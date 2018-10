La mirada de la emigración y de los que se quedaron en la Sierra llega a Zamora Concha Hernández junto al retrato que hay suyo en la fachada del museo. / MARJÉS El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge desde ayer la exposición del mogarreño Florencio Maíllo bajo el título 'Identidades retratadas' MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ / WORD ZAMORA Martes, 30 octubre 2018, 11:55

'Identidades retratadas', exposición del artista mogarreño Florencio Maíllo, que fue ayer inaugurada en el Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora, es mucho más que una exposición, es parte de la vida y de la historia de una tierra, la Sierra de Francia; es una mirada de los que tuvieron que emigrar allá por los años 60, pero también de los que se quedaron en esta tierra, en especial en Mogarraz; es un estudio sobre la identidad de una comarca salmantina reflejada a través de fotografías de carácter social, político, lúdico..., pero también de pinceladas de un artista, sin olvidar, las canciones y narraciones de uno de sus habitantes, la tía Adela.

Y es que la exposición 'Identidades retratadas', que ayer inauguró la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, refleja a través de tres ejes todo lo señalado. Es, como indicó García Cirac, una muestra que «se centra en la esencia del ser humano, en sus vivencias e historias cotidianas» y forma parte de «un proyecto social que revitaliza y pone en valor nuestro patrimonio humano e histórico».

La exposición contó con la participación del artista, Florencio Maíllo; del comisario de la muestra, Fabio de la Flor; y de un nutrido grupo de personas de la Sierra de Francia que quisieron arropar al mogarreño en esta nueva aventura y, entre ellos, la alcaldesa de Mogarraz, Concha Hernández, que al llegar al museo se llevó una de las sorpresas más grandes de su vida, tanto que al verla «me entró una gran flojera». Y es que la primera edil mogarreña no se esperaba ser la representante del siglo XXI de Mogarraz.

Sorpresa

Hernández conocía muy bien el proyecto de Florencio Maíllo y sabía que la fachada del Museo Etnográfico de Castilla y León estaría ocupado por tres retratos de gran tamaño de personajes vinculados a Mogarraz de tres siglos distintos, pero nunca pensó que ella estaría ahí. «Estoy encantada y muy emocionada, no tengo palabras, estar ahí junto a personajes como Juan Antonio Melón y Alejandro Martín es todo un honor y algo que no me esperaba».

Un hecho que corrobora Florencio Maíllo, que afirma que «Concha nunca lo sospechó»; mientras que ella añade que «no me lo esperaba, nunca pensé que pudiera ser yo, soy una humilde persona, que desarrollo mi trabajo lo mejor que sé, hay otra mucha gente en el pueblo que podía estar ahí»; pero el artista lo tenía claro, «era de justicia que ella estuviera aquí, es la persona más indicada para representar al siglo XXI».

Tras la emoción que embargó a la alcaldesa durante toda la jornada, ésta destacaba la «belleza» de la exposición y cómo resalta cada cuadro, «cada trocito de Mogarraz» en el museo zamorano, «en Mogarraz están mimetizados con las fachadas» pero aquí forman un conjunto. Pero también destacó cómo Florencio Maíllo había devuelto la mirada a Juan Antonio Melón, del que tan sólo tienen un busto en la biblioteca, «lo ha devuelto a la vida».

Otro de los detalles que destaca Concha Hernández, además de las conexiones de la obra de Florencio Maíllo, es cómo se puede ver toda la obra desde la galería superior, donde además hay unas persianas con motivos de bordados serranos, en cuya revalorización trabaja ahora el Ayuntamiento de Mogarraz.

Por otro lado, Florencio Maíllo hacía hincapié ayer en cómo la exposición aúna tres proyectos sobre identidad y memoria en un museo que acoge un «diálogo interior entre la mirada de los emigrantes -que aparecen en las fotografías- y de los que se quedaron -que son los que están en los cuadros-, acompañado por la voz de la tía Adela».

La muestra engloba, en definitiva, la mirada de los últimos 20 años de Florencio Maíllo sobra la intrahistoria, a raíz del archivo fotográfico de Bienvenido Vega y de las fotografías para carnet realizadas por Alejandro Martín, que dieron paso a dos proyectos que «se gestaron en Zamora», en cuya Universidad el artista mogarreño estaba dando clase; una ciudad a la que ahora ha vuelto parte del resultado de esos proyectos.