disputarán los jueves 7 y 14 de marzo.

El Nadezhda cuenta en sus filas con las jugadoras españolas Ygueravide y Laura Nicholls, y la estadounidense Erica Wheeler, todas ex jugadoras de Perfumerías Avenida.

El resto de emparejamientos de los cuartos de final de la Eurocup son: Uni Girona contra Lyon Asvel, Cukurova vs Schio, y BasketLMA contra Flammes Carolo.