FÚTBL - Fase de ascenso a Segunda B Megías: «Muchos de los jugadores de Unionistas serían titulares en Segunda B» Megías, durante un partido con el Socuéllamos. / ANTONIO MARTÍNEZ / SOCUÉLLAMOS El pichichi del Yugo Socuéllamos manchego señala que «a Salamanca no me iré tranquilo con ningún marcador a favor» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 15 junio 2018, 15:58

Antonio Megías Gaspar, conocido como Megías, es la referencia ofensiva del Yugo Socuéllamos, rival de Unionistas en la eliminatoria final por el ascenso. Megías ha marcado 20 goles en la Liga y lleva dos en el play-off de ascenso, los dos ante el Cacereño (0-4).

–¿Como ve a Unionistas?

–Era uno de los equipos que no queríamos que nos tocase porque está haciendo las cosas bien y ha quedado primero de un grupo complicado.

–Han tenido una temporada muy regular a excepción de un pequeño bache...

–Sí, después de Navidades llegamos a ponernos primeros , que era uno de nuestro objetivos, pero tuvimos un mes de febrero complicado con cinco jornadas sin ganar y ahí se nos escapó el Conquense y os centramos entonces en llegar bien al play-off porque es importante llegar bien mentalmente, más que físicamente.

–El 5-0 global al Cacereño asusta.

–Pero es un poco engañoso, tienen errores en goles y luego se vuelcan y por eso ganamos 0-4. No es oro todo lo que reluce.

–¿Cómo juegan?

–Nosotros tenemos jugadores de calidad, nos gusta tener el balón porque tenemos a gente del centro del campo con mucha calidad como Quique, Álex Chico, Álex Jiménez...

–Que son los jugadores que se la ponen a Megías para que marque...

–Sí (ríe). Me está saliendo buena temporada. Me firmaron para hacer goles y todo equipo que quiera ascender debe tener un punta que los haga. Yo hago mi trabajo porque es lo que sé hacer, es lo que siempre he hecho y no estoy haciendo nada raro. Otros años en Segunda B también he marcado. Ahora nos quedan dos partidos dificilísimos porque Unionistas es equipazo, yo no quería jugar contra ellos. Ellos parten con un poco de ventaja, primeros de grupo, grandes futbolistas, vuelta en casa... pero puede pasar cualquier cosa en un play-off. Nos hemos enfrentado a dos grandes equipos con historia como Jaén y Cacereño y pasamos nosotros. Creo que estará igualada.

–¿A quién conoce de Unionistas?

–Personalmente amistad no tengo que nadie ro sí que los conozco claro: Chuchi, Razvan, Cristo, Piojo... son jugadores que marcan diferencias en cualquier equipo. Pueden jugar en cualquier equipo de Tercera, y no solo aquí, es que en Segunda B muchos de ellos serían titulares en cualquier equipo.

–¿Les va mejor jugar fuera de casa?

–Hemos hecho grandes partidos en campos grandes de hierba natural como Jaén, Cacereño, Guadalajara, Conquense... Por las características de nuestros jugadores se nos dan bien y nuestro campo se nos queda un poco pequeño. Creo que nuestro partido en casa va a ser clave. Unionistas lo hace bien en campo grande y pequeño. Eso da igual ahora, lo importante es pasar la eliminatoria.

–¿Con qué resultado se vendría tranquilo a Salamanca?

–Con ninguno (ríe). Unionistas ha goleado o ganado de poco en casa. No encajar en casa es importante pero también nosotros jugamos muy bien fuera. Va a ser una eliminatoria de pequeñísimos detalles.

–¿Cómo se ve el proyecto de Unionistas desde fuera?

–Que está haciendo las cosas muy bien, que en cuatro años ya esté a las puertas de Segunda B es de mérito. Es un club serio.

–¿Cómo ve el duelo de aficiones en la grada?

–Por encima de todos los dos equipos queremos subir a Segunda B, eso está claro. Espero que sea una fiesta, solo puede subir uno por desgracia. Nuestra afición es impresionante, pequeña pero grande a la vez, son muy nobles y siempre animando sin meterse con el rival.