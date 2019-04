Montero se presentará a la reelección como presidente de Afecir en mayo Ventura Montero durante un encuentro con asociados de Afecir. / S.G. CIUDAD RODRIGO De momento no se sabe si habrá alguna otra candidatura, aunque existe plazo para ello S.G. CIUDAD RODRIGO Miércoles, 24 abril 2019, 13:27

La Federación de Empresarios de Ciudad Rodrigo y comarca (Afecir) renovará su junta directiva el próximo mes de mayo, según han confirmado fuentes de la propia entidad. En un principio, esa elección se debería haber celebrado durante el mes de abril pero por diversas cuestiones se ha retrasado en el tiempo.

El actual presidente, Ventura Montero, se presentará a la reelección en el cargo aunque reconoció que «si sale otra persona que quiera ocupar el cargo, no tengo ningún inconveniente».

En principio, tan solo él ha manifestado su intención de seguir al frente de esta federación, «vine con muchas ganas y he tenido ciertas dudas porque han sido cuatro años muy intensos, pero lo he meditado y me apetece, voy a intentarlo y lo que decidan mis compañeros. Tengo las ilusiones renovadas», manifestó el presidente.

Su experiencia le dice que ocupar la máxima responsabilidad en esta federación de empresarios «lleva tiempo, mucho trabajo y es cansado».

Si se mira a momentos anteriores, lo habitual a lo largo de estos años es que solo se presente una persona pues, tal y como reconocen socios de Afecir, «normalmente no quiere nadie ocupar ese cargo de presidente».

A lo largo de estos años, desde la presidencia de Afecir se han organizado jornadas centradas en diversos aspectos como puede ser la seguridad o el comercio electrónico.

Se han intentado sacar ideas sobre cuestiones como el mercadillo y las posibilidades para su ubicación o los problemas con los aparcamientos en fechas concretas. Tampoco se ha dejado de lado el apoyo que la entidad presta a la Feria de Teatro de Castilla y León con la aportación específica de los socios.

Dentro de Afecir se integran otra serie de asociaciones más sectoriales como puede ser la de Comercio, Construcción u Hostelería.

El pasado mes de marzo, por ejemplo, se renovó la junta directiva de la Asociación de Comercio, en la que Francisco Martín Acera fue de nuevo elegido para ocupar el cargo de presidente.