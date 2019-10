FÚTBOL - Segunda B El Municipal acoge un nuevo derbi entre el CD Guijuelo y el Salamanca CF UDS Los jugadores de Unionistas y Salamanca CF UDS saltan al Helmántico en el último derbi disputado. / Maria Serna Un necesitado equipo chacinero recibe a un conjunto capitalino al alza tras sus dos victorias en la Liga y la Copa RFEF JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 13 octubre 2019, 12:04

Nuevo derbi salmantino en el grupo IIde Segunda B con apenas una semana de diferencial. Tras el polémica 2-0 del pasado domingo en el Helmántico del Salamanca CFUDS a Unionistas CF, el Municipal de Guijuelo acoge esta tarde a partir de las 17:30 horas el duelo entre el CDGuijuelo y el Salamanca CF en la octava jornada liguera, un duelo al que ambos conjuntos llegan separados por solo tres puntos:los apenas 7 de los chacineros tras encadenar dos derrotas y un empate seguidos, por los 10 del equipo de la capital que rompió con la victoria ante Unionistas la racha de tres derrotas seguidas que tumbaron su buen inicio liguero, y que además también ganó en la Copa Federación y que este pasado jueves plantó cara en los Anexos de Zorrilla ante el Real Valladolid de la Primera División (3-2).

Será el tercer derbi que enfrente a Guijuelo y Salamanca CFUDS y los dos previos, vividos en la temporada pasada en el grupo Ide SegundaB, terminaron con victoria guijuelense:primero por 2-3 en el estadio Helmántico y después 1-0 en el Municipal.

En cuanto a los equipos, Pablo Cortés no podrá contar de nuevo con Chatón y Carpio por lesión -el mexicano se someterá a una artroscopia en Madrid la próxima semana que determinará su periodo de baja, mientras que en el once todo apunta a que el canario Gio, el bigoleador del derbi, que también marcó el jueves en el amistoso ante el Real Valladolid de Primera División, se ha ganado a pulso un hueco en el ataque junto a Uxío. Además también parece segura la presencia del mexicano Javi Medina en el lateral derecho de una zaga junto a Borja López, la duda de One o Kristian Álvarez, Crespo; en la media parecen fijos Jehu, Álex Serrano y Amaro y la otra plaza podría ser para Rafa Mella o Martín Galván.

En los locales, el entrenador bejarano Ángel Sánchez solo tiene la duda de Iván Agudo por lo que podría repetir el once que cedió ante la Cultural Leonesa (3-1) si se recupera. El que apunta a repetir en el once es el delantero austriaco Daniel Sikorski que marcó la pasada semana en el Reino de León.

Las aficiones volverán a tener un papel importante hoy en el Municipal pero se espera mucho menos público que la pasada campaña porque el Salamanca CFUDS ha vendido 'solo' unas 400 entradas entre sus seguidores frente a las más de 1.000 del pasado curso.

Aspecto solidario

El derbi también tendrá un importante aspecto solidario y es que el club chacinero aumentó un euro las entradas para que ese dinero vaya destinado a ayudar al niño Andrés, sobrino del jugador chacinero Carlos Rubén, que tiene que someterse a una cara operación de meninge en Barcelona.

El árbitro de la contienda será el colegiado cántabro Manuel Pozueta Rodríguez.