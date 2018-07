ATLETISMO - Campeonato de España absoluto Un Nacional histórico para Salamanca Álvaro de Arriba y Antonio García en el Nacional Promesa celebrado este año en Salamanca. / JUANJO GONZÁLEZ Un total de 11 atletas charros compiten hoy con los mejores de España y con Álvaro de Arriba encabezando un listado que en número no se veía desde hace más de diez años JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 21 julio 2018, 12:23

Nada menos que once salmantinos participan desde este sábado y hasta mañana en el XCVIII Campeonato de España Absoluto de atletismo que se celebra en Getafe (Madrid). Hacía más de diez años que no había tantos charros en el Nacional absoluto al aire libre. El atleta que más altas expectativas tiene es Álvaro de Arriba (FC Barcelona), actual quinto del mundo indoor de 800 metros y campeón de España bajo techo que quiere recuperar el cetro nacional al aire libre que ya logró en el año 2016 pero que en 2017 se le escapó ante Saúl Ordóñez.

Récord de España ayer

El de Ponferrada, tercero del mundo en el último Mundial indoor, llega a la cita con la mejor marca del año. Hasta ayer la tenía en 1:44.36 por los 1:44.99 del pupilo de Juan Carlos Fuentes, pero ayer mismo en la Diamond League de Mónaco logró batir el récord de España de Kevin López dejándolo en unos extraordinarios 1:43:65.

Los dos son los grandes favoritos sin descartar a Daniel Andújar, que también ha logrado la mínima para el Europeo de Berlín, el gran reto de este verano en el mes de agosto. Hay dos plazas para el Europeo -los dos primeros del Nacional con mínima- y una tercera por designación federativa. Las semifinales de 800 están previstas para este sábado a las 18:45 horas y la final es el domingo a las 19:50 horas.

En los 100 metros, el guijuelense David Alejandro Castro (Fent Cami Mislata) acude a la cita con la octava mejor marca (10.48). Además, también competirá en el relevo 4x100 el domingo. «Llego bien, sin contratiempos y muy contento. Llego en un buen estado de forma. El objetivo principal es estar primero en la final y lo segundo disfrutar, porque si disfrutas saldrá bien seguro. Voy a ir con el cuchillo entre los dientes. Y en el relevo, llevo seis años sin participar con un club en esta prueba en el Nacional, estamos cuartos, muy cerca del tercero. El último día en Soria hicimos un cambios que no fueron muy regulares, así que si mejoramos creo que podemos hacer buena marca y una buena posición», señala. A las 12:45 arrancan las eliminatorias, a las semifinales a las 19:45 y la final a las 21:12 de hoy.

Los hermanos García Fernández repetirán en la prueba de los 110 metros vallas. El pequeño, Antonio (Caja Rural Atlético Salamanca), reciente campeón sub-23 de España, ha batido dos veces en las últimas semanas el récord de Castilla y León dejándolo en 13:90 (se lo quitó a su hermano), que es la quinta mejor marca de los participantes. «Llego bien, noto diferencia con respecto al año pasado. Estoy menos tirante en cuanto a los músculos y en buena forma. Ahora hay que cumplir y dejar huella, marca, que es uno de los objetivos que tengo para este campeonato. El mayor sin duda es el acabar las carreras con la sensación de que he aplicado los conocimientos que me llevo de Madrid en estos dos años con mi entrenador Jorge Marín en los que me he puesto más serio con el atletismo. Si es así, creo que podré estar en la final y en un buen puesto». El mayor, Pedro (AD Marathon), llega con 14:03. «Llego con la tranquilidad que me ha dado este año no ponerme grandes objetivos. Decidí seguir haciendo atletismo pero solo para disfrutar pero la sorpresa para mí está siendo que el nivel está manteniéndose alto. Llevo varias carreras rondando el 14.0 y creo que es posible bajarlo. Las últimas carreras han sido con viento en contra y parece que en Getafe también va a ser así. Si no cometo errores creo que podré estar en la final y luego ahí ya es una lotería, el que menos errores cometa, pues se puede acercarse a las medallas», afirma Pedro. Las eliminatorias de vallas son a los 22:10 horas esta noche, las semifinales son el domingo a las 17:45 y la final a las 19:30.

Además también estará en categoría masculina Carlos Gallego (Real Sociedad) en los 3.000 metros obstáculos (la final es a las 21:15 horas), pero lamentablemente una fascitis plantar surgida en las últimas semanas le hace llegar con dudas: «El reto es correr todo lo que me deje el pie y disfrutar de mi primer Nacional absoluto, un logro conseguido a pesar de estar trabajando a turnos y entrenar muchas veces durante todo el año con pocas horas de descanso». Carlos Sánchez (Caja Rural Atlético Salamanca) competirá en longitud -la final arranca mañana a las 20:30 horas- y José Ángel Gómez (Atletismo Numantino) en triple salto -la final arranca hoy a las 20:35 horas-; y Mario Sillero (Real Sociedad) en los 10 km marcha. «Llego en el mejor momento de la temporada, en disposición de hacer marca personal y estar un paso más cerca del grupo cabecero top-5. Hay muchos marchadores en esta ocasión y la mayoría con un gran palmarés».

Las féminas

En cuanto a las féminas, habrá tres representantes salmantinas. Lorena Martín (Caja Rural Atlético Salamanca) reciente campeona de España sub-23, estará en los 800 metros (las semifinales son hoy a las 19:05) con el deseo de clasificarse para la final: «Llego en el mejor momento del año y quiero estar entre las ocho mejores de España». Además, Ana García Fernández (Caja Rural Atlético Salamanca), hermana de Pedro y Antonio, competirá en los 400 metros vallas (semifinales hoy a las 17:50 horas) y Marina Sillero (At Ianuarius Salamanca), reciente plata en el Nacional sub-23, estará en los 10 km marcha. «Me he recuperado bien del sub-23 y espero bajar mi marca y luchar por un puesto de finalista. Va a ser una carrera rápida porque María Pérez viene de batir el récord de 3km y de 5km y puede batir también el de 10».