FÚTBOL - Segunda B El mexicano Sergio Bueno rechaza la oferta de Lovato para entrenar al Salamanca CF Sergio Bueno. / Foto: Chiapas FC El veterano entrenador así lo ha manifestado en diversos medios de su país esta noche y también habría declinado la oferta el argentino Rubén Omar Romano JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 15 junio 2019, 10:16

El Salamanca CF tendrá que seguir buscando entrenador para su banquillo. Según apuntan varios medios mexicanos, entre ellos la ESPN, esta noche el veterano técnico Sergio Bueno le habría comunicado a Manuel Lovato, presidente del club salmantino, su negativa a dirigir al equipo charro la próxima temporada en Segunda B.

«Ayer estuve conversando con él y agradecí la invitación, pero le dije que no. Es el plazo que yo me había dado para darle una respuesta y por ahora me quedo en México», señaló a la ESPN mexicana.

Bueno también apuntó las razones de su negativa: «Sin duda, era una invitación muy interesante, muy importante; ojalá algún otro mexicano que reúna las condiciones de la reglamentación de España, pueda dirigir allá», agregó.

Rubén Omar Romano, tampoco

Además, según señala la periodista Mac Resendiz, de la ESPN, tras la negativa de Bueno, Lovato intentó convencer a Rubén Omar Romano, entrenador argentino con una amplia experiencia en México pero que también habría rechazado la oferta.