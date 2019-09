«Mostraremos nuestro apoyo a Asprodes con una comida solidaria» Antonio Agustín Labrador, alcalde de San Esteban de la Sierra, en una de las calles del pueblo. / GUTIÉRREZ SAN ESTEBAN DE LA SIERRA La organización se implantará en el pueblo con el proyecto de la Residencia y autonomía de personas dependientes en sus hogares M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD SAN ESTEBAN DE LA SIERRA Jueves, 12 septiembre 2019, 18:43

Casi sin tiempo para el descanso, tras una intensa actividad en Salamaq 2019 como diputado de Desarrollo Rural, Antonio Agustín Labrador tiene que actuar como alcalde en las fiestas patronales en honor al Cristo de su pueblo, San Esteban de la Sierra.

–Llegan las fiestas del Cristo y de nuevo el Ayuntamiento es parte importante en la organización junto a la Peña del Cristo...

–El Ayuntamiento coordina y organiza junto con la asociación de la Peña del Cristo (a la que una vez más agradezco el trabajo desempeñado) las fiestas patronales. El mayor peso de la gestión del festejo taurino va por parte del Ayuntamiento y aportamos para este año 7.800 euros más todos los gastos de publicidad y prensa a nivel provincial.

–¿Presenta la programación de este año alguna novedad?

–Novedad para este año quizá la comida benéfica que será para Asprodes como muestra de apoyo a su implantación en nuestro municipio con el proyecto de la Residencia y de autonomía de personas dependientes en sus hogares. El resto más o menos igual que otros años.

-¿Hay mayordomos este año?

–Sí, son mayordomos 'Los Baíllo', una familia amplia y muy conocida en el pueblo y que todo el mundo apreciamos.

–¿Cuál es para usted el acto o actos más significativos, bien por tradición, por afluencia de gente o por cualquier otro motivo?

– La coronación de reina y damas y el pregón quizá sea el acto más institucional y a la vez de mayor unión entre las personas del pueblo, ya que la Plaza se llena de vecinos del pueblo que viven aquí pero también de quienes no viven y sienten su pueblo con cariño y respeto. Creo que es el momento donde todos sentimos que comienzan las fiestas de tu pueblo.

–Una persona que no conozca San Esteban de la Sierra, ¿por qué debería visitar el municipio durante sus fiestas?

–Deberían visitarnos por el acogimiento que se realiza por parte de todos los vecinos, pero también por la multitud de actos que hay para todos los públicos. Y aprovecho para desear a los vecinos, felices fiestas.

–En otro orden de cosas y hablando ya de gestión municipal, ha vuelto a salir elegido como alcalde con mayoría absoluta, imagino que será un orgullo para usted contar con el respaldo de prácticamente todos los vecinos.

– Por supuesto que es un orgullo poder seguir representando al municipio durante otros cuatro años pero, como siempre ha sido mi lema, en colaboración y apoyo de la Corporación municipal así como de todos los vecinos para poder mejorar conjuntamente.

-Uno de los proyectos iniciados en la anterior legislatura, como es la residencia de mayores, pronto será una realidad...

–Así es, en un par de meses verá la luz el proyecto de la residencia y además mejorando todas las expectativas ,ya que la empresa con la cual hemos llegado a una colaboración (Asprodes) nos ha presentado un proyecto innovador y a la vez ambicioso para poder ofrecer 'Apoyos para la autonomía personal de personas dependientes en residencia y en sus hogares', sin que les falte una sola carencia de servicios aún viviendo en su casa. El proyecto se presentó el pasado 2 de agosto y tiene previsto ofrecer 65 servicios residenciales y contratar a 54 personas que estén en el territorio, lo que hace que a su vez se dé un servicio necesario y también se cree empleo en el propio municipio y alrededores.

-¿Qué otros proyectos tienen para esta legislatura?

-Otros proyectos importantes en los cuales estamos trabajando son la piscina, que ahora después de las fiestas comenzaremos la primera fase con los Planes Provinciales de la Diputación (68.169,46 euros) y esperamos que con los próximos Planes para 2020-2021 podamos casi terminar la obra o poder buscar alguna otra financiación para concluir. Se va a ejecutar la segunda fase de la carretera de Los Santos a San Esteban por parte de Diputación, lo que va a significar un desarrollo para el municipio ya que estaremos a menos tiempo de la Autovía de la Plata y de Guijuelo, que es un motor generador de empleo y muchas personas trabajan allí y van desde San Esteban, lo que hace que con la obra se obtenga mayor seguridad en el viaje de todos los días, que la mayoría de ellos son de madrugada. También hemos comenzado el arreglo de calles con los trabajadores del Ayuntamiento, hemos hecho una experiencia piloto y ha salido bien, y seguiremos en esta línea.

En líneas generales: 7 Carrera de Los Lagares el próximo 2 de noviembre, protección medioambiental con desbroces municipales, mantenimiento de caminos y carretera Ituero, fomento del empleo (este año vamos a invertir 51.005 euros con 15 trabajadores), actividades culturales como Seranos de Verano, Certamen de Pintura Ángel Gómez Mateo, actividades deportivas de zumba con la contratación de un monitor para todas las personas y también de actividades extraescolares. Vamos a invertir en el mantenimiento del colegio con la ayuda de Diputación para poner todas las puertas nuevas, mantenemos la guardería municipal con un profesor contratado y el próximo año tendremos 5 niños en la guardería y mantenemos la cuota de 20 euros al año para cada familia...

-Y a todo eso habrá que sumar el día a día del municipio....

-El día a día pues ya se sabe... Gestiones normales para despachar con secretaría y los ciudadanos aparte de los plenos y reuniones con la Corporación municipal.

- Además de alcalde, en esta legislatura también es diputado de Empleo y Desarrollo Rural, con lo que esto supone de reconocimiento a su trayectoria. Tras casi dos meses en el cargo, ¿cómo describiría su llegada a la Diputación?

-Mi llegada a la Diputación ha sido acogida por mi parte con mucha responsabilidad, que es lo que requiere esta designación. He sido muy bien recibido y acogido, en general, tanto desde los compañeros del equipo de gobierno (a los que agradezco su interés diario y preocupación que han tenido conmigo, empezando por el presidente) como también de los funcionarios y el resto de partidos políticos. Es cierto que ya conocía a muchas personas y ello te facilita tu incorporación.

-¿Cuáles son sus objetivos en la materia que le ha tocado desempeñar?

-Los objetivos a priori desde el Área de Empleo y Desarrollo Rural son claros. El primero, fomentar el empleo y mejorar lo existente que no es poco: ayuda socioeconómica para autónomos y empresas con 2 millones de euros, Plan de Apoyo Municipal con 8 millones que llega a todos los ayuntamiento tanto para empleo (50% mínimo) como para gastos de inversión (posibilidad de hasta el otro 50 %), proyectos transfronterizos (INTERREG, SUDOE, POCTEP) con Portugal y Francia que desde el área se vienen realizando y que intentaremos mejorar, Talleres de Empleo que puedan ofrecer una continuidad laboral a todos los alumnos que los desarrollan, Formación en el Área de Garantía Juvenil, etc. Y en segundo lugar, en el Desarrollo Rural, tenemos que conseguir ayudar y llegar donde los municipios (en especial los más pequeños) no pueden hacerlo trabajando codo con codo con los Grupos de Acción Local.