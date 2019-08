Melendi, John Mayall, Víctor Manuel y Saurom actúan este otoño en Salamanca John Mayall regresa a Salamanca en octubre. / EL NORTE Desde el blues hasta el metal, pasando por el pop, el rock o la música clásica; en total, 36 conciertos programados por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura ROSA MARÍA GARCÍA / WORD SALAMANCA Viernes, 30 agosto 2019, 08:02

El blues de John Mayall, el folk metal de Saurom, las composiciones del cantautor Víctor Manuel, la música 'canalla' de Melendi, el pop de Second, el indie de Zahara, Coque Malla... Un total de 36 conciertos conforman la oferta musical de la que Salamanca disfrutará durante el último cuatrimestre de este año, en la que se incluyen las ya anunciadas actuaciones de la próximas ferias y fiestas: Marea, Love of Lesbian y Hombres G, entre otros. Tras las ferias, la oferta musical continuará siendo intensa hasta finales de diciembre, con un total de 36 conciertos de diversos estilos en la Sala B, el Caem, el teatro Liceo y el Multiusos Sánchez Paraíso.

Pero la programación cultural de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para los últimos meses del año incluye, además, teatro, danza, ópera, zarzuela, ballet, circo, encuentros literarios, conferencias y exposiciones. En total, un centenar de actividades entre septiembre y diciembre, presentadas ayer por la concejala de Cultura, María Victoria Bermejo, que calificó de «estupenda» la oferta cultural de Salamanca, además de «amplia, completa y para todos los públicos».

Tras los conciertos de las fiestas, vendrán los del grupo español de folk rock Saurom, el viernes 20 de septiembre, y el de la cantante, compositora, performer y productora, Lekuona, el viernes 27.

En octubre, John Mayall regresará a Salamanca para presentar su último álbum, titulado 'Nobody Told Me', será el 4 de octubre en el Caem. En ese mismo escenario, el día 12, Víctor Manuel presentará el disco 'Casi nada está en su sitio'. El viernes siguiente, será el turno de Depedro y un día después la banda Maldito duende, junto a la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, ofrecerá un Tributo a Héroes del Silencio titulado 'La sinfónica del silencio'.

Uno de los mayores referentes de la música indie en España, Zahara, actuará el 25 de octubre en el Caem. Y Melendi regresa a Salamanca con su nueva gira, 'Mi cubo de Rubik', para ofrecer un concierto el 27 de octubre en el Multiusos .

En noviembre habrá diez citas musicales, que comienzan con Los Vivancos' en el Caem, que llegan la capital tras una gira ininterrumpida de 9 años, en la que han visitado más de 200 ciudades en 35 países diferentes. El día 9 será el turno para Coque Malla, que presenta su nueva gira, titulada '¿Revolución Tour?'. Y en ese mismo escenario, Quique González actuará el 16.

En la Sala B las cinco citas musicales de ese mes comienzan el día 8 con el Cándala Festival, una propuesta en la que participarán cuatro bandas: Aira, The son of wood, Kitai y el grupo salmantino Twice. El día 15, actuará Rayden, un músico polifácetico que lleva 17 años de carrera. El Niño del Pegamento, banda de fusión salmantina, actuará el 16 y contará con el grupo Los Niños de los Ojos Rojos como artista invitado. Second, otra de las bandas imprescindibles del indie pop nacional, actuará el 29 de noviembre. Y Arizona Baby regresa el 30 con 'Sonora', su cuarto álbum oficial.

El teatro Liceo también será escenario musical en noviembre, con las actuaciones del guitarrista salmantino José Luis Encinas (día 22), presentando el espectáculo 'El lenguaje de los árboles'; y Javier Ruibal, Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2017, el día 30.

La oferta de músicas actuales será clausurada por el grupo salmantino 1945 Metal Friends, que presentarán su segundo trabajo discográfico en formato festival el 13 de diciembre, en la Sala B.

También tiene su espacio la música clásica, que arrancará el 7 de octubre con el VIII Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas con el concierto del Cosmos Quartet & Ensemble; en este mismo ciclo actuarán el Mandelring String Quartet y la pianista Sophia Hase (23 de octubre), el pianista Jorge Luis Prats (4 de noviembre), el Cuarteto Casals (14 de noviembre) y el pianista Dmytro Choni (16 de diciembre).

La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca ofrecerá su primer concierto de temporada el 15 de diciembre, un concierto de Navidad solidario con Aspace. También están previstos un concierto de la Banda Municipal de Música y otro de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.

La pianista salmantina María Guerras ofrecerá una performance art en la que mezclará la música, la imagen y la palabra. Será el 4 de octubre en el Liceo. La música góspel llegará de la mano de Alabama Gospel Choir. En música coral actuarán el Coro Ciudad de Salamanca, el Coro de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia, el Coro Ars Nova, del Coro Contrapunto y el Coro del Conservatorio Superior. Además, la Fundación convocará el IV Certamen de Jóvenes Intérpretes Ciudad de Salamanca, el 1 de diciembre.