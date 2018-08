«Mi meta en este momento es que el bordado serrano sea declarado BIC»

Muchas ilusiones, muchos proyectos se trae entre manos la alcaldesa de Mogarraz, Concha Hernández, una mujer reivindicativa donde las haya y con las cosas muy claras. Una mujer que ama su tierra y sus tradiciones y que se prepara para disfrutar estos días de las fiestas patronales de su pueblo en honor a la Virgen de las Nieves.

– Llegan las fiestas patronales, momento para hacer un alto en el camino, a la vez que un balance del último año de esta legislatura, ¿cómo ha sido para el Ayuntamiento de Mogarraz?

- Lleno de sorpresas agradables, lleno de inquietudes, lleno de trabajo, lleno de viajeros y turistas, lleno de ilusiones y proyectos.

- Se habla mucho de que se ha pasado la crisis, pero los pueblos se siguen despoblando, ¿cree que hay una solución a esta sangría poblacional?

- Si la hay y quienes nos gobiernan lo saben, como lo sabemos nosotros. Pero al parecer no les interesa la población rural. Supongo que proyectan otro destino más grosero y eficaz. Ahora bien: Mogarraz sorprendentemente no pierde población, sino que la aumenta, dentro de un orden ya que tampoco es deseable la masificación. Me gustaría conservar el equilibrio en el que pesen tanto la población autóctona como la alóctona, que nos ha elegido como residencia permanente.

- Es una mujer que ha luchado mucho por las tradiciones, por conservar las raíces, porque su pueblo siga teniendo una identidad propia, ¿qué se trae ahora entre manos?

- Es lógico que cada uno ame lo suyo, y yo amo Mogarraz, amo la Sierra de Francia: nuestras tradiciones, nuestros bordados, nuestro paisaje, nuestro clima, nuestros ríos y arroyos, nuestra forma de habla, nuestra forma de entender la vida (sin prisa, pero sin pausas). Siempre hay algo en la mente creadora de los serranos. Entre manos tengo varios proyectos colectivos, con los riesgos que ello implica, pues las ilusiones de uno son lo imposible de otros y para mí, lo imposible no está en mi mente ni en mi corazón. Mi meta en este momento es que el bordado serrano sea declarado Bien de Interés Cultural y su reconocimiento por la Unesco, cuya candidatura será presentada en el mes de febrero de 2019. Para ello, afortunadamente, ya se cuenta con el apoyo indispensable de la Universidad de Salamanca, la Junta de Castilla y León, así como del Gobierno español. Se trata de encauzar ilusiones y reconocimiento de la labor de muchas generaciones de mujeres serranas que independientemente del pueblo de donde procedan, han enriquecido un arte ancestral que vibra y perdura en nuestros días. El bordado es serrano y salmantino, y ninguna población tiene el derecho, por sí sola, de apropiarse su pertenencia, que es de una comarca y de una provincia española.

- Los últimos cambios a nivel nacional, ¿afectan a los pueblos pequeños, léase Mogarraz o cualquier otro de la Sierra de Francia o incluso de la provincia salmantina?

- Por supuesto, a mí siempre me ha favorecido un Gobierno socialista, con él se han realizado las grandes obras en Mogarraz y nunca me he sentido discriminada. Mis proyectos y necesidades siempre han sido entendidos y realizados por el Gobierno socialista que gobierne en ese momento. Sin necesidad de sentir que estoy mendigando. Quizás sea una cuestión de empatía, lejos de caciquismos y miras estrechas. Quizás viva en plena naturaleza porque me gustan los horizontes amplios, sin tapias ni impedimentos. Odio la mendicidad en la Administración. Por eso no la he practicado ni la practicaré. Siempre lo que pido es justo.

- Siempre ha sido una alcaldesa reivindicativa, no conformista, ¿es ese el camino que hay que seguir para que los pueblos puedan sobrevivir?

- Soy tan reivindicativa como necesario sea por el bien de mi pueblo. Soy reivindicativa contra la injusticia social, contra el hambre, contra la necesidad, contra la explotación del trabajador (venga de donde venga), soy reivindicativa contra los atajos arbitrarios o caprichosos que utilizan algunas personas indeseables para provecho propio. Me hiere la explotación infantil, el engaño, la mentira y el uso arbitrario de la fuerza.

Sí, soy reivindicativa.

- Hablando más concretamente de Mogarraz, ¿qué proyectos necesita? y ¿cuáles son sus retos como alcaldesa en lo que queda de legislatura?

- Un sinfín de proyectos, me queda mucho por hacer y poco tiempo. Seguimos con el problema de agua y lo que es peor, nuestra Administración pública no quiere entenderlo. Estamos renovando las condiciones de saneamiento. Urge la ampliación del cementerio (no se por dónde) Urge un aparcamiento… en fin, tenemos mucho trabajo. Hace años que está proyectada la señalización del Conjunto Histórico de Mogarraz, han pasado años, se han señalizado otros Conjuntos Históricos y Mogarraz sigue esperando. Siempre con las promesas incumplidas que será el próximo.

Hay algo que ha costado ver su terminación, y es nuestra carretera tan importante para otros pueblos como para Mogarraz, ya que es la comunicación de varios Conjuntos Históricos. Este proyecto debería de haberse ejecutado hace muchos años, tantos que he perdido la cuenta. Por fin esta ejecutado a contracorriente y poniendo todos los impedimentos posibles…

- En otro orden de cosas y centrándonos ya en las fiestas que hoy comienzan, ¿qué papel juega el Ayuntamiento en ellas?

- Todo el peso cae sobre la Asociación Cultural Virgen de las Nieves, a la cual pertenecemos el noventa por ciento de los mogarreños y otros foráneos. El Ayuntamiento colabora económicamente y logísticamente para propiciar el éxito de nuestras fiestas patronales.

- ¿El folclore serrano sigue siendo parte esencial de las mismas?

- Como parte de nuestro patrimonio, sí. No se concibe una fiesta sin folclore. Del mismo modo que no se concibe un acto público sin gaita, castañuelas y tamboril. En este sentido no hemos querido evolucionar, seguimos con las mismas tradiciones que nos dejaron nuestros antepasados: folclore, toros, comedia y música.

- Como mogarreña, no como alcaldesa, ¿cuál es el acto que más le llena de las fiestas de la Virgen de las Nieves?

- En el momento que me visto con alguno de nuestros trajes tradiciones, la carga emocional es muy fuerte cuando las manos sabias de mi madre ponen en orden cada uno de los pliegues de mi atuendo, cuando sus manos delicadas atusan mi velo. Sin duda alguna son atavismos tan ineludibles como gozosos.

- Y por último, un deseo y una petición para los días festivos.

- Siempre hacemos gala de nuestra hospitalidad y afabilidad. Cuantos a Mogarraz se acerquen, serán recibidos como se merecen.