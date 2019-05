FÚTBOL - Segunda B Movilla: «Me parece muy cobarde utilizar ahora mi nombre para no acarrear con los pagos a jugadores en el Salamanca CF» José María Movilla, Carlos Martín y Víctor Iglesias, en la sala de prensa del Helmántico. / Manuel Laya El exdirector general del Salamanca CF se defiende de las últimas acusaciones del mexicano Lovato y asegura que él, Agapito Iglesias y su hijo daban el OK a todas las operaciones JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 25 mayo 2019, 12:46

Nueva vuelta de tuerca a la caótica situación del Salamanca CF que se ha dado a conocer una vez que el equipo salvó el descenso en la última jornada de la temporada el pasado fin de semana. Así, a las deudas de impagos con jugadores, empleados y personal de cantera, el exdirector general del club, el exfutbolista de equipos como el Real Zaragoza o el Atlético de Madrid, José María Movilla, ha querido salir al paso de las informaciones que vinculaban a su persona los retrasos en los pagos o que en el club desconocían los contratos de los jugadores.

Así, Movilla ha utilizado sus redes para dejar claro que tanto el presidente, el mexicano Manuel Lovato, como el expresidente Carlos Martín, como Agapito Iglesias, expresidente del Real Zaragoza y vinculado al clubb, y Víctor Iglesias, que forma parte de la dirección deportiva del Salamanca CF, estaban al tanto y son los que tenían poder a la hora de firmar los contratos.

Este es el comunicado de Movilla:

«Llevo aproximadamente ocho meses callado sin contestar a los numerosos ataques de algunos medios de comunicación salmantinos han hecho sobre mi tanto profesional como personalmente. He decidido contestar ahora asesorado por mis abogados después del seguimiento que han hecho durante la temporada de toda la información emitida y escrita sobre mi persona. Las últimas publicaciones acerca de los contratos de los jugadores son totalmente falsas. Los profesionales de la información pueden comprobar que yo no firme ni un solo contrato de ningún jugador ni de nadie relacionado con el club. Cada una de las acciones que yo hice fueron siempre consultadas no solo a Lovato sino también a Agapito Iglesias y a su hijo Víctor. Es mas si ellos no daban el visto bueno no se hacía nada de lo que yo propusiera. Es importante destacar que el presupuesto para la temporada lo manejaban absolutamente ellos y que los únicos que tenían firma en el club eran el presidente y el tesorero».

El exdiretor general explica que «el día 1 de agosto envié un informe de todo lo que sucedía en el club: contratos, deudas de la pasada temporada, explotación de los bares, publicidad. Informe que tengo con el acuse de recibo pertinente pudiendo demostrar que Lovato, Agapito y Víctor tenían un perfecto conocimiento de lo que yo hacía. De todas las deudas adquiridas de la pasada temporada: limpieza, jardinería, plantilla, desplazamientos, ropa, restaurantes etc. El primero que lo sabía era Manuel Lovato. Estas dudas se iban solventando con el dinero de los abonos los jugadores que durante la temporada 18-19 han salido del club han obtenido todos resultados satisfactorios en los equipos a los que han ido. Ninguno de ellos se ha quedado sin equipo. Por supuesto que he cometido errores y espero seguir cometiéndolos en mi vida para poder seguir aprendiendo. Lo que tengo clarísimo y puedo demostrar es que yo no engañé a nadie. Me parece muy cobarde utilizar ahora mi nombre para no acarrear con los pagos de los jugadores. Yo era un simple empleado, por encima de mí había muchas personas que eran las que tenían la última palabra».

Movilla se pregunta que «¿Cómo puedo pensar alguien y hacer público que los dueños del club no saben el presupuesto de la temporada o no saben cómo son los contratos de sus empleados? Y repito, yo no firme ni un solo contrato. Animo a todos aquellos que hablan de mí a que justifican sus informaciones con pruebas ya que yo las tengo y puedo demostrar absolutamente todo lo que digo y escribo. Al igual que puedo contestar todas las dudas que los profesionales de la información deberían contrastar y no solo basarse en las mentiras de una persona. Espero que no utilice más mi nombre y que cumplan su palabra y firma con todos los empleados como se hizo de una forma escrupulosa el tiempo que yo estuve allí».