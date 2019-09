«El modelo de secano se acaba y hay que buscar cultivos más rentables» José Manuel Cortés, presidente de COAG Salamanca. / LAYA La sequía es uno de los problemas a los que se enfrenta el sector agrario, por lo que «hay que buscar alternativas al cereal» ROSA M. GARCÍA / WORD SALAMANCA Jueves, 5 septiembre 2019, 19:04

COAG y UPA siguen manteniendo esa alianza que iniciaron hace varios años para defender mejor el sector. Ambas organizaciones agrarias salmantinas, encabezadas por José Manuel Cortés y Guillermo González, volverán a estar un año más presentes en Salamaq, en un stand donde atenderán a los afiliados sobre cualquier tema pendiente, cualquier duda o inquietud. Además, intervendrán en unas jornadas de Ecopinet en relación a un proyecto de incorporación de agente ecológico.

No faltarán las reivindicaciones, como las de COAG sobre el sector apícola, donde exigen a la Administración que desarrolle proyectos de investigación para el control de la varroosis y un Real Decreto que ayude a mantener la viabilidad de las explotaciones con unos precios justos a través de un etiquetado claro. Pero además, contará con un ordenador para que los agricultores puedan consultar «cómo está el cobro de sus intereses y la cantidad que tienen que cobrar», tras la sentencia favorable al sector remolachero.

El presidente de COAG Salamanca, José Manuel Cortés, explica que la semana pasada «empezaron a pagar, algunos han cobrado ya, pero otros no se han enterado». Recuerda que el dinero que se está abonando corresponde a la campaña 2010-11, cuando COAG llevó a juicio a la Junta y la sentencia del Tribunal Supremo ha salido este año favorable a la organización. «La sentencia condena a la Junta a pagar los tres euros por tonelada que tenía adicionales la remolacha», tal como se estipuló en el acuerdo de reestructuración del sector remolachero y que no cumplió; por lo que COAG lo reclamó de forma colectiva para unos 1.500 agricultores. Tras juicios y recursos, la sentencia del Tribunal Supremo ha sido favorable y exige a la Consejería el abono de estos 3 euros, más unos intereses de alrededor del 22%, ya que se han pasado siete años desde la deuda.

Los remolacheros lo están empezando a cobrar ahora, pero al pasar tanto tiempo, «hay gente que se ha ido, otros han transformado su explotación de autónomo a sociedad, otros son nuevos... por lo que hay remolacheros reconocidos en el pago que no sabemos quiénes son». Por este motivo, han decidido poner a disposición en el stand de la feria un ordenador «para que los agricultores puedan comprobar si están o no en la relación de pagos»

Cambiando de asunto y haciendo un balance del año agrícola, José Manuel Cortés afirma que la cosecha de este año ha sido decepcionante», en cuanto a producción, pero también en los precios.

«En la radicalidad de la climatología que estamos teniendo, yo creo que el modelo de secano se acaba; hay una competencia brutal por adquirir tierra, a la que no le veo sentido, y además está el límite en las producciones porque la pluviometría es muy escasa». En este sentido, considera fundamental el proyecto del regadío de La Armuña, ya que se pueden cambiar cultivos de secano por los de regadío.

Pero no solo le perjudica la sequía. Cortés afirma que «el cereal lo veo muy difícil y complicado, ya que es un producto muy expuesto al mercado globalizado; aquí mandan Chicago y París» y gracias a la intervención de las cooperativas, dice, se contienen los precios.

Sobre qué cultivos podrían ser los alternativos a los de secano, Cortés afirma que «la gente trata de sobredimensionarse y eso es un error. Creo que hay que darle una vuelta y buscar cultivos más rentables, más atractivos, con más valor añadido».

«El cereal lo veo muy complicado y es necesario cambiar el chip», por lo que insta a que los agricultores piensen en qué opciones y alternativas tienen, por ejemplo, lavanda, invernaderos, integración en porcino conejos, gallinas, hortalizas, plantas aromáticas...». Hay muchas opciones, pero «hay que pensar cuál es la mejor», apunta, y cree que la mayoría del sector no está preparado para ello. «Si generas tu negocio desde una base que vas controlando, te ves capacitado y vas creciendo, lo vas dominando». Muchos, añade, «se van del campo porque dicen que no tienen oportunidades y no es así, sí las tienen, pero tienen que mirar a ver, con lo que tienen, qué pueden hacer; es pensar, ser más emprendedor», en definitiva, «cambiar la mentalidad; esto es lo que tienes, busca tus oportunidades», pero hay que hacerlo cuando se es joven, afrima.

En cuanto a la ganadería, señala que se ha resentido por los países importadores y «el mercado está pesado», aunque «funciona por las condiciones sanitarias que tenemos». El porcino «es de los pocos que está bien; actualmente, los precios son atractivos y se está ganando dinero, pero hay una gran preocupación con la peste porcina, está muy cerca».

En la apicultura, les preocupa el etiquetado, que «no acaba de funcionar como debiera y la campaña ha sido buena de polen, pero no tiene precio, con lo cual la venta es nula».

Respecto al sector lácteo, los precios son muy justos y «nos indigna que se haya sancionado a la industria por pactar precios y automáticamente empiezan a tirar los precios; es preocupante y atropellan al sector», afirma.