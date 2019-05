La mitad de los salmantinos en edad activa no trabajan ni tampoco buscan empleo Un trabajador de la construcción en plena jornada laboral. / LAYA Un informe del INE con datos de 126 ciudades de España sitúa a Salamanca en el puesto 123 por tasa de actividad DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Jueves, 30 mayo 2019, 11:43

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado los resultados del proyecto 'Indicadores Urbanos'. Este proyecto se desarrolla en todos los países de la Unión Europea y consiste en recoger y ofrecer datos comparativos sobre la calidad de vida de las ciudades de la UE. En la actualidad, explican desde el INE, se recoge información sobre más de 900 ciudades del continente, agrupada en 171 variables y 62 indicadores. Además de las ciudades, también se estudian las Áreas Urbanas Funcionales que rodean a dichas ciudades.

El proyecto 'Indicadores Urbanos' es una radiografía. El Instituto Nacional de Estadística compara cuestiones como las superficies verdes, el número de hogares, la renta media o la esperanza de vida. En otras palabras, traduce en números y porcentajes la realidad cotidiana de las ciudades. Y Salamanca es uno de los 126 municipios españoles analizados por el INE. Nuestra ciudad tiene algunas cifras muy notables y otras bastante preocupantes.

Uno de los indicadores que más debería llamar la atención es la tasa de actividad, que tan sólo es del 51,01%. La tasa de actividad es el resultado de dividir la población activa (ocupados y desempleados) entre la población en edad activa (mayores de 16 años). El resultado refleja qué porcentaje de los mayores de 16 años están trabajando o buscando una ocupación. Y en el caso de Salamanca es de sólo el 51%. En otras palabras, casi la mitad de los salmantinos en edad activa no trabajan ni lo intentan. No es que la tasa de actividad de Salamanca haya sido nunca demasiado boyante, porque nunca ha pasado del 53%, pero tampoco había sido tan baja.

El informe del INE, en cualquier caso, no explica las causas. Podría responder a una falta de oportunidades laborales, al alto coste de hallar un trabajo... Si tienen 18-20 años, es probable que estén formándose y que por eso no busquen ocupación, pero no deja de ser una hipótesis.

Ese 51% es aún más grave de lo que parece. Tan sólo hay tres ciudades en toda España (Cádiz, Gijón y León, por ese orden) con una tasa de actividad inferior a la de Salamanca. Las otras 122 tienen porcentajes más altos. La cabecera de la lista está ocupada por Rivas-Vaciamadrid, Valdemoro y Parla, tres ciudades dormitorio de la Comunidad de Madrid con porcentajes en torno al 70%.

La situación del Área Urbana Funcional (AUF) de Salamanca es ligeramente mejor que la capital. El Área Urbana Funcional «consiste en una ciudad y los municipios que forman su entorno funcional, concretamente de influencia laboral. Se definen 70 áreas urbanas funcionales para toda España. Un municipio pertenece al AUF de una ciudad si el 15% o más de su población ocupada se desplaza a esa ciudad por motivos de trabajo».

La AUF de Salamanca está integrada por municipios como Santa Marta, Villamayor, Tejares, Villares, Aldeatejada, Terradillos o Aldearrubia. De acuerdo a la definición de AUF, ésta llega casi hasta Alba de Tormes.

Pues bien, la tasa de actividad del Área Urbana Funcional de Salamanca es algo más elevada que la de la capital. Llega al 54,79%, lo que la sitúa en el puesto 59 de una lista de 70. No es parar tirar cohetes, pero es más digno que el puesto de la capital por sí sola.

Datos favorables

El proyecto 'Indicadores Urbanos' deja en buen lugar a Salamanca, siempre que analicemos otras variables que no tengan que ver con la economía.

En lo que atañe a la tasa de educación por ejemplo, sí hay motivo para presumir. Según el estudio del INE, casi la mitad de los habitantes de Salamanca (el 45%, concretamente), cuentan con educación terciaria, grados universitarios, másteres o doctorados. Es la vigésima ciudad del país con el porcentaje más alto. La AUF de Salamanca es la séptima de España con más licenciados universitarios o doctores.

También hay buenas cifras en lo que concierne a las zonas verdes. Salamanca es la 15ª ciudad de 126 por superficie de áreas verdes urbanas, instalaciones deportivas y de ocio. El 7% de su superficie se usa para este tipo de actividades.