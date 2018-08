Miguel Cid, «padre de la criatura», pregona el Martes Mayor en el teatro El pregonero junto al alcalde y concejales a la entrada del Teatro Nuevo. / S.G. CIUDAD RODRIGO Fue durante su mandato como alcalde cuando se instauró esta fiesta que hoy llega a su edición número 34 y que se abrió ayer con ese acto literario SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Martes, 7 agosto 2018, 08:15

Cualquier fiesta de trascendencia en Ciudad Rodrigo lleva aparejado su correspondiente pregón y en el caso del Martes Mayor, no iba a ser menos. Miguel Cid Cebrián, ex alcalde de Ciudad Rodrigo, fue el encargado de pregonar la edición número 34 de una fiesta de «exaltación del comercio» que él mismo creó durante su mandato por lo que justificó su elección para anunciar la celebración de la cita ya que «puede decirse que soy el padre de la criatura». Eso sí, quiso dejar claro que «todo se pergeñó hablando con mi gente del Ayuntamiento y, cuando digo mi gente, me refiero tanto a mis compañeros concejales como a los funcionarios más próximos, algunos de imborrable recuerdo como fueron Santiago (Chago) Vegas, que siempre me aportaba su dilatada experiencia y su cariño por nuestra ciudad de la que él era partícipe principal y, mi entrañable amigo Jesús Galache, que tanto me ayudó».

Tampoco dejó pasar por alto su condición de comerciante o, al menos, la de su padre que contaba con una tienda de telas en la que el propio Cid ayudaba en los periodos vacacionales.

«Allí, me sentía en aquella tienda un pequeño comerciante, con el espíritu fenicio que dicen les caracteriza. Y no solo era el afán de vender y obtener ganancias, que también, sino, sobre todo, el deseo de superar el reto de conseguir agradar al comprador y con ello darte satisfacción a ti mismo».

El pregonero recordó el comercio que regentaba su padre y en el que ayudaba

Según relató en varios de sus pasajes, los martes siempre han tenido un sabor especial, quizás porque de una u otra manera han ido unidos a las concesiones que otorgaban los monarcas a lo largo de la historia. En casa de Miguel Cid, por ejemplo, «los martes la tienda se transformaba exponiendo los géneros a la puerta a modo de escaparate provisional y con la seguridad de que el día iba a ser diferente, distinto, con aquello que también llamábamos jaleo, y más aún cuando hacía buen tiempo. Y es que, el martes, nos obligaba a todos a una especial dedicación pues, además, el horario era ininterrumpido y no se cerraba a mediodía como se hacía los demás días».

Sobre la creación del Martes Mayor hace ahora 34 años, relató cómo se sucedieron los hechos que desembocaron en esta fiesta.

«Visité Plasencia invitado por su máxima autoridad municipal que entonces era José Mariño, acompañado de Juan Tomás Muñoz, y comprobé que el privilegio de mercado franco de los martes concedido por nuestros Reyes Católicos también se había dado por estos a la ciudad de Plasencia y, sin duda, por los mismos motivos de agradecimiento y generosidad. Y cuando dicho alcalde me contó que una vez al año se celebraba el que primeramente se denominaba Martes Mayor y después Martes Turístico, vino a mi caletre la idea de hacer algo similar en Ciudad Rodrigo. Y así se hizo».

Futuro

Pero además de efectuar un recorrido histórico, el pregonero quiso detenerse en el presente y en el futuro y reivindicó que Ciudad Rodrigo «había sido siempre y debe seguir siéndolo, una cabecera de comarca donde el comercio de todo tipo tenga la relevancia que ello exige y facilite a los habitantes de dicha zona territorial la adquisición de los productos necesarios para su vida diaria. Incluida también la zona portuguesa más próxima, esto es, los pueblos de la raya de Portugal».

Resaltó, por otra parte, que en el caso del Martes Mayor la colaboración del comercio local fue y ha seguido siendo «entusiasta y generalizada, como también lo fue el de algunas entidades como la Peña del Caballo, que se volcó en la organización de actividades paralelas como la extraordinaria exhibición de un tentadero de vacas, toreo a caballo y doma vaquera». Valoró del mismo modo la respuesta ciudadana, «masiva, llenándose las calles del recinto amurallado, especialmente la Plaza Mayor y las que confluyen en ella, de gente ávida de vivir y disfrutar de una jornada tan original como sugestiva, lo que nos animó a continuar celebrándola año tras año».

Por último, felicitó a la actual corporación por la creación del Martes Chico precisamente, en una zona con una gran auge comercial y en la que nació el pregonero.