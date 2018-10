FÚTBOL - Segunda B El mejor Guijuelo de siempre en el Municipal se pone tercero tras ganar al Fabril por la mínima (1-0) Jonathan Martín, abrazado por Luque, celebra su gol. / CDG El equipo chacinero logra su cuarta victoria en casa ante el Fabril y firma su mejor arranque en su estadio en Segunda B OPTA Guijuelo Domingo, 7 octubre 2018, 23:25

El CD Guijuelo vivió este domingo el partido más difícil en el Municipal en lo que va de temporada, pero no fue lo suficiente para romper la racha positiva en la que está instalado el equipo y se volvió a ganar. Un gol de Jonathan Martín sirvió para vencer por primera vez a los gallegos en casa y sumar la cuarta victoria consecutiva que alza al equipo hasta la tercera posición de la tabla. El equipo chacinero logra de esta forma el reto de sumar la victoria en los dos partidos seguidos en casa y además con estas cuatro victorias caseras el CDGuijuelo logra su mejor registro en el Municipal en Segunda B en un inicio de temporada superando las tres victorias y un empate que logró en la temporada 2015-2016.

Sin embargo, el partido hizo gala de un fútbol bastante feo. Si bien en los primeros minutos el Guijuelo tomó las riendas del partido, el juego no abandonaba el círculo central, por lo que las ocasiones fueron una anécdota en la primera parte. El juego no fluía con naturalidad y ambos equipos hicieron gala de gran desconfianza el uno del otro, no arriesgando en absoluto. Los locales lograron llevar algo más de peligro a la portería de Pedro López, pero sin muchos alardes. Juanra y Carmona probaron suerte con disparos lejanos, pero ninguno de ellos logró traspasar la línea de gol. El filial gallego disparó incluso menos a puerta, sin llevar prácticamente peligro al marco defendido por Felipe.

Lesión de Jesús Muñoz

Tras el descanso, el partido se presentó igual de bloqueado. El Guijuelo tuvo que sustituir a Jesús Muñoz por molestias físicas en una rodilla nada más iniciarse el segundo tiempo -se le someterá a pruebas este lunes o martes para determinar el alcance-, entrando Ayub, quien imprimió algo más de vida al conjunto chacinero.

Aunque las oportunidades no se volvieron más claras, al menos los locales apretaban más, forzando cada vez más situaciones a favor. Una de ellas fue un saque de esquina justo a la hora de juego. El Guijuelo se volcó en ataque tras el lanzamiento y finalmente el balón le llegó a Jonathan Martín tras un rechace. El capitán, desde dentro del área vio a Pedro López muy alejado de la portería y probó con una volea que terminó entrando en la portería rival. Buen gol de oportunidad para el capitán del CDGuijuelo que estuvo muy atento en la jugada a balón parado.

A partir de entonces el partido se rompió por completo, con continuos balones largos buscando una oportunidad de empatar para los gallegos o de ampliar el marcador para los locales. Se notó cierta tensión entre los dos equipos a medida que avanzaba el cronómetro, pero el Guijuelo aguantó bien el tiempo, y a punto estuvo de marcar el segundo en los últimos minutos en un par de ocasiones. Al final, mal partido, pero justo y merecido resultado de un Guijuelo que se coloca tercero en la tabla con 15 puntos y cuatro victorias consecutivas.