BALONCESTO Merchante da un paso atrás en el baloncesto justo 25 años después de subir al CB Salamanca a la ACB Fernando Merchante, en su etapa como entrenador del CB Salamanca. / El Norte El técnico deja la dirección deportiva del CB Tormes y confía en que no sea su retirada definitiva del basket JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 31 mayo 2019, 12:47

Hace ya unos años que dio un paso atrás en los banquillos de élite. Y es muy posible que a los niños que ha seguido entrenando estas temporadas en el CBTormes como director deportivo del club salmantino no supieran que estaban siendo dirigidos por el técnico que llevó al desaparecido Club Baloncesto Salamanca a la Liga ACB, que debutó en ella con el equipo charro, que ganó al Real Madrid de Sabonis en un partido que 'lamentablemente' quedó en el recuerdo porque durante unos segundos el equipo charro tuvo a seis jugadores en pista, que fue subcampeón de Liga con el Halcón Viajes antes de que se transformara en el CBAvenida, que ha sido también seleccionador nacional femenino absoluto, que ha estado en unos Juegos Olímpicos, un Mundial o Europeos...

Y ahora Fernando Merchante ha decidido dar un paso al lado en el baloncesto. Atrás quedarán las interminables horas de pabellón y planificación para tomarse un respiro junto a su familia, esa a la que tanto tiempo le ha quitado por el basket y que ahora se lo quiere devolver. «Es un respiro que necesito de forma personal, dejo la dirección deportiva, la escuela de tecnificación, todo...», expresa el técnico nacido en Cuenca pero afincado desde hace décadas en Salamanca.

«Llevo 38 seguidos sin parar de baloncesto», reconoce Fernando que añade que «necesito apartarme, estaba cansado. Mi intención es que no sea una retirada definitiva, pero nunca se sabe. Quizá en tres meses esté dándole vueltas a cómo regresar o me desengancho tanto que no volveré nunca. No lo descarto, quizá necesite encontrar la motivación para volver con un proyecto. Eso sí, de cantera. La elite nunca más porque implica unos sacrificios que no estoy dispuesto a dar ya». Merchante por eso señala que «mi futuro es mi presente. En el club he hecho amigos para toda la vida pero necesito apartarme».

Pero el baloncesto sigue muy presente en su vida, tanto que en cuanto se le nombran partidos o vivencias de su pasado, su mente empieza a hilar recuerdos imborrables. «Sí, el baloncesto me ha dado tantos recuerdos bonitos... los ascensos a ACBcon Guadalajara o el CBSalamanca. El año más bonito fue aquí, el ascenso, cómo creció el club casi de la nada. Cómo diseñamos las camisetas, el logo, cómo creció Würzburg... la victoria ante el Real Madrid en la prórroga que venía de ser campeón de Europa la temporada anterior, un partido que quedó marcado por esos instantes en los que estuvimos con seis en la cancha. Riley no se enteró de que se tenía que salir tras el tiempo muerto y en cuanto lo vi le dije a Rafa Vecina que se saliera de la cancha pero ya fue tarde...», recuerda entre risas Fernando que añade en tono de broma que debo ser el único entrenador que le tiene el balance particular ganado a Željko Obradović porque me he enfrentado solo una vez a él y le gané».

Tampoco olvidará cómo se enteró de su destitución en el CB Salamanca, que llegó en la sexta jornada tras ganar en Valladolid al Forum de Oscar Smicht y con un balance de 3-3 de victorias/derrotas. «Fue una decisión que tomaron el viernes pero no me dijeron nada; ganamos en Valladolid el sábado y el lunes voy a entrenar y me encuentro en el pabellón a Ricardo Hevia -el preparador que le sustituyó- y me dice '¿pero no sabes nada?'... y ahí el gerente me lo comunica», lamenta Merchante.

Merchante, en el palco de Würzburg junto a uno de sus hijos, acompañado de Richi Iglesias y Carlos Darío Lavado. / María Serna

También el entrenador recuerda grandes episodios «de mi etapa en el Halcón Viajes, donde fuimos subcampeones con gran parte de la plantilla formada por salmantinas, de la selección nacional... estar en unos Juegos Olímpicos es una pasada, un Mundial, Europeos...» finaliza un Fernando Merchante que ahora inicia una nueva vida. ¿Alejado del baloncesto para siempre?Seguro que de una forma u otra, no.

Hoy se cumplen 25 años de su ascenso a la Liga ACB con el CBS

El inolvidable Club Baloncesto Salamanca se fundó en 1993 para ocupar la plaza en Primera División del Askatuak y esa temporada, un 31 de mayo de de 1994, el CBSlograba el ascenso a la ACB con Merchante como técnico venciendo en el partido de vuelta al CB Canarias, que en la ida ganó en Würzburg. Dos años después, el equipo desapareció tras vender los derechos al CBGranada tras clasificarse para Europa.