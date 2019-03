«Tenemos una medicina de calidad, pero necesita apoyo y una gestión adecuada» Santiago Santa Cruz, Alfonso Herruzo, José Luis Hernández y Fernando Malmierca. / MARÍA SERNA El Colegio Oficial de Médicos de Salamanca acoge la presentación del libro 'Evolución de la Medicina en los últimos cincuenta años' ROSA M. GARCÍA / WORD SALAMANCA Domingo, 17 marzo 2019, 19:45

«Tenemos una medicina de muchísima calidad y se mantiene gracias a los profesionales. Pero necesita un soporte, y no hablo de recortes, sino de un apoyo institucional y de una gestión más que adecuada». Así lo afirmó el pediatra Fernando Malmierca, antes de la presentación del libro 'Evolución de la Medicina en los últimos 50 años'. «Los riesgos son enormes, debido a la falta de organización y sobre todo de previsión», señaló, refiriéndose a que hace ya 15 años en su campo, la Pediatría, se advirtió de lo que iba a ocurrir en cuanto a la escasez de profesionales. «Ahora parece que ya se están tomando medidas» en un problema que afecta a otras especialidades de la medicina.

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, Santiago Santa Cruz Ruiz, insistió en que «en Salamanca tenemos una medicina de las de más alto nivel y la medicina en España es de las mejores a nivel mundial. No solo en la atención universal de pacientes, sino también en la capacitación de los profesionales y en la aplicación de las últimas tecnologías».

Sin embargo, «hemos tenido tanto éxito, que estamos muriendo por el éxito que hay; y todo es gratis, que es uno de los riesgos que en mi opinión tiene la medicina», apuntó Malmierca. Y es que «el coste es infinito, pero los medios finitos».

A este respecto, el presidente del Colegio aseguró que «es un abuso del sistema y no se valora bien el coste. Mucha gente está acostumbrada a que todo gratis y no, no es nada gratis, se paga con impuestos de todos y son procedimientos muy costosos y a veces la gente no lo valore». La medicina es lo que «estamos disfrutando todos, una de las mejores a nivel mundial, en un sistema público de salud, que debemos de cuidar y valorar, muchas veces no lo hacermos y podemos llegar a perderlo». Es necesario «poner sobre la mesa los problemas que tenemos y buscarle solución».

Ambos participaron en la presentación del libro 'Evolución de la Medicina en los últimos 50 años' (1968-2018), que tuvo lugar ayer en el Colegio Oficial de Médicos de Salamanca y que se ha publicado como un homenaje a la Universidad de Salamanca. En la presentación también participaron los doctores que han realizado el libro, Alfonso Herruzo Nalda, editor que proyectó la idea, y José Luis Hernández Rojo.

Homenaje a la Universidad

«La base del libro está en que cumplimos los 50 años de terminar la carrera de Medicina en el 2017, o sea cuando estaban empezando los actos del VIII centenario de la Universidad. Entre los que eran de mi promoción, Alfonso Herruzo tiene una editorial pequeña y se le ocurrió hacer un libro en homenaje a la Universidad. La idea era cómo ha cambiado la medicina que nos encontramos nosotros cuando terminamos la carretera a la que hemos dejado cuando nos estamos jubilando», explicó Malmierca.

Una idea «muy ambiciosa, que se concretó en 64 capítulos, contados por muchísima gente, tocando especialidades y temas muy diferentes, siempre de una manera u otra relacionadas con el mundo universitario», concluyó.