El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El coche accidentado. José Manuel García

Una mujer muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico

Las tres implicadas viajaban en el mismo coche que ha quedado totalmente destrozado y han quedado atrapadas dentro

Félix Oliva

Félix Oliva

Salamanca

Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

Una persona ha fallecido en un brutal accidente de tráfico en la calle Calzada de Medina en el que otras dos personas han resultado heridas. La persona fallecida es una mujer de 22 años y las heridas, una de 25 años y otra de 19 años.

El accidente ha tenido lugar a las 5 de la madrugada en esta vía entre la línea ferroviaria y el antiguo MercaSalamanca y ha sido tan fuerte que el vehículo implicado ha quedado totalmente destrozado.

Una llamada que se recibe a las 4.50 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León avisa de la salida de vía de un turismo ocurrida a la altura del número 81 de la calle Calzada de Medina de Salamanca, donde tres personas han resultado heridas y se hallan, además, atrapadas dentro del vehículo.

El accidente ha tenido lugar en un punto ya pasado el antiguo paso a nivel de las vías, junto a unas viviendas y antes de llegar a las últimas naves, ya en paralelo con los terrenos del antiguo mercado mayorista. El tramo de Calzada de Medina donde ha tenido lugar el siniestro está asfaltado, pero esta calle es un camino sobre tierra más arriba. Comunica a través de pasarelas con el barrio de Puente Ladrillo.

El coche circulaba por esta calle encajonada entre la línea férrea y la zona industrial ligada a la estación y al antiguo MercaSalamanca. Una calle con poco tránsito, en bajada. En el choque, que ha sido aparentemente frontal, el coche, un Mercedes-Benz de color plateado, ha perdido la transmisión y parte del motor. Es el segundo accidente de madrugada en Salamanca en las últimas semanas.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

El 1-1-2 da aviso de este accidente a la Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias confirman el fallecimiento de una de las personas heridas, una mujer de 22 años. Las otras dos heridas, una mujer de 25 años ha sidotrasladada al hospital en una ambulancia de soporte vital básico; y la otra, de 19 años, fue llevada al centro hospitalario en UVI móvil.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  2. 2

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  3. 3 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  4. 4

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  5. 5 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  6. 6

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  7. 7

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  8. 8

    La abuela de Valladolid que ha conquistado el corazón del cantante Antoñito Molina
  9. 9 Encuentran 18 perros abandonados, dos de ellos muertos, en un pueblo de Segovia
  10. 10

    Así es a vista de dron el vertedero que trata los 438.356 kilos de basura diarios que generan los vallisoletanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una mujer muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico

Una mujer muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico