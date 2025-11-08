Una mujer muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico Las tres implicadas viajaban en el mismo coche que ha quedado totalmente destrozado y han quedado atrapadas dentro

Félix Oliva Salamanca Sábado, 8 de noviembre 2025, 10:30

Una persona ha fallecido en un brutal accidente de tráfico en la calle Calzada de Medina en el que otras dos personas han resultado heridas. La persona fallecida es una mujer de 22 años y las heridas, una de 25 años y otra de 19 años.

El accidente ha tenido lugar a las 5 de la madrugada en esta vía entre la línea ferroviaria y el antiguo MercaSalamanca y ha sido tan fuerte que el vehículo implicado ha quedado totalmente destrozado.

Una llamada que se recibe a las 4.50 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León avisa de la salida de vía de un turismo ocurrida a la altura del número 81 de la calle Calzada de Medina de Salamanca, donde tres personas han resultado heridas y se hallan, además, atrapadas dentro del vehículo.

El accidente ha tenido lugar en un punto ya pasado el antiguo paso a nivel de las vías, junto a unas viviendas y antes de llegar a las últimas naves, ya en paralelo con los terrenos del antiguo mercado mayorista. El tramo de Calzada de Medina donde ha tenido lugar el siniestro está asfaltado, pero esta calle es un camino sobre tierra más arriba. Comunica a través de pasarelas con el barrio de Puente Ladrillo.

El coche circulaba por esta calle encajonada entre la línea férrea y la zona industrial ligada a la estación y al antiguo MercaSalamanca. Una calle con poco tránsito, en bajada. En el choque, que ha sido aparentemente frontal, el coche, un Mercedes-Benz de color plateado, ha perdido la transmisión y parte del motor. Es el segundo accidente de madrugada en Salamanca en las últimas semanas.

El 1-1-2 da aviso de este accidente a la Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, los organismos de emergencias confirman el fallecimiento de una de las personas heridas, una mujer de 22 años. Las otras dos heridas, una mujer de 25 años ha sidotrasladada al hospital en una ambulancia de soporte vital básico; y la otra, de 19 años, fue llevada al centro hospitalario en UVI móvil.